Nach dem Steam Deck: Neue Konsole könnte kurz bevor stehen – Fans rätseln über Gerät mit neuem Namen

Valve ist nicht nur Spielepublisher und natürlich verantwortlich für die gigantische Vertriebsplattform Steam, sondern mischt auch bei der Gaming-Hardware mit. Ihr Handheld, das Steam Deck, hat sich auf dem Markt bereits einen Namen gemacht und gilt als beliebte Möglichkeit, auch unterwegs zocken zu können.

Während der Wartezeit auf einen eventuellen Nachfolger hat sich nun etwas geregt, doch es scheint sich um ein ganz anderes Stück Hardware zu handeln, was da hervorlugt. Die Eintragung eines neues Warenzeichens verspricht nämlich ein neues Valve-Gerät, bei dem sich die Community fast sicher ist, worum es sich dabei handelt.

Steam Frame: Was für Hardware bereitet Valve hier vor?

Am 2. September hat Valve den Trademark-Stempel auf den Namen Steam Frame gesetzt, wie ein*e Reddit-Nutzer*in entdeckt hat. Und das gleich zweimal, jedoch in unterschiedlichen Kategorien. Die eine umfasst „Computerspielkonsolen für freizeitliches Spielen von Videospielen; Videospielkonsolen; Videospielaccessoires, namentlich Videospielcontroller“ und die andere „Computerhardware; Computer Networking Hardware; Computerperipherie; Computerhardware und -Software für die Reproduktion, Prozessierung und das Streaming von Audio, Video, Daten, Text und Multimediainhalten“.

Viel mehr als diese grobe Einordnung ist nicht über die tatsächliche Technik hinter der Bezeichnung bekannt, aktuell befindet sich der Antrag auf das Warenzeichen außerdem noch in Prüfung. Fans, vor allem solche aus dem Lager des Steam Decks, diskutieren natürlich trotzdem schon fleißig darüber, was Valve hier zusammenbasteln könnte. Die verbreitetste Annahme scheint dabei zu sein, dass es sich um ein neues VR-Headset handelt.

Zuvor kannte man ein solches unter dem Codenamen Deckard. Hierzu sind bereits einige Gerüchte im Umlauf. Es soll ein eigenständiges Virtual Reality-Gerät werden, das nicht erst durch einen Anschluss an einen externen Computer funktioniert und noch 2025 in Erscheinung treten könnte. Aber auch andere Auflösungen sind möglich, beispielsweise eine Heimkonsole, die auf den portablen Aspekt verzichtet.

Mit dem direkten Nachfolger zum Steam Deck ist allerdings eher nicht zu rechnen. Damals erfolgte eine offizielle Bekanntgabe von jenem übrigens schon einen Tag nach dem Trademark-Schnappen, weshalb ein in Kürze erfolgender Fall des Vorhangs gar nicht unwahrscheinlich wirkt. Während hier also neugierige Vorfreude herrscht, macht sich Valve an anderer Stelle gerade unbeliebt, denn Steam-Spiele mit Erwachseneninhalten müssen immer weiter zurückstecken.

Quellen: Reddit r/GamingLeaksAndRumours, techtroduce