Nach Remaster-Hammer Baphomets Fluch: „Revolution“-Mastermind lockt mit nächstem Knüller

Sich entschleunigt eine Tasse aufbrühen, den Rechenknecht anschmeißen – und zusammen mit Hobby-Sherlock-Holmes George Stobbart und Journalistin Nico Collard auf Verbrecherjagd gehen? Dafür, und für Point-and-Click-Adventure-typische Bausteine wie quirlige Charaktere, handgemalte Schauplätze und das ein oder andere Ziegenrätsel, lieben wir die Baphomets Fluch-Reihe.

Erst Ende vorletzten Jahres hat ein Baphomets Fluch Reforged in Form eines offiziellen 4K-Remasters gezeigt, dass noch Rätselspaß in dem Original aus dem Jahre 1996 steckt. Pünktlich zu Weihnachten führte uns Charles Cecil, in seiner Funktion als leitender Kreativkopf bei Revolution Software, durch ein festliches YouTube-Video. Dabei wurden nicht nur Festtagsglückwünsche ausgepackt, und auf den Reforged-Erfolg zurückgeblickt – sondern auch mit einem nächsten Remaster-Projekt gelockt.

Erscheint das Point-and-Click-Adventure Baphomets Fluch 2 Reforged wirklich?

Der Großteil des Videos von rund eineinhalb Minuten Länge ist erstmal einerseits knuffig, andererseits unspektakulär. Charles Cecil persönlich bedankt sich für die überaus erfolgreiche Kickstarter-Aktion, mit der Baphomets Fluch Reforged gestemmt wurden konnte. Der Mann sitzt an einem Tisch, öffnet die Pappschachtel des originalen Broken Sword (wie der Point-and-Click-Klassiker im Original heißt), lässt CD-Hülle und Handbuch durch seine Hände gleiten.

Dann entblättert Cecil – ein besonderer Augenschmaus für Serienfans – jene Bleistiftzeichnungen, die als Vorlage für die fein illustrierten Hintergründe von Baphomets Fluch dienten. Den wirklichen Knackpunkt des Videos seht ihr aber ab Minute 2:05.

Nachdem sich Cecil durch eben erwähnten Blätterwald gewuselt hat, bleibt nur noch ein Blatt Papier auf seiner Tischplatte übrig. Cecil zieht eine Schnute, guckt verdutzt – blickt uns dann als Zuschauende direkt an, und zuckt vieldeutig mit den Schultern. Dann wechselt die Ansicht endlich. Wir sehen, worauf der Chef von Revolution Software geblickt hat. Zeichnungen von Serienhelden George Stobbart – aber so, wie der alte Knabe in Baphomets Fluch 2 – Die Spiegel der Finsternis aussah. Mit kurzärmligem Hemd, kurzer Hose, Füßen in Slippern und Sonnenbrille auf der Nase.

Fans der klassischen Adventure-Reihe erkennen natürlich rasch: so sahen wir George in der Fortsetzung aus dem Jahr 1997. Hintergrund dazu: Zwar wurde für Baphomets Fluch 2 bereits im Jahre 2010 ein Remaster nachgeliefert, doch sollte Revolution Software dem Sequel seine aufwendige Reforged-Prozedur angedeihen lassen, könnte Die Spiegel der Finsternis nochmal deutlich hübscher werden. Wie sich Revolution Software da die verfügbaren Ressourcen nebst des ebenfalls in Entstehung befindlichen Baphomets Fluch – Der Gral des Parzival einteilt, wird zu sehen sein.

Jetzt heißt es also: Abwarten, die obligatorische Tasse Tee trinken – und erstmal das Point-and-Click-Adventure Kathy Rain 2: Soothsayer abwarten. Oder direkt mit der kostenlosen Demo zu diesem Point-and-Click-Thriller loslegen.

