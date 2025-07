Für Fans von My Hero Academia: Hier erwartet euch bald eine „brandneue Enthüllung“

Mit Kapitel 430 hat Dekus lange Reise vom mackenlosen Träumer zum (fast) größten Superheld in My Hero Academia vergangenen Herbst ihr Ende gefunden – aber auch, wenn der Manga vorbei ist, lebt das Franchise weiter.

Dank My Hero One’s Justice und dem zweiten Teil sowie mehreren Mobile-Ablegern tummeln sich Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka und ihre Klassenkamerad*innen natürlich auch schon in der Videospielwelt. Genau dort könnte Fans offenbar bald ein neuer Ausflug erwarten, wie Bandai Namco nun andeutete.

My Hero Academia: Nächster Arena-Fighter bei Bandai Namco-Event?

Das japanische Unternehmen, bekannt neben seiner Rolle als Publisher für zahlreiche FromSoftware-Titel vor allem für die Entwicklung von Anime-Lizensierungen, hat nämlich bekanntgegeben, in Kürze eine Live-Präsentation abzuhalten: Am 2. Juli um 21 Uhr soll das Bandai Namco Showcase stattfinden und euch heiße Infos zu kommenden Spielen liefern – darunter auch zu My Hero Academia, und zwar mit einer weltweit erstmaligen Enthüllung.

Hier geht’s zur Ankündigung:

Was für einen Ableger Fans des Superhelden-Mangas und -Animes erwarten können, wollte man noch nicht verraten, die Chancen auf einen neuen 3D-Arena-Fighter stehen aber durchaus gut. Der Release von My Hero One’s Justice 2 ist immerhin schon über fünf Jahre her, im Fokus stand damals noch die Overhaul-Arc, bei der die Helden-Allianz rund um Mirio Togata gegen den gleichnamigen Bösewicht und sein Syndikat antraten, um die unschuldige Eri zu retten.

Seitdem ist viel passiert, die Geschichte hat, zumindest im Manga, mittlerweile ihr Ende gefunden. Es gibt also eine Menge zu erzählen und genug Stoff für ein weiteres Videospiel, in dem sich Helden und Schurken eins auf die Mütze geben. Hoffentlich wird die Geschichte dann in mehr als nur Standbildern und Sprechblasen erzählt, denn obwohl beide Ableger Fans von My Hero Academia durchaus unterhalten konnten, war in Sachen Präsentation und Substanz noch Luft nach oben.

Welche Spiele werden noch beim Bandai Namco Showcase gezeigt?

Natürlich wird sich das Event aber nicht nur um My Hero Academia drehen; auch andere Videospiele kommen zum Zug. In der Ankündigung auf Twitter liefert man ein kurzes Teaser-Video mit und das nennt einige Namen. Freut euch also auf Neuigkeiten zu: Code Vein 2, The Blood of Dawnwalker, Death Note Killer Within, Everybody’s Golf Hot Shots, Little Nightmares 3, Patapon 1+2 Replay, Shadow Labyrinth, Super Robot Wars Y sowie Tekken 8.

Zum jüngst erstmalig enthüllten Towa and the Guardians of the Sacred Tree soll es außerdem einen exklusiven Trailer geben, sowie einen Gameplay Deep Dive zu Digimon Story: Time Stranger. Wer auf japanische Videospiele steht und insbesondere ein Herz für Anime-Adaptionen wie My Hero Academia oder Death Note hat, sollte also zum oben erwähnten Zeitpunkt einschalten. Zu Little Nightmares 3 teilte man hingegen erst vor Kurzem den konkreten Release-Termin und sprach über den Friends Pass.

