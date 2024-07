Neue Fallout London-Mod löst Fan-Krieg aus – aus einem absurden Grund

Bis uns ein Fallout 5 ins Haus steht, wird die Erde wohl noch einige Male um die Sonne kreisen. Ein ähnlich kugelförmiges Objekt, nur ledriger, merklich kleiner und zum Kicken gedacht, sorgt aktuell in der vor wenigen Tagen veröffentlichten Mega-Mod Fallout London für Diskussionsstoff unter Fallout-Fans und Fußball-Enthusiasten gleichermaßen.

Stein des Anstoßes – oder eher: Anpfiff zum Streit, ist eine jetzt veröffentlichte Mini-Mod für Fallout London, die sich einer sprachlichen Kleinigkeit widmet. Im Zentrum steht die Streitfrage: Welcher Nation, Briten oder Amerikanern, fällt die Deutungshoheit über eine Vokabel zu, welche die womöglich beliebteste Sportart der Welt bezeichnet?

Wie heißt unser „Fußball“ bei Nachbarn aus Übersee?

Was Menschen nicht wissen, die ihren Duden umarmen und jedweden, extrem wandelbaren Sprachen weltweit das Logik-Korsett der Mathematik überstülpen: Sprachen verändern sich – ständig, täglich und immer schon. Was heute als „richtiges Deutsch“ gilt, stirbt morgen zusammen mit Wählscheibentelefonen und Lochkartencomputern aus.

Exemplarisch dafür, wie mehrere Begriffe, die dasselbe bezeichnen, nicht nur dafür sorgen, dass Ferdinand de Saussure in seinem Grab rotiert, sind die beiden englischsprachigen Vokabeln „Soccer“ und „Football“. Für diejenigen unter uns, die jedes Spiel der Fußball-Europameisterschaft 2024 absichtlich verpasst haben: Jene Sportart, die wir als Deutsche „Fußball“ nennen, heißt in Großbritannien „Football“ und bei unseren Nachbarn aus den USA „Soccer“. Verschiedene Begrifflichkeiten also, welche denselben Sport meinen, bei dem das Runde ins Eckige muss.

Apropos Fallout London: Dieses fast viertelstündige Video holt euch zum ambitionierten Fan-Projekt ab.

Jetzt hat auf Nexus Mod ein User namens GrumpyOldNord eine wirklich kleine Modifikation veröffentlicht, die im Grunde nur eines macht: Die Bezeichnung des Gegenstands „Football“ zu „Soccer“ ändern. In der Beschreibung zur Mod heißt es dazu: „Sind Sie ein Amerikaner, der [Fallout] London zum ersten Mal erkundet, und finden Sie die Sprache ein wenig verwirrend? Keine Angst! Der Soccer-Ball hat jetzt seinen richtigen Namen, um Verwechslungen mit einem echten Fußball zu vermeiden.“ Hintergrund dazu: Was in den Vereinigten Staaten von Amerika weitläufig als „Football“ bezeichnet wird, ist die Sportart American Football.

Was denkt die Community zu der Mini-Mod?

Diese eigentlich marginale Änderung in Fallout London erhitzt jetzt die Gemüter in der dazugehörigen Kommentarfunktion auf Nexus Mods. Zum Zeitpunkt dieser Meldung haben sich fast 130 Kommentare zu der Modifikation versammelt. Ein Nutzer etwa stemmt sich kampflustig gegen die Idee hinter der als „It’s a Soccer Ball“ bezeichneten Modifikation – und schreibt: „Diese Mod zerstört die Immersion. […] Amerikaner*innen denken immer, ihre Formulierungen seien die richtigen, während das die restliche Welt ganz anders sieht“.

Andere Nutzerinnen und Nutzer, die sich ernsthafter auf ein Gespräch über sprachliche Feinheiten einlassen, verweisen darauf, dass der heute in Amerika, Kanada und Australien geläufige Terminus „Soccer“ seinen Ursprung im Vereinigten Königreich hat. Andere Nutzer*innen betonen, American Football würde, obwohl die lexikalische Einheit „Foot“ im Kompositum „Football“ steckt, weniger mit eben jenem Körperteil gespielt.

Fallout London ist jetzt auf GOG startklar. Spieler*innen im Epic Games Store müssen auf unbestimmte Zeit warten.

Aber egal, ob Soccer, Football, Fußball oder Fussi eher euren Ohren schmeichelt – die heiß herbeigesehnte Mega-Mod Fallout London ist jetzt endlich kostenlos über GOG erhältlich und lässt uns die fantastische Postapokalypse auf britische Art neu erleben.

