Star Wars & Soulslike: Die fünf Spiele-Highlights im August 2024 vorgestellt

Die Sonne knallt aufs Haupt, die gamescom findet in Köln statt und zwischendrin erscheinen auch noch etliche neue Spiele: Der August ist zwar mitten im Sommer gelegen, aber von Einöde ist nichts zu spüren.

Schließlich nutzt der eine oder andere Publisher die Zeit, um den übervollen Herbstgeschäft zuvorzukommen. Auf welche fünf neuen Videospiele im August ihr euch besonders freuen dürft, stellen wir euch in unserer kleinen Vorschau vor.

Neue Spiele im August: Creatures of Ava legt los

Während in anderen Spielen, in denen eine Infektion die Tiere befällt, oft zu rabiaten Methoden gegriffen wird, ist es in Creatures of Ava anders: In dem Titel der Inverge Studios ist es nämlich eure Aufgabe, der Flora und Fauna des titelgebenden Planeten Ava zu helfen. Nicht, in dem ihr sie endgültig von ihrem Leiden erlöst, sondern indem ihr in die Rolle einer jungen Naturforscherin schlüpft und nach einer Lösung für das allgegenwärtige Problem sucht.

Dabei erkundet ihr verschiedene farbenfrohe Regionen, helft befallenen Tieren vor dem sogenannten „Welken“ und zähmt Kreaturen mithilfe eurer Spezialflöte. Allerdings lässt sich längst nicht jedes Wesen beruhigen: In gewisser Weise müsst ihr trotzdem kämpfen, auch wenn es eher darum geht, den jeweiligen Vierbeiner von seiner Infektion zu befreien und nicht, um ihn zu erlegen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer Lust hat, kann Creatures of Ava ab dem 7. August 2024 auf dem PC und der Xbox Series X|S erleben – wahlweise auch im Xbox Game Pass.

Black Myth Wukong

Mit Shadow of the Erdtree hat Elden Ring gerade erst seinen Abschluss gefunden, da könnt ihr euch quasi direkt ins nächste Soulslike stürzen. Im August erscheint nach langer Wartezeit Black Myth Wukong aus der Feder des chinesischen Studios Game Science. Als Vorlage für die Handlung dient der bekannte Roman Die Reise nach Westen, genauer gesagt die Geschichte von Sun Wukong.

Auch im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des affigen Helden, der nach und nach zum Affenkönig wird. In Black Myth Wukong reist ihr deshalb durch abwechslungsreiche Gegenden, allerdings keine Open World, und legt euch mit unzähligen Bossfeinden an. Die sollen, ganz in der Tradition der modernen From Software-Geschichte, knackig schwer ausfallen. Ihr müsst dementsprechen gut aufpassen, ausweichen, kontern und vor allem die Angriffsmuster eurer Kontrahenten studieren, um eine Chance zu haben.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer das grafisch in den bisherigen Trailern opulente Black Myth Wukong spielen möchte, muss sich bis zum 20. August 2024 gedulden. Dann erscheint das Soulslike zumindest für den PC und die PS5. Die Version für Xbox Series X|S erscheint zu einem späteren Zeitpunkt.

World of Warcraft: The War Within

Nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Erweiterungen für World of Warcraft hat Blizzard auf der zurückliegenden Blizzcon 2023 enthüllt. Diese bilden zusammen die neue Weltenseelen-Saga, welche im August ihren Anfang nimmt: The War Within klopft als mittlerweile zehntes Expansion-Pack an die Tür.

Erstmals in der Geschichte von WoW reist ihr nach Khaz Algar, einem Ort unter der Oberfläche Azeroths, in der unter anderem das Volk der Neruber und der Irdenen ihre Heimat hat. Dort erwarten euch natürlich wieder jede Menge Quests, neue Dungeons und Schlachtzüge, frische Ausrüstung und der Story-Beginn der neuen Trilogie. Immerhin droht Azeroth aus den Schatten der Tiefe eine ganz neue Gefahr, für die sich sogar Fan-Liebling Thrall mal wieder zu Wort meldet.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Startschuss für World of Warcraft: The War Within fällt am 27. August 2024. Wobei Vorbesteller mit Early Access-Zugang bereits am 23. August loslegen dürfen.

Visions of Mana

Fast 18 Jahre hat sich Square Enix Zeit gelassen, um der altehrwürdigen Mana-Reihe einen komplett neuen Serienteil zu gewähren: Mit Visions of Mana erscheint demnächst die Fortsetzung zu Dawn of Mana und bringt auch einige ehemalige Entwickler*innen zurück.

Als Spieler*in erlebt ihr die Geschichte von Val und Hina, die sich auf eine Reise zum Manabaum begeben. Unterwegs durchstreift ihr die halboffenen Gebiete des Rollenspiels, kämpft gegen wilde Monster in einem actionreichen Kampfsystem, lernt neue Verbündete kennen und fragt euch, ob das Schicksal tatsächlich in Stein gemeißelt ist. Im Kern verspricht Square Enix, dass man mit Visions of Mana zu den Stärken der Reihe zurückkehren möchte.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob dem Team das tatsächlich gelingt, könnt ihr spätestens am 29. August 2024 auf dem PC, der PS5, PS4 und Xbox Series X|S erfahren. Käufer Digital Deluxe Edition dürfen bereits am 28. August loslegen.

Star Wars Outlaws beendet den August

Kein Lichtschwert, keine klassische Helden-Geschichte: Mit Star Wars Outlaws wollen Ubisoft und Massive Entertainment einen anderen Blickwinkel liefern. Zumindest aus Videospielsicht, denn das Open World-Action-Adventure versetzt euch in die Gaunerin Kay Vess, die mit der Macht eigentlich gar nichts am Hut hat.

Dafür aber wird sie von einem der wohl niedlichsten Wesen begleitet, die das Star Wars-Universum zu bieten hat: Nix, ein Merqaal, die ein Stück weit an Axolotl erinnern. Zusammen erlebt ihr mit den beiden ein Abenteuer, welches euch auf verschiedene Planeten beziehungsweise Monde bringt, in denen Vess einen der größten Raubzüge des Outer Rim durchziehen möchte. Warum genau? Das wird erst in der Handlung von Star Wars Outlaws verraten.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spielerisch erwartet euch ein auf den ersten Blick weitgehend gewöhnlicher Third-Person-Shooter mit Lizenzanstrich, bei dem ihr sowohl schleichen als auch schießen müsst. Falls das nach eurem Spiel klingt, könnt ihr ab dem 30. August auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S mit Star Wars Outlaws eure Ganovenreise beginnen.

Übrigens: Noch mehr neue Spiele für August und die folgenden Monate findet ihr in unserer stetig aktualisierten Releaseliste.

Quellen: YouTube / 11 Bit Studios, Black Myth Wukong, World of Warcraft, Square Enix, Ubisoft