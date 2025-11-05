Nach 32 Jahren: Dieses verschollene Rollenspiel könnt ihr jetzt kostenlos erleben – zumindest über Umwege

Rollenspiele erscheinen auch heutzutage noch wie Sand am Meer, aber wie viele Genre-Vetreter habt ihr gezockt, die mehr als 30 Jahre auf dem Buckel haben? Basierend auf eurem Alter vielleicht nur eine Handvoll.

Ein weiteres wartet jetzt darauf, von euch ausgegraben zu werden, ist es doch selbst gerade erst aufgetaucht. 32 Jahre hat der NES-Titel schon auf dem Buckel, doch tatsächlich wissen sogar eingefleischte Fans erst seit Kurzem von seiner Existenz; und jetzt könnt ihr ihn mit ein bisschen Trickserei und Sprachkenntnissen sogar kostenlos erleben.

Uraltes Rollenspiel Splatter World urplötzlich aufgetaucht

Gemeint ist Splatter World und wenn euch der Name nichts sagt, dann müsst ihr euch auch als Rollenspiel-Veteran*in keineswegs schämen. Es handelt sich nämlich um ein Spin-Off zu Bandai Namcos Pixel-Horror-Reihe Splatterhouse, die 1989 für den Famicom erschien – also dem Gerät, das wir hier im Westen als Nintendo Entertainment System kennen. Vor einigen Jahren ist dann ein Hinweis aufgetaucht, dass die Entwickler*innen offenbar an mehreren Nachfolgern gewerkelt hatten.

Einige hartgesottene Videospiel-Fans ließen den offiziellen Krümel aber nicht links liegen, sondern gingen der Sache auf den Grund und 2024 war man dann so weit, eines der Sequels als Splatter World zu bezeichnen. Dessen Existenz beschränkte sich weiterhin auf zwei kürzere Gameplay-Videos – zumindest bis Halloween vergangene Woche, als urplötzlich jemand auf 4chan eine vollständig spielbare ROM des Titels teilte.

Der Bluesky-Account west-mansion.bsky.social, der eine Fan-Website zur Splatterhouse-Reihe betreibt, ist natürlich ebenfalls sofort darauf aufmerksam geworden: „Die ROM für das unveröffentlichte Famivom-Rollenspiel Splatter World wurde veröffentlicht (ausgerechnet auf 4chan). Ich habe sie selbst ausprobiert, und sie scheint echt zu sein. Wenn es sich um eine Fälschung handelt, ist es eine verdammt gute“, schreibt er oder sie.

So könnt ihr es kostenlos spielen

Über besagte Fan-Website kommt ihr auch zu dem 4chan-Thread und könnt euch die ROM selbst kostenlos herunterladen. Bedenkt allerdings, dass ihr zum Spielen von Splatter World den NES- Emulator FCEUX benötigt, ein bisschen Vorbereitung ist also nötig. Und apropos Vorbereitung: Da das Rollenspiel nie hier im Westen erschien, ist es natürlich vollständig auf Japanisch, ihr solltet also entsprechende Sprachkenntnisse im Gepäck haben.

Hier ein paar Screenshots:

Display content from Bluesky

Unter dem Kommentar auf Bluesky versammeln sich allerdings schon jetzt einige eifrige Fans mit Übersetzungs- und Programmier-Fähigkeiten, es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis zumindest eine englische Version von Splatter World durch das Internet schwirrt. Während ihr euch in Geduld übt und wartet, bis fähige Fans am Werke waren, lohnt sich vielleicht ein Blick auf unsere Liste der wichtigsten Rollenspiele 2025.

Quelle: Bluesky /@west-mansion.bsky.social, Splatter House-Fan-Page