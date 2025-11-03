Steam: Neuer Release von beliebter Reihe wird von Fans zerrissen – „das schlechteste Spiel, das je erschienen ist“

Na, wer gehört zum legendären Fighting Game-Trio abseits von Street Fighter und Tekken? Klar, Mortal Kombat natürlich – der mit Abstand brutalste Vertreter sorgt auch heute noch für Blutfontänen und Knochenbrüche.

Einen Knochenbruch erleidet die Reihe aber auch gerade selbst, fällt doch der aktuelle Release auf Steam metaphorisch die Treppe herunter. Mit der Mortal Kombat: Legacy Kollection wollten Entwicklerstudio Digital Eclipse und Publisher Atari eigentlich vor allem langjährige Fans glücklich machen – und ausgerechnet die zerreißen die Spielesammlung nun in der Luft.

Mortal Kombat: Legacy Kollection – Fans fällen katastrophales Urteil

Seit dem Release der Mortal Kombat: Legacy Kollection auf Steam am 30. Oktober sind erst wenige Tage vergangen, dementsprechend befinden sich die Anzahl der Rezensionen aktuell noch im mittleren dreistelligen Bereich, genauer gesagt bei rund 540 (Stand: 3. November, 12:58 Uhr). Eine eindeutige Sprache sprechen die trotzdem, denn 55 Prozent negative Stimmen gleichen einem Totalausfall auf Valves Spieleplattform.

Zwar gibt es auch einige Spieler*innen, die der frischen Veröffentlichung etwas abgewinnen können und etwa den Umfang oder die beigefügte Dokumentation loben. Mehr als die Hälfte hingegen geben einen Daumen nach unten – und haben eine Einkaufsliste an Kritikpunkten im Schlepptau. Die betreffen insbesondere das Online-Erlebnis: Input-Lag wird genauso als Schwachstelle aufgeführt wie der Netcode.

Ist aber immerhin verifiziert für das Steam Deck:

Außerdem könnt ihr euch nur für eines der Spiele und nicht für die gesamte Kollektion in Online-Kämpfe werfen, was zu unnötig langen Warteschlangen führt. Auch die Charakter-KI ist Zielscheibe für zahlreiche Kritik, denn sie sei „nicht darauf ausgelegt, dass du lernst. Sie wurde so designet, dass sie dir die Münzen abzieht und das hat sich in der Kollection definitiv nicht geändert“, erklärt ein Mortal Kombat-Fan. Ein anderer lamentiert: „Das schlechteste Spiel, das je erschienen ist.“

Digital Eclipse plant offenbar schon, nachzubessern und will mit einem Update unter anderem die gewünschten Lobbies ins Spiel bringen. Bis es so weit ist, müssen sich Fans aber noch gedulden – und dürften in den Rezensionen auf Steam weiterhin ihrem Ärger Luft machen. Solltet ihr mit Retro weniger anfangen können, ist unser moderner Test zu Mortal Kombat 1 vielleicht eher was für euch.

Quelle: Mortal Kombat: Legacy Kollection auf Steam