Neue Nintendo Switch-Spiele im März: Diese 4 Highlights lohnen sich besonders

Während die meisten wohl schon voller Spannung auf ihren Nachfolger warten, ist der Handheld-Hybrid der ersten Generation noch lange nicht am Ende seines Lebenszyklus angekommen. So kommt es, dass uns schon in den kommenden Wochen reichlich frisches Futter in Form neuer Nintendo Switch-Spiele erwartet.

Gleich vier von ihnen hebt der beliebte Spielehersteller aus Japan noch einmal hervor, ehe es mit der groß angekündigten Direct-Präsentation im April dann auch schon in vollem Tempo weitergeht. Passende Trailer inklusive!

Neue Nintendo Switch-Spiele im März: Gleich vier Highlights stehen vor der Tür

Über den offiziellen News-Blog des Unternehmens werden die März-Highlights nebst anderen spannenden Spielen für die Nintendo Switch, die im dritten Kalendermonat erscheinen sollen, ins Rampenlicht gerückt. Dort gibt man euch neben Informationen zum Titel selbst und seinem konkreten Releasetermin auch die Möglichkeit, sie vorzubestellen oder eurer Wunschliste hinzuzufügen.

#1 Carmen Sandiego – 4. März

Schon in wenigen Tagen, genau genommen am 4. März, kehrt Carmen Sandiego – die Super-Diebin mit ihrem ikonischen roten Hut – zurück, um ordentlich Schwung in die Welt der Spionage zu bringen. Dabei helfen euch coole Hightech-Gadgets, während ihr eure Fähigkeiten als erfahrener Ermittler oder noch frischer Grünschnabel in der Story-fokussierten Kampagne oder im klassischen Acme Files-Modus auf die Probe stellt.

Den Trailer zu Carmen Sandiego seht ihr hier:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

#2 Suikoden 1&2 HD Remaster – 6. März

Streng genommen keine wirklichen neuen Spiele, darf sich die Nintendo Switch nur wenige Tage darauf über das Remaster der legendären JRPG-Reihe Suikoden freuen. Die ersten beiden Einträge schlagen direkt im Doppelpack auf – vollständig überarbeitet in HD-Qualität. Fans dürften sich ohnehin gespannt zeigen, während Anfänger einen optimalen Punkt für den Neueinstieg geboten bekommen.

Den kurzen Trailer zu Suikoden 1&2 HD Remaster seht ihr hier:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Passend dazu: Die besten Nintendo Switch-Spiele – Die Top 10 im Ranking

#3 MLB The Show 25 – 18. März

Zwischen der Suikoden-Neuauflage und dem nächsten Highlight der neuen Nintendo Switch-Spiele vergehen ein paar Tage, denn erst am 18. März geht es mit MLB The Show 25 auf dem Pitch weiter. Die jährliche Veröffentlichung der Baseball-Simulation darf natürlich auch auf Nintendos Handheld-Hybriden nicht fehlen – ebenso wenig wie die ikonischen Star-Spieler, die sie mit auf das Feld bringt.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer zu MLB The Show 25:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

#4 Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Dass Vorfreude oft die schönste Freude sein kann, weiß man ganz sicher auch bei Nintendo. Aus diesem Grund lässt man uns auf den wohl stärkste Switch-Release im März noch ein Ticken länger warten, ehe er am 20. Tag des Monats seine Veröffentlichung feiert. Die Rede ist natürlich von Xenoblade Chronicles X, das mit der Definitive Edition sein Comeback seit dem Launch auf der Wii U im Jahre 2015 feiern darf.

Der atmosphärische und über dreieinhalb Minuten lange Trailer verrät, worauf ihr euch einstellen dürft:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch mehr neue Switch-Spiele im März und Blick auf den Nachfolger

Selbstredend stehen mit dem Märzmonat noch einige weitere neue Nintendo Switch-Spiele vor ihrem Sprung auf die heimischen Konsolen. Und: Alle bislang für die Nintendo Switch 2 bestätigten Titel findet ihr an anderer Stelle ebenfalls bei uns.

Quellen: Nintendo News, YouTube / Nintendo