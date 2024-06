Baldur’s Gate 3: Rollenspiel-Blockbuster bekommt mit deftiger Mod jetzt 100 Stunden zusätzlich

Quizfrage an alle Fans von Baldur’s Gate 3: Wie lässt sich das immens erfolgreiche Rollenspiel in ein ausgewachsenes Roguelike verwandeln? Die Antwort auf diese 1 Million Euro-Frage lautet natürlich: Indem ihr euch die Mod Trials of Tab (zu Deutsch: Prüfungen von Tab) herunterladet, die mit rund 100 Stunden Spielspaß daherkommen soll.

Hört sich gut, besser und überhaupt fantastisch an? Dann spitzt mal gerne die Lauscher: Wir verraten euch kurz und knapp, womit die Mod noch auffährt – und wo ihr sie abstauben dürft.

Was bietet die neue Baldur’s Gate 3-Mod für die ganz Harten?

Zugegeben: Wer gerne Rollenspiele am Bildschirm genießt, kennt (und liebt) Baldur’s Gate 3 mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit längst. Immerhin hat der Rollenspiel-Blockbuster, der seit bald einem Jahr für durchspielte Nächte sorgt, seinerzeit Höchstwertungen bei Kritik und Spieler*innen eingeheimst. Auch wir von 4P konnten angesichts von über 100 Stunden Spielzeit, 17.000 verschiedenen Enden und schlüpfrigen Szenen nur stauen – und eine amtliche 9.0-Wertung vergeben.

Jetzt aber ist eine Modifikation für Baldur’s Gate 3 erschienen, mit der das Rollenspiel zu einem Roguelike mutiert. Hinter der Mod steckt Hippo0o – nicht zu verwechseln mit den Happy Hippos aus dem Überraschungsei! Aber Nilpferd beiseite: Spielen könnt ihr die Mod mit NPCs oder zusammen mit euren Freund*innen, beziehen dürft ihr sie über Nexus Mods.

Und wer zum ganz harten Schlag gehört, kann die Kopfgeburt von Hippo0o auch im Ehrenmodus von Baldur’s Gate angehen (auf Englisch: Honour Mode). Der führt dazu, dass ihr das Spiel nach eurem virtuellen Ableben wieder ganz von vorne beginnen müsst. Apropos: Wer eine Allergie gegen das geschriebene Wort hat, kann sich in einem aktuellen Video von YouTuber MasterBok ab Minute sechs in bewegten Bilder zeigen lassen, wie die Mod aussieht:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet euch alles in der Roguelike-Mod?

Womit die Roguelike-Mod praktisch in puncto Gameplay einhergeht, verrät euch die dazugehörige Beschreibung. Demnach seht ihr euch mit Trials of Tab immer stärker werdenden Gegnerwellen gegenüber. Den Zusatzinhalt aus der Fan-Schmiede in Zahlen gegossen: Über 250 Gegner*innen wollen euch an den Lederwams, 38 Maps dürft ihr erkunden – und zwar ganz ohne, dass ihr vorher ein Tutorial absolvieren müsstet, wie Hippo0o betont. Unterm Strich sollen euch an die 100 Stunden neues Gameplay erwarten.

Nachdem wir euch nun verraten haben, wie ihr aus Baldur’s Gate 3 (noch) mehr Spielspaß rauskitzelt – kommen wir zur nächsten Quizfrage: Welches Weltraum-Rollenspiel soll jährlich mit neuen Inhalten gefüttert werden? Euer persönlicher 4P-Joker: Die Antwort beginnt mit „S“ und endet auf „tarfield“.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quellen: Nexus Mods / Hippo0o, YouTube / MasterBok