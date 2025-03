Nächstes God of War: Neues Lebenszeichen überraschend aufgetaucht

Wohin die Reise für das nächste God of War geht, ist Gegenstand von Spekulationen. Von einem Szenario in Ägypten war bislang die Rede, auch von einer Prequel-Geschichte. Aber egal, woran die Mädels und Jungs bei Santa Monica Studio tatsächlich gerade schrauben: Jetzt aufgetauchte Stellenausschreibungen heizen nochmal die Gerüchteküche an.

Wie unsere englischsprachigen Kolleg*innen von The Game Post entdeckt haben, sind bei Sony mitunter gerade zwei neue, offene Stellen zu besetzen. Die eine zum Senior Technical Narrative Designer*in, die andere als Quest Designer*in. Das Besondere daran: Für beide Jobs wird damit gelockt, man könne sich dem „preisgekrönten Team anschließen, das God of War erschaffen hat“. Aber es wird noch konkreter …

God of War: Was in den Stellenausschreibungen drin steht

Der eigentliche Knackpunkt beider zu besetzenden Stellen findet ihr beim Unterpunkt „Voraussetzungen“. Dort steht nämlich Folgendes: „Kenntnisse über Konkurrenzprodukte sowie persönliche Kenntnisse zu God of War-Spielen“, die sich die Ausschreiber*innen von ihren Bewerber*innen wünschen. Darüber hinaus setzen sich die Stellenanzeigen aus den üblichen Bausteinen wie Verantwortungsbereichen für die Arbeit oder einer kurzen Vorstellung des Arbeitgebers zusammen – in diesem Falle Sonys.

Lesetipp: Neues God of War wird wirklich ein Prequel?

Der Umstand, dass von Interessenten ein gewisses Hintergrundwissen zu God of War eingefordert wird, spricht naheliegenderweise für ein neues Projekt derselben Reihe. Eine andere Textstelle schürt wiederum Hoffnungen dahingehend, Sonys Santa Monica Studio könnte gerade wirklich Überraschendes vorbereiten. Es heißt nämlich, man suche „einen Senior Narrative Designer für die Entwicklung eines neuen, noch nicht angekündigten Titels!“

Bei der Ausschreibung für den Posten des Quest Designers steht dasselbe zu lesen, nur eben mit der entsprechenden Berufsbezeichnung. Das Ganze lädt zum Rückschluss ein, Sony könnte bald mit einer Ankündigung zu einem neuen God of War-Spiel um die sprichwörtliche Ecke kommen – egal, ob mit einem Jubiläums-Remaster und gleich einem ganz neuen Serienteil.

Trotz des Stellenwerts auf die erfolgreiche Action-Adventure-Reihe, sind auch Ausschreibungen zugeschnitten auf eine andere, oder gar neue Marken denkbar. Eine solche halt, bei der eine Vertrautheit mit God of War von Vorteil ist. Warten wir’s ob, womit uns Santa Monica Studio letztlich tatsächlich auftrumpfen wird. Apropos Überraschungen: Erwarten uns im Spielejahr 2025 so einige – auch und gerade für die PlayStation 5.

Quellen: The Game Post, Sony Interactive Entertainment Global