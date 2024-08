Fallout: Spieler entdeckt mysteriöse Botschaft nach 16 Jahren – zu „Vault 76“

Seitdem Gaming-Gigant Bethesda sich die Rechte an der Fallout-Reihe geschnappt hat, sind zum einen die beiden Hauptspiele Fallout 3 und 4 von Bethesdas Game Studios erschienen, zum anderen der Multiplayer-Ableger Fallout 76 und die von Obsidian Entertainment abgewickelte Auftragsarbeit Fallout: New Vegas.

Während wir an dieser Stelle häufig über neue Entdeckungen aus Fallout 4 und seit dem Release der Mega-Mod über Fallout London berichten, hat ein*e Spieler*in jetzt plötzlich in Fallout 3 ein Fundstück ausgegraben – ganze 16 Jahre, nachdem das dritte Kapitel der Ödland-Saga veröffentlicht wurde.

Was wurde in Fallout 3 zu Fallout 76 entdeckt?

Als Fallout 3 im Jahre 2008 in die Händlerregale geschoben wurde, waren nicht nur Spielerschaft und internationale Fachpresse aus dem Häuschen – auch wir von 4P verließen den gut gesicherten Schutzbunker, um uns Ghulen, Mutanten und anderen Verrückten auszusetzen. Der Spielspaß war uns seinerzeit eine nukleare 8.5er-Wertung wert. Dieser Tage finden Bethesdas Rollenspiele, angestachelt durch den Erfolg der Amazon-Serie, immer mehr Zulauf – und Spieler*innen entdecken gefühlt täglich etwas Neues im Commonwealth. Jetzt also in Fallout 3.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der heutige Glücksfund geht auf die Kappe von Reddit-Nutzer*in BoyDynamo. Unser Freund hat sich in Fallout 3 hinter ein Computerterminal geklemmt – und durchsuchte die Maschine nach einer Liste von „DC Area Vault Listings“. Daraufhin spuckte der Computer mitunter Vault 76 aus. Einerseits liefert jener Eintrag wichtige Eckdaten zu Dauer des Baus, Anzahl der Bewohner*innen, oder Art der Energieversorgung. Andererseits informiert ein dedizierter Eintrag zur Zielsetzung von Vault 76 – und überrascht mit einer Schlüsselinformation:

„Vault 76 ist einer unserer siebzehn Kontroll-Vaults. Er wird gemäß dem Marketingmaterial von Vault-Tec funktionieren – und exakt der Erwartungshaltung der Bewohner*innen entsprechen. Der Vault wird sich nach einem Zeitraum von 20 Jahren automatisch öffnen. Auch die Bewohner*innen werden an die Oberfläche entlassen – und mit anderen Experimenten verglichen.“

Wie ist das Computerterminal ein Hinweis auf Fallout 76

Grund zur Verblüffung nun sind die 20 Jahre und der sich öffnende Vault 76 – die Begebenheit, die Fallout 76 zugrunde liegt. Inzwischen ist Fallout 76 ziemlich genau zehn Jahre nach Fallout 3 erschienen. Unwahrscheinlich, dass Bethesda Fallout 76 so weit im Voraus geplant hat. Glaubwürdiger wäre aber, sollte diese eher nebensächliche Information in Fallout 3 Bethesda Game Studios als Prämisse für Fallout 76 gedient haben. Schließlich sind in die Zukunft hinausdeutende Anspielungen in Fallout-Spielen nichts Ungewöhnliches.

Der Computer-Screen in Fallout 3 listet Informationen zu Vault 76. Credit: Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, Reddit /@BoyDynamo

Zum Beispiel die Nebenquest „Der vervielfältigte Mensch“ (im Original: „The Replicated Man“) aus Fallout 3 beinhaltet Informationen zu synthetischen Menschen oder der Untergrund-Organisation Railroad, die erst in Fallout 4 breiter aufgefächert werden. Sollte sich dieser erzählerische Trend bei Bethesda fortsetzen, stellt sich natürlich die Frage, welche Nebensächlichkeiten in Fallout 3, 4 oder 76 in einem Fallout 5 prominenter in den narrativen Vordergrund gerückt werden? Fans dürfen fleißig spekulieren.

Bis ein Fallout 5 oder ein anderes, neues Commonwealth-Abenteuer erscheint, dürften wir allerdings noch länger warten, denn Bethesda-Boss Todd Howard sieht der spielerischen Zukunft der Ödland-Reihe entschleunigt entgegen.

Quellen: Reddit /@BoyDynamo; Fallout Wiki