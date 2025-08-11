Nach Sonys Drohung: Steam-Seite von dreister Kopie geändert

Nachdem Sony kürzlich angekündigt hatte, wegen eines Plagiatsvorfalls gegen einen Konkurrenten vorzugehen, hat dieser jetzt reagiert. Zwar scheint das Videospiel, das die Causa in diesen Rechtsstreit ist, sich weiterhin in Entwicklung zu befinden (zumindest wurde nichts anderes verlautbart), allerdings versteckt es sich jetzt etwas.

Tatsächlich ist der Auftritt des Spiels auf Steam nunmehr ein wenig entschärft, auch der Trailer ist dort nicht mehr zu finden. Doch genügt das, um Wind aus den Segeln zu nehmen?

Sonys Drohung zeigt Wirkung: Was passiert mit Light of Motiram?

Streitpunkt ist das Spiel Light of Motiram, das sich unverkennbar Elemente – ob in puncto Charakterdesign, Worldbuilding oder Musik – aus dem Horizon-Franchise zu Eigen macht. Dieses liegt bekanntermaßen bei Sony in der Schublade, welches die Open World-Adventures konsolenexklusiv auf den hauseigenen PlayStation-Systemen herausgebracht hat. Light of Motiram sei dagegen laut Sony in „sklavischer Klon“ von Horizon, der mit den Ähnlichkeiten zu diesem die „potenziellen Käufer*innen zu täuschen“ versuche (wir berichteten).

Schaut man sich mittlerweile die Steam-Seite vom Light of Motiram an, so sind einige Veränderungen zu beobachten. Zum Beispiel schreit nicht mehr jeder Screenshot sofort „Horizon!“ und auch der Trailer ist verschwunden, interessanterweise auch von YouTube – allerdings lässt sich dort noch weiteres Trailer-Material finden, unter anderem bei unsere Kolleg*innen von IGN, falls ihr euch noch ein Bild von dem Spiel machen wollt.

Lesetipp: Lego Horizon im Test

Auch die Beschreibung des Spiel klingt deutlich anders und ehrlich gesagt etwas generisch: „Nutze alles um dich herum, um am Leben zu bleiben und dich gewaltigen Bossen zu stellen, jeder Schritt ist voller Gefahren und erfordert Mut. Nur wenn du die Herausforderungen des Überlebens überwindest, kannst du dir einen Platz in diesem unerbittlichen Land schaffen.“ Zuvor war noch etwas von „eine Welt, die von kolossalen Maschinen überrannt wurde“, „trainiert Mech-Tiere“ und „schmiede einen Pfad der Entwicklung“ die Rede (zu überprüfen dank der WayBackMachine).

Ob Entwicklerstudio Polaris Quest und deren Mutterkonzern, der chinesische Tech-Gigant Tencent, damit den wachsamen Augen von Sony entkommen ist? Immerhin hat man mit dem Steam-Update auch einen Release-Zeitraum angekündigt. „4. Quartal 2027“ ist allerdings noch so lange hin, da haben wir wahrscheinlich schon zwei DLCs für GTA 6 – genug Zeit vielleicht für die Macher von Light of Motiram, das Spiel von Grund auf zu verändern; oder für Sony, den wachen Blick weiter schweifen zu lassen.

Quellen: Steam, YouTube / IGN, WayBackMachine