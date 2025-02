Neue PS5-Spiele & mehr: Sonys nächstes State of Play Showcase steht wohl schon vor der Tür

Nachdem Nintendo sich in den vergangenen Tagen mit der Switch 2 das Rampenlicht gesichert hatte, scheint Sony nun vor die Scheinwerfer springen zu wollen. Gerüchten zufolge erwartet uns bereits in Kürze ein taufrisches State of Play Showcase – inklusive neuer PS5-Spiele.

So rechnet man derweil mit dem ersten Event der hauseigenen Reihe noch im Februar – und das sogar früher als womöglich von vielen PlayStation-Fans erwartet. Ein alter Bekannter will nun einen recht konkreten Zeitraum kennen.

Erste State of Play 2025 noch im Februar – Welche PS5-Spiele gezeigt werden könnten

Schon in den Vorjahren hielt Sony mit der Ausstrahlung seines State of Play Showcase an einem recht eindeutigen Zeitplan fest. So wundert es also weniger, dass auch im aktuellen Kalenderjahr 2025 in den ersten Monaten ein derartiges auf uns warten soll. So heißt es auch in den jüngsten Gerüchten, die sich neben dem Termin für die Präsentation auch um die neuen PS5-Spiele drehen, die uns in deren Rahmen erwarten könnten.

https://twitter.com/NateTheHate2/status/1885748440132456877

Der populäre Insider NateTheHate spekuliert immer mal wieder wild über jüngste Branchenereignisse, liegt bei seinen Prognosen aber gar nicht mal oft daneben. Auch dieses Mal ist er sich sicher: Sony hält die erste State of Play 2025 noch im Februar ab. Nach einem konkreteren Datum gefragt, eröffnete der YouTuber und Podcaster auf etwas kryptische Art, dass es wohl schon mit der kommenden Woche rund um den Valentinstag, beginnend mit dem 10. Februar, so weit sein könnte.

Noch weiter ins Detail gehen wollte (oder konnte) Nate nicht, während sich Sony selbst natürlich wie gewohnt bedeckt hält, bis es fast schon so weit ist und die State of Play mit einer hochoffiziellen Ankündigung nur kurze Zeit später auf uns losgelassen wird. Zu den gezeigten Titeln, die viele hinter der Präsentation für die Spielekonsole des japanischen Technikriesen vermuten, zählen die folgende PS5-Spiele:

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Marvel’s Wolverine

Marathon

Natürlich könnte es auch zur einen oder anderen Überraschung kommen, denn potenziell präsentierbare PS5-Spiele hat man mit dem düsteren Ballad of Antara, The Midnight Walk der ehemaligen Lost in Random-Schaffenden und Naugthy Dogs Sci-Fi-Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet noch so einige in der Hinterhand. Und dann gibt es da ja noch Microsofts Multiplattformstrategie, dank der wir uns auf eventuelle Veröffentlichungen von Halo, Indiana Jones oder eine legendäre Rennspielreihe auf der PS5 einstellen dürfen.

Quellen: Twitter / @NateTheHate2