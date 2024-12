Noch mehr neue Spiele nach Indiana Jones und der Große Kreis? Das sagt Lucasfilm Games

Indiana Jones und der Große Kreis erzählt in Videospielformat das aktuelle Abenteuer rund um den beliebten Nazis jagenden Archäologen und Schatzsucher. Dass es nicht das letzte sein muss, darauf lässt nun der Chef von Lucasfilm Games höchstpersönlich schließen.

Dieser fände es immerhin „super interessant“, noch „mehr und mehr Indiana Jones-Geschichten erzählen“ zu können – zumindest unter einer Bedingung. Und um diese steht es aktuell sogar ganz gut.

Indiana Jones und der Große Kreis: Stoff für weitere Videospiele ist wohl vorhanden

Indiana Jones und der Große Kreis ist erst seit wenigen Tagen für den PC und die Xbox Series-Konsolen auf dem Markt und bis jetzt sind sich Kritikerinnen und Kritiker wie Fans überwiegend einig: Bethesdas Action-Adventure ist zwar kein unermesslich wertvoller Pharaonen-Schatz, weiß aber trotzdem weitestgehend zu überzeugen. Ein durchaus wichtiger Punkt – zumindest für Douglas Reilly, seines Zeichens Vice President und General Manager bei Lucasfilm Games.

Stellt sich Indys aktuelles Abenteuer nämlich als Goldgrube heraus, sieht er Potenzial für eine längere Verbundenheit mit dem ausführenden Partnerstudio Machine Games. „Im Moment konzentrieren wir uns darauf, dieses Projekt in die Öffentlichkeit zu bringen, den DLC zu veröffentlichen und es so erfolgreich wie möglich zu machen“, erklärt er gegenüber Variety zunächst.

„Ich denke, wir sind immer auf der Suche nach großartigen Geschichten. Und die gute Nachricht ist, dass es zwischen den Filmen eine Menge Platz gibt, wo wir mehr und mehr Indiana Jones-Geschichten erzählen könnten, von denen ich denke, dass sie super interessant wären.“, führt er im selben Atemzug weiter aus. Stoff für weitere Videospieladaptionen scheint also durchaus genügend vorhanden zu sein.

Auch ein paar Worte dazu, ob das jüngste Game denn nun eigentlich zum offiziellen Indiana Jones-Kanon zählen würde, verlor Reilly noch: „Kanon ist ein sehr kompliziertes Konzept. Es ist eine authentische Geschichte, die zwischen den beiden Filmen Raiders und The Last Crusade angesiedelt ist. Wir arbeiten eng mit dem Studio und dem Franchise-Management zusammen. Also ja, es soll ein authentisches Indiana Jones-Erlebnis sein, in diesem Sinne.“

Ganz nebenbei erhielt Indiana Jones und der Große Kreis bereits kurz nach seiner Veröffentlichung in der vergangenen Woche sein erstes umspannenderes Update. Mit dem wurde reichlich Hand an Missionen angelegt, aber auch das „volle Raytracing“ auf PCs mit NVIDIA-Chips geholt.

PS5-Besitzerinnen und -Besitzer gedulden sich derweil noch bis zum kommenden Frühjahr 2025 – dann dürfen auch sie dem abenteuerlustigen Archäologen folgen. Ob sich der Ausflug überhaupt lohnt, klären wir in unserem Test zu Indiana Jones und der Große Kreis.

Quellen: Variety