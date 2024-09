Mortal Kombat 1: Cyborg-Ninjas jetzt mit gewechseltem Geschlecht – Neuer Gameplay-Trailer zu Sektor

Super(Anti-)helden wie Homelander und Omni-Man sind im Unterreich von Mortal Kombat 1 gelandet und haben damit auch die letzten DLCs des brutalen Arcade-Prüglers mit Leben gefüllt. Nachdem lange gemutmaßt wurde, dass die Riege der Kämpfer*innen um weitere, anderen Franchises entliehene Charaktere erweitert wird, ist auch dies mittlerweile kein Gerücht mehr.

Noch in diesem Monat – und damit fast genau ein Jahr nach seinem Release – wird Mortal Kombat 1 mit Khaos Reigns um ein großes Kapitel erweitert. Wem es noch nicht nach Blut dürstet, den holt Entwickler NetherRealm per Gameplay-Trailer der neuen Charaktere ab.

Mortal Kombat 1: Cyrax und Sektor im Story- und Action-Trailer

Nachdem es vor ein paar Wochen schon den ersten Ingame-Einblick auf Cyrax (die mehr denn je aussieht wie eine Mischung aus Transformer Bumblebee und dem Predator) gab, macht nun mit Sektor die zweite Cyber-Kriegerin in einem dreiminütigen Trailer ihre Aufwartung. Ja, ihr habt richtig gelesen: Entgegen der vergangenen Mortal Kombat-Teile (und auch der Versionen von Cyrax und Sektor, die bereits als Kameo-Charaktere verfügbar sind) handelt es sich bei den beiden kybernetischen Ninjas um Frauen – ein weiterer Twist in dem von Liu Kang zurückgesetzten und etwas neu angeordneten Mortal-Kombat-Universum.

Die Cyborgs (beziehungsweise Frauen in hochtechnologisierten Kampfanzügen) erstmals in diesem Spiel als Hauptcharaktere in Aktion zu sehen, eröffnet neue Möglichkeiten. Besonders spektakulär wirken die Moves, in denen Sektor mit zusätzlichen, mechanischen Armen eine Shotgun zieht oder einen skorpionartigen Stachel aus dem Rücken wachsen lässt. Knochen brechende und Eingeweide schmelzende Finisher und Fatalities können natürlich auch hier erwartet werden.

Khaos Reigns fügt nicht nur die beiden Cyborg-Kriegerinnen sondern auch Fan-Liebling Noob Saibot sowie die Filmklassiker-Brutalos Ghostface (Scream), Conan der Barbar und den T-1000 (Terminator) hinzu. Außerdem können Spieler*innen sich über einen neuen Story-Modus sowie die Rückkehr bestialischer Finisher in Mortal Kombat 1 freuen. Die Erweiterung erscheint am 24. September.

