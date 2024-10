Nächstes Assassin’s Creed: Shadows im Preissturz – nicht ohne bitteres Opfer

Einführung in die Geschichte der Ninja

Angesichts der Veröffentlichung von Sekiro: Shadows Die Twice, in dem man einen Shinobi bzw. Ninja in der Sengoku-Zeit des 16. Jahrhunderts spielt, erzählt Jörg ein wenig über die Geschichte dieser Sagen umwobenen Kämpfer aus Japan und den aktuellen Stand der Forschung.