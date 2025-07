Neue Fallout-Spiele: Gleich mehrere stehen uns laut Insider bald bevor

Dass sich zu Fallout 3 ein Remaster-Projekt in der Mache befinden soll, wissen aufmerksame Branchenbeobachter*innen längst – denn spätestens seit dem FTC-Verfahren aus dem Jahre 2023 steht fest: Nicht nur zu The Elder Scrolls 4: Oblivion wurde bei Bethesda an einem Remaster geschraubt. Auch ein überarbeitetes Fallout 3 soll nachfolgen – und jetzt?

Jetzt hat sich Jordan Middler vors Podcasting-Mikrofon bugsiert. Middler ist Redakteur beim Gaming-Magazin Video Games Chronicle (VGC), war jüngst bei der neuesten Episode des Skill Up-Podcast zugegen. Zusammen mit zwei anderen Branchenexperten, hat man sich unterhalten über die aktuelle Lage im Hause Xbox, die Death Stranding-Reihe – und eben die spielerisch wertvolle Zukunft für das postapokalyptische Ödland.

Fallout: Mehrere neue Spiele sollen in Vorbereitung sein

Die Podcast-Episode mit dem Titel „Xbox has done it again (derogatory)” hat eine Gesamtlänge von etwas mehr als zwei Stunden – doch diejenige Stelle, bei der Fans die Ohren spitzen sollten, beginnt ab Minute 57 Sekunde 43. „[…] es befinden sich mehrere Fallout-Projekte in Entwicklung, inklusive des einen, auf das ihr vermutlich alle wartet“, so Jordan Middler von VGC. Dass der Branchenexperte damit auf das aller Wahrscheinlichkeit bevorstehende Fallout 3-Remaster anspielt, ist ein naheliegender Gedanke.

Hier Podcast-Episode zu Skill Up:

Middler heizt die Neugierde von Rollenspiel-Fans weiter an, indem er ergänzt: „Es ist noch nicht weit genug fortgeschritten, um sagen zu können: ‚Ihr könnt dieses Spiel bald spielen‘“. Was der Mann dann als Nächstes sagt, kann allerdings nur als Scherz aufgefasst werden. „Wie dem auch sei … New Vegas 2 kommt bald“, schiebt er augenzwinkernd hinterher – und hält damit offenkundig seine Podcasting-Kollegen zum Besten.

Hintergrund dazu: Fallout New Vegas von Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 1 & 2) wird unter Kenner*innen der Rollenspiele als einer der besten Teile gehandelt – wenn nicht sogar der allerbeste. Passenderweise hat Obsidian Entertainment bereits 2023 durchblicken lassen, man wäre durchaus an der Entwicklung eines weiteren Fallout-Spiels interessiert. Ein waschechtes, brandneues Fallout-Projekt ist für Obsidian aus dieser Bereitschaft bislang nicht erwachsen – zumindest ist dazu nichts bekannt.

Eine neue Hoffnung für Ödland-Fans

Zumindest theoretisch wäre es sinnig, sofern Obsidian Entertainment sich nach dem First-Person-Fantasy-RPG Avowed, und dem für Oktober dieses Jahres anstehenden The Outer Worlds 2, hinter ein neues Fallout klemmt. Aber sowas ist bislang nicht mehr denn ein bloßer Fan-Traum.

Wenn Jordan Middler davon spricht, gleich mehrere Fallout-Spiele sollen sich bei Bethesda in der Pipeline befinden, ist das natürlich Musik in den Ohren von Ödland-Begeisterten. Schließlich ist mit Fallout 4 vor bald zehn Jahren der letzte Hauptteil erschienen. Wer die Wartezeit bis zu einem etwaigen Fallout 5 spielerisch wertvoll verbringen möchte, sollte vielleicht genau jetzt in Fallout London eintauchen.

