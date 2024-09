Nach Cyberpunk Edgerunners: CD Projekt RED-CEO macht Hoffnung auf frisches Futter

Nachdem man mit Cyberpunk Edgerunners vor gar nicht allzu langer Zeit seinen Erfolg auch im Bereich der Animationsserien ausbauen konnte, spricht man bei CD Projekt RED nun ganz offen über weitere Projekte im benannten Bereich.

Natürlich soll wieder die dystopische Welt Night Citys, die uns auch in der Spielevorlage Cyberpunk 2077 mit ihren Wolkenkratzern und ihre stressigen Straßenschluchten erwartet, im Vordergrund stehen. Dies bestätigte nun auch der Co-CEO des Entwicklerstudios höchstpersönlich.

Cyberpunk Edgerunners: Entwickler arbeiten weiter an Animationsprojekten

Wie Michal Nowakowski jüngst im Rahmen eines Earning Calls gegenüber den Investoren CD Projekt REDs bestätigte, fasse sein Team weitere Animationsprojekte im Cyberpunk-Universum ins Auge. Dies dürfte sowohl Fans als auch Branchenbeobachter wenig wundern, immerhin hatte man mit den zehn Edgerunners-Episoden einen durchschlagenden Erfolg, der auch anderen Studios Tür und Tor in den Bereich der animierten Serienadaptionen geöffnet haben dürfte.

„Der Entwickler plant definitiv mehr Animationen“, erklärt Nowakowski (via Gizmodo). „Wir werden sicher noch mehr sehen, aber das ist alles, was ich im Moment sagen kann.“ Sehr viel konkreter wird es also bis hierhin nicht, dennoch dürfte es Franchise-Fans freuen, dass CDPR sich ernsthaft mit der Frage auseinandersetzt, mehr Animationsprojekte auf den Weg zu bringen.

Wie schon in den vorherigen Finanzberichten drehten sich die weiteren Diskussionen primär um kommende geplante und bereits teilweise angekündigte Videospielumsetzungen. So war unter anderem von The Witcher 4 mit dem Codenamen Polaris, sowie um Cyberpunk 2 mit dem Codenamen Orion die Rede. Diese bekommen gerechterweise den überwiegenden Teil der Aufmerksamkeit spendiert, immerhin handelt es sich um zwei gewaltige Projekte CD Projekt REDs, die wohl nahezu sämtliche Ressourcen in Anspruch nehmen dürften. Als Ziel gab Nowakowski hierbei an, dass man die Hälfte des Entwicklerteams aus den USA und Polen bis Ende 2024 auf Cyberpunk 2 angesetzt haben wolle.

Wer nun denkt, eine weitere Animationsserie oder die Fortsetzung Cyberpunk Edgerunners müsse aus diesem Grund noch eine geschlagene Weile auf ihren Produktionsstart warten, der könnte sich allerdings irren. CDPR dürfte lediglich eine Art Aufsichtsfunktion bei dem Projekt übernehmen, wie es schon bei Edgerunners der Fall war. Hier lag die Feder überwiegend in den Händen des Studio Triggers, die das Storyboard sowie die Animationen der Kurzserie übernahmen.

Cyberpunk Edgerunners erschein etwa zur selben Zeit wie das gefeierte und groß angelegte Update für Cyberpunk 2077 – eine clevere strategische Entscheidung der Entwickelnden, bereits verlorene Spielende doch noch einmal davon zu überzeugen, dem Titel eine Chance einzuräumen. Hat das Studio also eine weitere, nicht weniger aufregende animierte Adaption in der Hinterhand, ist vorstellbar, dass man erneut auf eine ähnliche Vorgehensweise zurückgreift.

Auch Finanzchef Nielubowicz verriet in der Vergangenheit, dass der Anime seinem Unternehmen zum „besten dritten Quartal in der gesamten Geschichte“ verhelfen konnte. CD Projekt RED dürfte also so oder so daran interessiert sein, noch einmal nachzulegen. Und auch Fans (und jene, die es werden wollen) sollten sich freuen, immerhin gilt Cyberpunk Edgerunners gemeinhin als eine der stärksten filmischen Adaptionen, die die Welt der Videospiele in jüngerer Vergangenheit hervorgebracht hat.

Dies ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich Co-CEO Nowakowski für frisches Futter für Edgerunners-Fans ausspricht: Schon zuvor erklärte er, „Ich würde auch in Zukunft gerne mit japanischen Studios zusammenarbeiten, um Anime zu produzieren, auch weil wir dazu sehr gutes Feedback bekamen.“ Nebenbei arbeitet man wohl außerdem noch an einem Film oder einer Live-Action-Umsetzung zu Cyberpunk 2077, wie man bereits im vergangenen Jahr ankündigte.

