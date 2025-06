Neue PlayStation-Spiele & mehr: Sony mit überraschender Ankündigung für heute Abend 

Schon seit einiger Zeit verdichteten sich die Spekulationen, dass Sony für diesen Monat etwas Großes für Fans der PlayStation plant. Die entsprechende Ankündigung folgt nun schon früher als gedacht – kurz nachdem ein Insider einen kryptischen Hinweis gegeben hat.

So kommt es, dass die Bekanntgabe des neuesten State of Play-Events seitens des japanischen Hard- und Software-Riesen uns jetzt bereits erwartet hat. Dies vermuteten schon im Vorfeld findige Foren-User, dennoch erfolgt die tatsächliche Bekanntgabe für den heutigen Mittwoch nun überraschend auf dem Fuße.

PlayStation: Neue Spiele & mehr – Frisches State of Play-Event steht kurz bevor

Wie schon in den Vorjahren geht es bei der State of Play-Präsentation um brandneue Spiele, die enthüllt werden, ebenso wie Updates für bereits bestehende Titel der PlayStation 5, auf die wir uns mit der zweiten Jahreshälfte noch freuen dürfen. Auch einige Überraschungen dürften im Programm enthalten sein, zumindest, wenn man aufmerksamen Beobachterinnen und Beobachtern vertraut. Im ResetEra-Forum fanden die Spekulationen zuletzt ihren Höhepunkt, nachdem sich jemand das Event zu seinem Geburtstag wünschte und Insider shinobi602 darauf mit einem „Happy Birthday :)“ reagierte.

Was auch dafür sprach: Schon in der Vergangenheit erfolgten derartige Ankündigungen meistens an einem Dienstag und auch dieses Mal sollten die Spekulantinnen und Spekulanten Recht behalten. Denn die Show wurde nun hochoffiziell für Mittwoch, den 4. Juni 2025 um Punkt 23 Uhr von Sony angekündigt. Mit über 40 Minuten Laufzeit verspricht die State of Play live auf YouTube und Twitch neue Infos mitsamt Trailern und Einblicke in die taufrischen Titel. Mehr Kontext gibt es bislang aber nicht, denn wie gewohnt hält Sony es vage, was den eigentlichen Inhalt der Show anbelangt.

Passend dazu: PlayStation 5: Gleich 19 neue Spiele diese Woche – das größte Highlight gibt es am Freitag

So spricht man von einer „Auswahl großartiger Spiele von Entwicklern aus aller Welt“, die im Laufe der Sendezeit mindestens Erwähnung finden sollen. Wer sich in der englischen Sprache, in welcher die Streams abgehalten werden, zu unsicher fühlt, kann auf Co-Streams aus dem deutschsprachigen Raum hoffen – oder nach der Präsentation bei uns einen Blick auf die spannendsten Neuigkeiten, die wir natürlich für euch festhalten, werfen.

Geht es nach der Community, so fallen Namen wie Resident Evil 9 oder God of War, zu dem ein Spin-off erwartet wird, am laufenden Band. Branchenbeobachtende vermuten, dass der neueste Ableger der Horror-Hit-Reihe auf dem Summer Game Fest präsentiert werden soll. Eine Bestätigung blieb, wie bereits durchgeschienen sein dürfte bislang aber aus. Realistisch sind auch neue Informationsschnipsel zu Death Stranding 2 oder Ghost of Yotei, die in der kommenden Zeit für die PlayStation veröffentlicht werden sollen.

Quellen: ResetEra / shinobi602, PlayStation Blog