Neuer Resident Evil-Release überrascht jetzt Fans – „Was verdammt ist das?“

Wenn auf dem Endspurt zur Zielgeraden nichts schiefgeht, steht uns am 27. Februar nächsten Jahres mit Resident Evil Requiem der nächste Survival-Horror-Knaller aus dem Hause Capcom ins Haus. Lange davor, genauer gesagt in wenigen Tagen, erscheint schon ein anderes, nigelnagelneues Resident Evil-Spiel – eines, das nicht unbedingt alle Fans auf dem Schirm haben.

Resident Evil: Survival Unit ist ein Free-to-Play-Spiel für euer Mobile Device – ganz egal, ob ihr persönlich ein Android-Smartphone oder Apple-Gerät in der Hosentasche stecken habt. Wer jetzt bei Reizwörtern wie Free-to-Play oder Mobile Games verächtlich die Nase rümpft, sollte den Release von Entwicklungsstudio Joycity nicht vorschnell beiseiteschieben.

Resident Evil: Survival Unit – Evil goes Mobile

„Die Warterei hat endlich ein Ende“, verkündete der offizielle Twitter-Account Resident Evil Survival Unit am 10. November. Weiter ist die Rede davon, das Spiel für euer Mobilteil „erscheint demnächst“ – gefolgt von einer ganz konkreten Datumsangabe. Demnach wird Resident Evil: Survival Unit in unseren Breitengraden bereits am 18. November erscheinen. Also wird Fans von Capcoms Survival-Horror-Franchise jetzt der ideale Gaming-Snack aufgetischt, um die Wartezeit bis zu Requiem spielerisch wertvoll zu überbrücken?

Twitter-Posting zum Erscheinungsdatum:

Aufmerksame Leser*innen von 4P.de wissen natürlich: Wir haben auf der diesjährigen gamescom nicht nur die Chance, sondern vor allem das Smartphone ergriffen, um – wenn auch nur für wenige Minuten – in Resident Evil: Survival Unit reinzuspielen. Was uns damals gefallen hat, war, wie authentisch das Spiel diese besondere Resident Evil-Atmosphäre auffing. Auch waren wir angetan, wie komfortabel sich die Steuerung über das Smartphone-Display gestaltete. Enttäuscht indes davon, uns nicht am Basenbau mitsamt Ressourcenmanagement versucht haben zu dürfen – ist das doch ein Alleinstellungsmerkmal von Survival Unit.

Das oben verlinkte Twitter-Posting wird mit nicht gerade wenig Fan-Liebe begrüßt. Das zeigen einerseits die rund 1.050 vergebenen Herz-Emojis (Stand: 10. November, 17:30 Uhr), andererseits begeisterte Wortmeldungen wie die von Kris Phillips („Wird aber auch Zeit!“) oder Tiago TheLiquidKid („Super! Kann’s kaum erwarten, mit dem Spiel loszulegen“). Unter die Kommentarschreibenden mischt sich aber auch ein eher ratloser Beitrag wie der von Coconut_Crab („Was verdammt ist das?„).

Grund für die Ratlosigkeit dürfte sein, dass eben nicht alle Spieler*innen ein für das mobile Endgerät entwickeltes Spiel wie Resident Evil: Survival Unit auf dem redensartlichen Radar haben dürften. Ob der neue Titel des Studios solcher Mobile Games wie Pirates of the Caribbean: Tides of War in den Augen der Fans bestehen wird, bleibt abzuwarten – kein bisschen Wartezeit hingegen müsst ihr für diese beiden, großen Resident Evil-Klassiker auf der Steam-Alternative für Gaming-Liebhaber*innen mitbringen.

