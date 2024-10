Neu von Nintendo: Mit der Music-App hört ihr die Soundtracks eurer Lieblingsspiele jetzt einfach unterwegs

Super Mario Bros. Wonder: Was wird euch im neuen Mario-Ableger geboten

Es ist endlich wieder soweit: Ein neuer Super Mario Bros.-Teil steht bereit. Die geliebte Jump 'n' Run-Reihe mit Mario, Luigi und Co. bringt auch dieses Mal wieder Altbewährtes und kleine Innovationen an den Start.Was genau euch in Super Mario Bros. Wonders erwartet, seht ihr in unserem Video.