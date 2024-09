Neue Animal Crossing-Konkurrenz: Cozy Game Floatopia bringt idyllische Wolkenwelten

Die Welt, in der wir leben, kann schon ganz in Ordnung sein, wenn mal alles glattläuft. Aber gegen ein virtuelles Pendant im Cozy Game-Format, mit zuckersüßer Optik und gemütlicher Freizeitgestaltung, kommt die Realität mit 40h-Woche nur selten an.

Wer sich an Animal Crossing schon satt gesehen hat und auf eine ebenbürtige Alternative hofft, kann sich auf den Release von Floatopia freuen. Die bunte Lebenssimulation entführt euch in ungeahnte Höhen, wo ihr euch auf eine Reise durch die Lüfte begebt.

Floatopia: In diesem Cozy Game könnt ihr euch treiben lassen

Im Kern möchte das Cozy Game Floatopia sich mit einem Urlaub gleichsetzen, der zum Entspannen und Tagträumen einlädt. Von einem Luftschiff aus, das einer gigantischen Katze nachempfunden ist, erkundet ihr magische Orte im Himmelsreich. Es gibt zum Beispiel kulinarische Hotspots, altertümliche Städte und märchenhafte Königslande zu entdecken. Dem Trailer nach zu urteilen erreicht ihr diese nach Annäherung eurer schwebenden Basis per fliegendem Wolken-Kart.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seid ihr nicht gerade auf der Suche nach neuen Abenteuern, dürft ihr bei der Farmarbeit, beim Fischen oder Dekorieren runterkommen. Wovon Spieler*innen schon in Animal Crossing: New Horizons geschwärmt haben, setzt auch Floatopia um: Freiheiten beim Schmücken der eigenen Insel bis hin zum Terraforming sind euch vergönnt. Ebenso viel Raum für Kreativität soll der eigene Kleiderschrank bieten.

Floatopia verleiht euch Superkräfte

In Floatopia reicht ein einziger Anruf, um zum Superhelden oder zur Superheldin zu werden. Leider waren die meisten Interessierten deutlich schneller am Hörer und so bleiben für alle Nachzügler*innen nur noch die oberflächlich unnütz anmutenden Fähigkeiten über. Gemeinsam mit einer Gruppe, die sich an eben diesen Überresten bedient hat, startet ihr euer neues Leben im Luftraum.

Im Verlauf der Geschichte stellen sich die Superkräfte als doch gar nicht so sinnlos heraus und entfalten ihr verborgenes Potenzial. Wie sich das im Gameplay niederschlägt, verrät der Trailer zum Spiel teilweise: Eigener Einfluss auf das Wetter und Pflanzengießen durch das Beschwören magischer Softgetränke werden angedeutet. Auf der Webseite von Floatopia finden sich außerdem in den Beschreibungen von vier Charakteren kurze Infos zu deren Besonderheiten. Joy etwa muss nie schlafen und Pandy kann essen, ohne sich je voll zu fühlen.

Wenn ihr schon voller Vorfreude auf diese potenzielle Cozy Game-Perle blickt, habt ihr diesbezüglich 2024 noch nichts zu feiern. Erst im nächsten Jahr soll der Release für Switch, PS5, Xbox und PC stattfinden. Bis dahin könnt ihr euch bereits vorregistrieren und zum Meilenstein-System beitragen, das ab einer bestimmten Anzahl an Anmeldungen spezielle Boni für Teilnehmende freischaltet. Oder ihr informiert euch über weitere bevorstehende Cozy Games, wie etwa Infinity Nikki.

Quellen: floatopia.game, YouTube / Floatopia