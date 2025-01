Neue NVIDIA-Grafikkarten: Über 70 Spiele sollen direkt zum Start stark profitieren

Nach recht langer Wartezeit geht es noch zum Ende des aktuellen Monats endlich so richtig in die Vollen. Grafikkartenhersteller NVIDIA bringt mit seiner RTX 5000-Serie eine neue Generation an den Start und von dieser sollen direkt einmal zahllose Spiele profitieren.

Über 70 Namen fasst die Liste aus Videospielen, die NVIDIA direkt zum Release der frischen RTX-Reihe und ihrer zwei schon im Januar kommenden Modelle mit der DLSS 4-Technologie segnen will. Doch von dem Upgrade profitieren nicht nur Käuferinnen und Käufer einer neuen GeForce-GPU.

NVIDIAs RTX 5000 kommt bald – Diese Titel profitieren von DLSS 4

Ab dem 30. Januar 2025 werden die beiden brandneuen NVIDIA RTX 5000-Grafikkarten in den (virtuellen) Regalen der Hardware-Händler zu finden sein. Namentlich handelt es sich dabei einmal um das frische Flaggschiff – die RTX 5090 – und ihr kleineres Geschwisterchen, die RTX 5080. Die Chips kommen mit allerhand hochmoderner Technik, beispielsweise wird die Multi-Frame-Generation unterstützt, die via DLSS 4 die Bildrate in euren liebsten Videospielen auf ihr Maximum peitschen soll.

Natürlich profitieren nicht gleich alle Titel die taufrische Technologie: Zur Veröffentlichung der beiden neuen Grafikkarten verrät NVIDIA nun auch, welche Games von DLSS 4 unterstützt werden sollen.

Lesetipp: Grafikkarten werden laut AMD die Stromrechnung weiter hochtreiben

Über 70 Stück sind es an der Zahl, namentlich die folgenden:

A Quiet Place: The Road Ahead

Akimbot

Alan Wake 2

Aunt Fatima

Backrooms: Escape Together

Bears in Space

Bellwright

Crown Simulator

Cyberpunk 2077

D5 Render

DESORDRE: A Puzzle Adventure

Dynasty Warriors: Origins

Deceit 2

Deep Rock Galactic

Deliver Us to Mars

Desynced: Autonomous Colony Simulator

Diablo IV

Direct Contact

Dragon Age: The Veilguard

Dungeonborne

Dynasty Warriors: Origins

Enlisted

Flintlock: The Siege of Dawn

Fort Solis

Frostpunk 2

Ghostrunner 2

God of War Ragnarök

Gray Zone Warfare

Ground Branch

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

ICARUS

Immortals of Aveum

Indiana Jones und der große Kreis

Jusant

JX Online 3

Kristala

Layers of Fear

Liminalcore

Lords of the Fallen

Marvel Rivals

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2024

Mortal Online 2

Naraka Bladepoint

Need for Speed Unbound

Once Human

Outpost: Infinity Seige

Pax Dei

Payday 3

QANGA

Ready or Not

Remnant II

Satisfactory

SCUM

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Skye: The Misty Isle

Slender: The Arrival Squad

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl

Star Wars Outlaws

Star Wars Jedi: Survivor

Starship Troopers: Extermination

Still Wakes the Deep

Supermoves

Test Drive Unlimited

Solar Crown

The Axis Unseen

The Black Pool

THE FINALS

The First Descendent

The Thaumaturge

Torque Drift 2

Tribes 3: Rivals

Witchfire

World of Jade Dynasty

Mit Stalker 2, dem Silent Hill 2 Remake, Alan Wake 2, aber auch Sonys gefeiertem God of War Ragnarök, Portkeys Harry Potter-Hit Hogwarts Legacy oder Dauerbrenner und Grafikgranate Cyberpunk 2077 stehen reichlich Blockbuster auf der Liste. Zwischendrin findet man aber auch unbekanntere, kleinere Titel.

Wie bereits erwähnt, steht DLSS 4 nicht nur frisch gebackenen Besitzerinnen und Besitzern einer RTX 5000-Karte zur Wahl: NVIDIA setzt auf Verfügbarkeit, anstatt die Technik hinter Exklusivität zu verschließen und stellt sie auch auf älteren RTX-Grafikkarten bereit. Multi-Frame-Generation ist aber zumindest vorerst den 5000er-Modellen vorbehalten, ehe es vielleicht irgendwann auch den Sprung auf die 4000er-, 3000er- oder noch immer gut genutzten 2000er-Reihen schafft.

