Nächstes Resident Evil-Kapitel überrascht mit komplett neuem Charakter – „eine Schande“

Nach den sechs Resident Evil-Realverfilmungen mit Milla Jovovich vor und Ehemann Paul W. S. Anderson hinter der Kamera – und einem wenig beachteten, filmischem Neustart namens „Welcome to Raccoon City“ von Regisseur Johannes Roberts (47 Meters Down, 47 Meters Down: Uncaged) – wird allmählich der nächste Spielfilm konkreter.

Abgesehen von einem Zach Cregger (Barbarian) auf dem Regiestuhl, und einem wahrscheinlichen Veröffentlichungstermin für das Jahr 2026, war bislang wenig zum neuen Resident Evil-Film bekannt. Jetzt meldet sich allerdings Insider Daniel „DanielRPK“ Richtman – mit einem Gerücht im Gepäck, das nicht allen Fans der Survival Horror-Reihe munden dürfte.

Neues Gerücht zum nächsten Resident Evil-Film

„Der kommende Resident Evil-Film handelt von einem unglücklichen Kurier, der ein Paket an ein abgelegenes Krankenhaus liefern soll“, wird Richtman bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von ComicBook mit Bezugnahme auf Richtmans Patreon-Auftritt zitiert. Und weiter: „Er findet sich inmitten eines Ausbruchs wieder [vermutlich mit Zombies, Anm. d. Red.] und muss sich durch Horden mutierter Kreaturen kämpfen, um zu überleben.“

Diese behauptete Ausgangssituation für einen neuen Resident Evil-Film verwundert vor allem deshalb, weil sich die Prämisse an keine der bekannten Videospielvorlagen anzulehnen scheint. Beispielsweise im originalen Resident Evil aus dem Jahre 1998 bricht das S.T.A.R.S Alpha Team auf, um im Spencer-Anwesen nach dem verschollenen Bravo-Team zu suchen. Oder im Fan-Liebling Resident Evil 4 kämpft sich Leon S. Kennedy durch ein spanisches Dorf, will die Tochter des Präsidenten finden.

Eine Situation aus der Survival Horror-Reihe, die der von Daniel „DanielRPK“ Richtman kolportierten ähnelt, ist nebenbei bemerkt in Resident Evil 3 zu finden – und zwar dann, wenn Carlos Oliveira die verletzte Jill Valentine in ein Krankenhaus bringt. In der Kommentarspalte von ComicBook jedenfalls trifft das Gerücht auf wenig Liebe. Nutzer*innen gießen ihren Unmut in Wortmeldungen wie „Sie sollten die Geschichte rund um Leon S. Kennedy aufbauen […]. Wie oft muss man noch Reboots zur Resident Evil herausbringen? Es ist eine Schande!“.

Wird Leon S. Kennedy im neuen Film vorkommen?

Apropos Leon S. Kennedy: Der könnte in diesem neuen Film tatsächlich von Schauspieler Austin Abrams verkörpert werden. Zumindest wird der beispielsweise aus dem Thriller-Vehikel Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt bekannte Darsteller laut The Hollywood Reporter als Hauptdarsteller für den kommenden Horrorfilm gehandelt. Abrams wird auch von DanielRPK als möglicher Darsteller für Leon S. Kennedy ins Gespräch gebracht – aber das bleibt bislang eine Spekulation.

„[…] die Figur von Austin Abrams ist als BRYAN aufgeführt. Das könnte ein Codename sein und er ist Leon, oder vielleicht spielt er wirklich eine Figur namens Bryan“, sagte Richtman. „Und wenn dem so ist, bin ich mir nicht sicher, ob es Brian Irons oder eine Originalfigur ist.“ Der Insider bezieht sich damit auf denjenigen Brian Irons, der in Resident Evil 2 als korrupter Polizeichef Gräueltaten verübt. Bleibt abzuwarten, welche dieser Gerüchte sich letztlich bewahrheiten werden. Und überhaupt: Ein Capcom-Veteran traf neulich eine überraschende Aussage zu Resident Evil.

