Fallout 4: Mini-Mod zur Mega-Mod Fallout London wischt jetzt ein ultra nerviges Problem beiseite – leider nicht immer

Nach Verschiebungen und einer sich gefühlt endlos hinziehenden Wartezeit, erkunden wir in der Total Conversion-Mod Fallout London seit Ende letzter Woche endlich das Ödland aus einer britischen Perspektive. Jenseits des Downgraders, welcher der Unverträglichkeit des Hauptspiels Fallout 4 mit der Mega-Mod nach dem Next-Gen-Update entgegenwirkt, ist die jetzt verfügbare Modifikation von Team Folon gepeinigt von technischen Schwierigkeiten, Bugs und ähnlichen, dem geschmeidigen Spielablauf hinderlichen Dingen.

Also eigentlich alles wie bei der Veröffentlichung eines offiziellen Fallout-Spiels von Bethesda, könnte man meinen. Augenfällig jedenfalls ist, wie sich die Beschwerden zum eher verbuggten Fallout London auf Reddit, der Vertriebsplattform GOG, oder auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal ansammeln. Wer das postapokalyptische Ödland also fehlerfrei erleben möchte, sollte einige Monate warten, bis beim Rollenspiel mithilfe von Patches nachgebessert wurde – oder ihr probiert eine kleine, hilfreiche Mini-Mod zur Mega-Mod.

Was wird an Fallout London kritisiert?

Unter den Kommentatoren auf Reddit sind sich hunderte Nutzer*innen einig, wenn es um den Release Fallout London und seinen aktuellen Zustand geht – dementsprechend schreibt hakkai999: „Es gibt eine Menge Probleme und Bugs. Viele denken, es hätte verschoben werden sollen.“ Aktuell liegt die durchschnittliche User-Bewertung des ambitionierten Fan-Projekts auf Good Old Games bei 3,3 von maximal 5 Sternen.

Was an sich keine schlechte Wertung ist – aber eben auch kein kometenhafter Wertungssieg. Allerdings gibt ein anderer Reddit-User zu bedenken, dass Fallout London ein bemerkenswertes Projekt aus der Modding-Szene von Fans für Fans ist – und entsprechend nicht mit einem dedizierten Teams zwecks Qualitätssicherung aufwarten kann. Der User schreibt: „Die Leute verstehen nicht, dass das hier ein Projekt aus der Community ist – ganz ohne QA-Team. Es war von Anfang an klar: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird das niemals perfekt sein“

Mehr auf ein unausgeglichenes Balancing verweist ein Nutzer wie ShadowsXSky auf YouTube, wenn er schreibt: „Fünf Minuten, nachdem du deinen Charakter erstellt hast, wirst du erstochen.“ Manche Spieler*innen gehen angesichts der sich häufenden Probleme mit Fallout London sogar so weit, den Titel als „nicht funktionstüchtig“ zu deklassieren. Eine bestimmte, ergänzende Mod könnte euch allerdings jetzt weiterhelfen.

Die parallel zum Release veröffentlichte Trailer rührt mächtig die Werbetrommel für das verblüffende Fan-Projekt.

Welche kostenlose Mod hilft bei den Abstürzen in Fallout London?

Die Mod Buffout 4 sorgt schon bei Fallout 4 dafür, eine Vielzahl häufig auftretender Abstürze zu verhindern. Dazu behebt die Mod „Fehler in der Engine“, heißt es in der Beschreibung. Warnung vorab: Falls bei euch häufige Abstürze in Fallout London auftreten, sind Download und Installation von Buffout 4 zu empfehlen – ein Patentrezept gegen jedwede Abstürze ist die Mod aber leider nicht.

Beispielsweise der Nutzer Livyathan_AD auf GOG schreibt, und wischt damit zugleich einen anderen Tipp beiseite, der dieser Tage häufig in Verbindung mit Fallout London aufkommt: „Ich habe Buffout 4 ausprobiert, was das Spiel anscheinend komplett zerstört. Auch habe ich das Spiel komplett neu installiert – und es stürzt immer noch ab. Ich habe alle Grafikeinstellungen heruntergeschraubt … und ja, es stürzt immer noch ab.“

Wenn Neuinstallation, Buffout 4 oder andere Helferlein partout nicht greifen wollen, kann es für Geduldige lohnen, auf Fallout London noch ein bisschen zu warten, bis das eindrucksvolle Fan-Projekt nach zu erwartenden Updates endlich besser flutscht. Ein regelmäßiger Blick auf den Discord-Server von Team Folon ist daher sinnvoll.

Jetzt ist sie da: Die große Mod Fallout London – und legt leider eine holprigen Start hin. Credit: Team FOLON

Apropos Fallout 4: Wer schon immer erfahren wollte, was der sympathische Kollege mit dem extravaganten Kopfschmuck im „Please Stand By“-Bildschirm in Bethesdas Mammut-Rollenspielen zu suchen hat, kann jetzt ein Stück vergessene TV-Geschichte wiederentdecken.

