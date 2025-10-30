Doom gemischt mit Disney: Neuer Shooter trifft ganz besonderen Nerv bei Fans

Wenn es um Ego-Shooter geht, gibt es meist nur zwei Varianten: Realistisch oder Sci-Fi. Aber das Genre kann auch jede Menge Humor vertragen und vor allem optisch ganz eigene Wege gehen – wie das polnische Studio Fumi Games mit Mouse: P.I. for Hire beweisen möchte.

Der schon seit länger Zeit angekündigte, aber nun mit einem Releasetermin versehene Shooter ist inspiriert von den frühen Disney-Zeichentrickfilmen. Das alleine ist schon Grund genug, hellhörig zu werden, aber auch unter der visuell einzigartigen Haube will das Team so einiges abliefern. Mit einer Doku beeindruckt Mouse: P.I. for Hire jetzt sogar Genre-Skeptiker.

Mouse: P.I. for Hire: Einen solchen Shooter gibt es nur ganz selten

Fangen wir direkt mit dem Wichtigsten an: Nach langer Funkstille gibt es für Mouse: P.I. for Hire endlich einen ganz genauen Releasetermin. Am 19. März 2026 erscheint der Shooter für PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 – zumindest, sofern in den letzten Monaten der Entwicklung nichts mehr schiefgeht.

Im Rahmen des ID@Xbox Showcase hat Fumi Games derweil den bislang spannendsten Einblick in den ungewöhnlichen Genre-Vertreter gewährt. „Wir wollten ein Spiel erschaffen, das aussieht wie die Cartoons, die wahrscheinlich eure Großeltern als sie klein waren gesehen haben“, heißt es direkt zu Beginn des über 17 Minuten langen Videos.

Lesetipp: Die besten Xbox-Spiele

In diesem bekommen wir nicht nur jede Menge Spielszenen zu Gesicht, sondern erfahren auch mehr darüber, was für ein Spiel Mouse: P.I. for Hire eigentlich ist. Denn ja, es ist ein Shooter und erinnert zuweilen an Doom oder Bioshock, doch hinter der schwarz-weißen Ästhetik-Fassade steckt mehr.

Detektiv in Mouseburg

Als Spieler*in schlüpfen wir in die Rolle von Jack Pepper, einem Kriegsveteranen, der sich mittlerweile als Privatdetektiv engagiert. Vertont übrigens von Troy Baker, den ihr gewiss schon in The Last of Us, Death Stranding und vielen anderen großen Spielen gehört habt.

Ziel ist es, drei verschiedene Fälle in der von Mäusen und Ratten bewohnten Stadt Mouseburg zu lösen. Doch dafür müssen wir in den jeweiligen Leveln erst einmal entsprechende Hinweise finden, seien es Notizen oder selbstgeschossene Fotos, und Verbindungen herstellen. Später können wir in einer Hubzone zudem NPCs in Dialogen befragen.

Hier seht ihr die komplette Doku auf YouTube:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Natürlich wird aber auch jede Menge geschossen. In insgesamt zehn verschiedenen Biomen hetzt uns Mouse: P.I. for Hire unzählige Feinde auf den Hals, die teils auf unterschiedliche Art und Weise bekämpft werden müssen. Bis hin übrigens zu beeindruckenden Bossen, wie etwa einem Alligator mit Minigun oder einer Geistermaus.

Schon jetzt ein Geheimtipp für 2026

Zusätzlich können wir noch Waffen upgraden, Geheimnisse entdecken und noch einiges mehr. Mouse: P.I. for Hire strebt danach, ein komplettes Singleplayer-Paket abzuliefern. Ein Multiplayer-Modus ist nicht geplant.

In den Kommentaren mausert sich der Shooter aber schon jetzt zu einem Anwärter für den Geheimtipp des kommenden Jahres. „Ich bin beeindruckt und freue mich schon sehr darauf, es zu spielen“, „Sieht fantastisch aus. Ich liebe die 2D-Animationen und die 3D-Welt. Kann es kaum erwarten“ oder „Der Art-Style ist großartig“ sind nur ein paar der vielen positiven Wortmeldungen unter dem YouTube-Video.

Der Trailer zum Releasetermin:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie jedoch schon erwähnt: Noch müssen wir uns bis zum Release von Mouse: P.I. for Hire im März 2026 ein wenig gedulden. Immerhin gibt es für diesen Shooter endlich einen Termin, während das nächste Bioshock wohl noch eine ganze Zeit auf sich warten lässt.

Quelle: YouTube / Xbox, Mouse: P.I. for Hire