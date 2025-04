Neu bei Steam: Massig kostenlose Demos – und Rabatte für kurze Zeit

Kaum ist das Festival der Kistenpuzzlespiele auf Steam vorbei, klopft schon die nächste Themenwoche an. Denn seit dem 28. April bis einschließlich zum 5. Mai läuft auf Valves Vertriebsplattform das Festival der Kriegsspiele. Die Aktion widmet sich jenen Strategiespielen, bei denen die kriegerische Auseinandersetzung unter Ländern thematisiert wird.

Neben einigen spielbaren Gratis-Demo, die im Rahmen der Woche ins Rampenlicht gerückt werden, sind es vor allem Rabatte zu beliebten Titeln, bei denen Spieler*innen hellhörig werden dürften.

Festival der Kriegsspiele auf Steam: einige empfehlenswerte Spiele

Einige der spielenswerten Games, denen ihr aktuell eure Aufmerksamkeit auf Steam im Zuge des Festivals der Kriegsspiele widmen solltet? Ist mitunter ein Strategie-Klassiker wie Stronghold HD der Firefly Studios. Denn wer auf solche Echtzeittaktik steht, bei dem das Hochziehen eigener und Niederreißen feindlicher Burgen im Vordergrund steht, kommt um dieses Urgestein des Genres nicht herum. Aktuell löhnt ihr für den Titel gerade mal 1,20 Euro – ihr spart also 70 Prozent gegenüber dem handelsüblichen Kaufpreis von 4 Euro.

Trailer zum Steam Wargames Fest 2025:

Wirklich preiswert wird’s für Burgenbau-Fans aber erst mit der Stronghold: Warlords Ultimate Edition. Die beinhaltet nebst Stronghold HD auch den jüngeren FireFly-Titel Stronghold Warlords – einen neuen Teil der langjährigen Burgen-Sim-Reihe. Dazu gibt’s zahlreiche, für Warlords erschienene DLCs. Die Ultimate Edition ist auf Steam mit 10 Euro bepreist. Zum Vergleich: Der übliche Verkaufspreis liegt bei 50 Euro, ihr spart also 80 Prozent ein.

Zweiter Weltkrieg und Gratis-Demos

Sparen können auch Spieler*innen, die ihre Strategiespiele lieber im Szenario des Zweiten Weltkriegs verbringen. Beispielsweise schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber noch immer empfehlenswert, ist ein Commandos 2: Men of Courage der damaligen Pyro Studios. Im zweiten Teil der Taktik-Reihe befehligt ihr aus der Draufsicht eine Elitetruppe, das nach Nazi-Deutschland aufbricht, um dort Spionage- und Sabotageaktionen durchzuführen. Gerade mal 2,50 Euro werden aktuell für das Spiel fällig; ihr spart 50 Prozent gegenüber des Standard-Preises von 5 Euro.

Alternativ greift ihr zum ersten oder zweiten Teil von Company of Heros von Relic Entertainment – und gönnt euch für kleines Geld direkt die Luxus-Ausführungen der Strategiespiele. Company of Heroes Complete Pack gibt’s für 5 anstatt 25 Euro (80 Prozent Ersparnis), Company of Heroes 2 – Single Player Bundle für wenig mehr als 15 Euro anstelle von knapp 60 Euro (75 Prozent Ersparnis). Sowohl der Teil 1 als auch 2 werben mit insgesamt „sehr positiven“ Nutzer*innenbewertungen auf Steam für sich.

Und wer gar kein Geld in die Hand nehmen möchte, guckt sich an, welche Gratis-Demos bei Steams „Festival der Kriegsspiele“ auf die Bühne geschubst werden – und verbringt wahlweise spielerisch wertvolle Stunden mit den Testversionen etwa zu Stronghold: Definitive Edition, Dynasty Warriors: Origins, oder Lost Eidolons: Veil of the Witch. Apropos reinspielen: Battlefield 7 kann warten, denn diesen neuen Militär-Shooter probiert ihr gratis aus.

