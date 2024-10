Neben Resident Evil 9: Gleich zwei neue Teile in der Mache – Spiele sind „den Originalen überlegen“

Was haben wir über die aufwendig hochgezogenen Remakes zu Resident Evil 2, 3 und 4 jubiliert. Dafür stehen beim zweiten und vierten Teil bis heute Metascore-Wertungen im 90er-Bereich – und auch Resident Evil 3 Remake kratzt mit einem 79-Metascore an der magischen 80er-Hürde. Entsprechend schlagen Fan-Herzen gerade Purzelbäume, wenn jedwede Info-Häppchen zu Resident Evil 9 durch das Internet geistern.

Doch neben einem neunten Hauptteil der altehrwürdigen Zombie-Hatz, scheinen sich auch Neuauflagen der Seitenableger Resident Evil: Code Veronica und RE: Zero in der Mache zu befinden – zumindest, wenn man dem im Biohazard-Kosmos namhaftem Insider Dusk Golem Glauben schenken möchte. Jetzt meldet sich dieselbe Person zurück – mit einem meinungsstarken Statement, das Hoffnungen schürt.

Wie aufwendig könnten die Remakes zu Resident Evil: Code Veronica und Zero werden?

Die Studios K2 und M-Two sollen also am Remake zu RE: Zero schrauben, hingegen das runderneuerte RE: Code Veronica dürfen Capcom Dev 1 verantworten – behauptete in der Vergangenheit Dusk Golem. Vor wenigen Wochen meldete sich derselbe Twitter-Nutzer mit einer Wortmeldung zurück, die eines ihrer oder seiner „Gerüchte“ betrifft, jene Nachrichtenseiten wohl in den falschen Hals bekommen haben. Denn: Zu einem früheren Zeitpunkt habe Dusk Golem berichtet, die Remakes zu Code Veronica und Zero seien „weniger ambitioniert“ – was auf wenig Fan-Liebe gestoßen ist.

Mit der aktuellen Stellungnahme greift der Insider korrigierend in den Diskurs – und stellt klar:

„Ich bin ein wenig verärgert darüber, was als von mir geäußertes „Gerücht“ verbreitet wird, obwohl ich sowas, um das ganz klar zu sagen, nie als Leak veröffentlichen würde. Nochmal ganz klar und deutlich: Ich habe den starken Verdacht, dass die in Entwicklung befindlichen Resident Evil Zero- und Code Veronica-Remakes den Originalen überlegen sind. Es handelt sich um hochbudgetierte Remakes, genau wie die anderen aktuellen RE-Remakes. […] „weniger ehrgeizig“ bezieht sich darauf, dass RE4 ein größeres Spiel ist (sowohl Original als auch Remake) […]. Bei Zero und Code Veronica ist die Entwicklungszeit kürzer, weil sie kleinere Spiele als RE4 sind. Das ist alles, was ich meinte.“ Dusk Golem (namhafter Leaker zu Resident Evil, Silent Hill & Co.)

Was Dusk Golem demnach zum Ausdruck gebracht haben wollte, ist, dass an Code Veronica respektive Zero nicht etwa hemdsärmelig und nachlässig gewerkelt würde, sondern dass beide Title schlicht, was ihre Spielzeit betrifft, kleinere Titel sind – zumindest im Vergleich mit den Hauptteilen der Reihe, denen bereits aufwendige Neuauflagen spendiert wurden.

Es kommt nicht auf die Größe an: Spielzeiten der Resident Evils

Zum Vergleich: Bei How Long to Beat wird das Durchspielen der Haupthandlung von Code Veronica mit knapp zwölf Stunden, bei Code Veronica mit nicht mal elfeinhalb Stunden beziffert. Und zumindest sowohl das originale als auch Remake von Resident Evil 4 pendelt sich mit seiner Hauptstory-Spielzeit zwischen 15 und 16 Stunden ein – was erstmal Dusk Golems Aussage stützt.

Dann wiederum: Haben einige aus unserer Redaktion in RE2 Remake etwas mehr als 13 Stunden, in RE3 nicht mal zehn Stunden gebuttert, bis die abschließenden Credits über den Bildschirm purzelten. Auch nicht gerade Spiele von epischer Länge. So oder so sind die von Dusk Golem verbreiteten Infos mit einer Messerspitze Vorsicht zu genießen – schließlich lag die Person hinter dem Twitter-Account in der Vergangenheit nicht immer nur richtig. Siehe die Spekulationen rund um Resident Evil Revelations 3.

Apropos Zombie-Apokalypse: Für Resident Evil 9 verfolgen die Macher*innen anscheinend ein höchst ambitioniertes Ziel.

