Nach Kino-Erfolg: Kommt Deadpool zurück auf die Xbox?

Knarrengeknatter aus zwei Läufen, brutzelnde Chimichangas, Sprüche unter der Gürtellinie am laufenden Band und einmal das ganze Marvel-Universum auf den Kopf gestellt. Was Deadpool in drei Kinofilmen veranstaltet hat, war einst sogar Teil eines Videospiels – mit mäßigem Erfolg. Doch reifte das Deadpool-Actiongame wie ein guter Wein?