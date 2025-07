Neben Super Mario- und Legend of Zelda-Film: Nintendo arbeitet noch an weiteren Projekten

Dass Nintendo gerade an Filmen über zwei seiner beliebtesten und erfolgreichsten Franchises arbeitet, ist natürlich kein Geheimnis. Sogar die konkreten Zeiträume, in denen die potenziellen Blockbuster zu Super Mario und Legend of Zelda erscheinen sollen, sind schon bekannt.

Geheimnisvoll zeigt sich der japanische Konzern dagegen hinsichtlich weiterer Projekte. Dass diese jedoch fest geplant sind, bestätigt man seitens Nintendo unmissverständlich. Außerdem sind selbst namhafteste Persönlichkeiten direkt an der Produktion der ambitionierten Filme beteiligt.

Nintendo-Ikone als Co-Produzent des Films

Der zweite Teil der Super Mario Bros.-Films soll im kommenden Frühjahr in die Kinos kommen – drei Jahre nach dem großen Erfolg des ersten Animationsfilm. Die Welt des beliebten Klempners ist umfangreich genug, um einen weiteren bunten Titel voller spektakulärer Momente und beliebter Charaktere zu kreieren. Auch die Verfilmung zu The Legend of Zelda, gegen die man sich seitens Nintendo lange Zeit sträubte, dürfte die Fans schon unruhig auf den Stühlen hin und her rutschen lassen. Im Mai 2027 soll es soweit sein.

Die Filme sind Teil einer Strategie, die Charaktere auch über die Grenzen ihrer Videospiele hinaus bekannter zu machen. Wie Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa bestätigt, arbeite man bereits an „verschiedenen anderen Projekten“ , die über Mario und Legend of Zelda hinausgehen. Verfilmungen von anderen beliebten IPs wie Donkey Kong, Metroid oder Kirby, von denen in diesem Jahr neue Spiele für die Nintendo Switch 2 erscheinen, wären durchaus denkbar.

Lesetipp: Trotz Pitch von John Woo – woran einst eine Metroid-Verfilmung scheiterte

Wie vom traditionsreichen japanischen Unternehmen nicht anders zu erwarten war, haben sie ein wachsames Auge über ihre Marken. Auch bei den Filmen arbeitet man eng mit Produktionsstudio Illumination zusammen. Beim kommenden Mario-Film fungiert Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto – seines Zeichens geistiger Vater von Mario, Link, Kirby und Co. – als Co-Produzent.

Illuminations-Gründer Chris Meledandri hofft, „dass der Film unterhaltsam wird und vor allem den Kern der Fans anspricht, aber auch Gefallen bei neuen Fans findet, die bisher noch nicht so sehr mit Mario und der Welt von Nintendo in Kontakt gekommen sind“. Mittlerweile ist auch schon bekannt, welchen Titel der neue Super Mario-Film bekommen soll – der schon einmal einiges an Spekulationen zulässt.

Quelle: TheGamePost