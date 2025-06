Nächstes Fallout-Spiel angekündigt – aber anders, als ihr denkt

Wie bei anderen Franchises aus dem Nerd-Kosmos auch, gibt es ein Fallout nicht nur als Videospiel oder anhängige Streaming-Serie. Das postapokalyptische Ödland lässt sich auch als Pen-&-Paper-Rollenspiel oder Brettspiel neu erleben – oder eben als ganz spezielle Tabletop-Erfahrung.

Kenner*innen des Commonwealths wissen natürlich längst, was Fallout Wasteland Warfare ist – und zwar ein Tabletop-Spiel mitsamt liebevoll gestalteter Miniatur-Figuren. 2018 ist dieses etwas andere Fallout-Spiel erstmals erschienen – und nächstes Jahr steht endlich der nächste Brettspiel-Release bevor.

Fallout: Wasteland Warfare erscheint 2026 als neue Version

Im zweiten Quartal 2026 soll es nämlich so weit sein. Dann wird eine neue Ausgabe von Fallout Wasteland Warfare veröffentlicht. Doch worauf genau darf sich der geneigte Fallout-Fan überhaupt einlassen, wenn die legendären Charaktere aus der Videospielvorlage plötzlich das Spielbrett auf dem Wohnzimmertisch unsicher machen? Nun, erstmal darauf, dass es ein Wiedersehen zu feiern gibt – und zwar mit Diamond City, Sanctuary Hills und anderen, aus der virtuellen Open World-Postapokalypse bekannten Schauplätzen.

Vom neuesten Wasteland Warfare von Modiphius erzählt @WarGamesNewsRadio:

Als Spieler*in trommelt ihr eine Crew bekannter Fallout-Charaktere zusammen, tragt gegen andere Spielende rundenbasierte Gefechte aus und schlagt euch – wie sollte das in einer Dystopie anders sein? – mit Ressourcenmanagement herum. Wer nach einer kompetent aufbereiteten Kaufempfehlung zum Wasteland Warefare sucht, können wir nur ein entsprechendes YouTube-Video von @MisfitHobbies ans Herz legen – dort erfahrt ihr, ob die Investition für euch persönlich lohnt. So weit, so ödländisch. Doch womit will uns die zweite Edition des Spiels nächstes Jahr hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervorlocken?

Einerseits wurde das Regelwerk auf Grundlage von Spieler*innenfeedback überarbeitet, berichtet das Fachmagazin ICV2. Andererseits gibt es auch eher kosmetische Neuerungen, wenn etwa die Plastikminiaturen nochmal neu gestaltet wurden. Wird alteingesessene Brettspiele-Enthusiast*innen freuen: Der PvP-Modus bleibt bestehen – ihr könnt also Gefechte gegen eure Liebsten austragen. Allgemein hat es sich die zweite Iteration dieses Echtwelt-Fallouts zum Ziel gesetzt, den Spagat zwischen Solo- und kooperativem Spielmodus hinzubekommen.

Wer tiefer in die kommenden Neuerungen einsteigen möchte, können wir nur den oben verlinkten Clip von @WarGamesNewsRadio empfehlen. Und wer Fallout lieber auf dem Bildschirm entdeckt, kann ja mit dem ultimativen Gamer-Opa in Konkurrenz treten.

