Von Path of Exile 2 bis Indiana Jones: Diese neuen Spiele dürft ihr im Dezember nicht verpassen

Im Dezember neigt sich das Jahr so langsam dem Ende entgegen, alles wird etwas ruhiger und beschaulicher. Es wird vor dem Kamin Platz genommen, mit jeder weiteren Stunde naht die Bescherung – und die könnte in diesem Jahr angesichts noch einiger neuer Spiele besonders spannend ausfallen.

Denn so manches Studio hat mit den Release-Bestrebungen bis zur Weihnachtszeit ausgeharrt. So starten gleich vier vielversprechende Free-2-Play-Spiele zu Beginn des eisigen Monats, während ein altbekannter Archäologe noch einmal seine nicht minder populäre Peitsche schwingt. Damit genug der Vorgeschichte: Hier folgen nun die Highlights der neuen Spiele im Dezember 2024.

Delta Force

Als der chinesische Mega-Konzern Tencent ankündigte, die Delta Force-Reihe fortzusetzen, herrschte nur Stille. Zu alt war die Marke und ehrlich gesagt schon damals nicht unbedingt der Verkaufsschlager schlechthin. Zuerst noch mit dem Zusatztitel Hawk Ops versehen, wusste Delta Force Shooter-Fans spätestens mit der ersten Beta doch zu interessieren.

Der Grund? Die Entwickler*innen wagen mit dem Ego-Shooter kein Risiko, kombinieren jedoch gleich drei Zielgruppen in einem Paket. Zum einen gibt es eine Singleplayer-Kampagne, die sich am Klassiker Black Hawk Down von 2003 orientiert. Sie wird aber im kommenden Open Beta-Release am 5. Dezember noch nicht mit an Bord sein.

Stattdessen stehen erst einmal die beiden Mehrspieler-Modi im Vordergrund: Zum einen gibt es einen Extraction-Modus im Stil von Escape from Tarkov, zum anderen einen Eroberungsmodus wie bei Battlefield. Beide konnten bereits im Rahmen des Steam Next Fest angespielt werden und schafften es zu überzeugen. Ein Fragezeichen steht aber noch hinter der Monetarisierung: Delta Force ist grundsätzlich kostenlos spielbar. Kaufbare Gegenstände sollen rein kosmetischer Art sein.

Infinity Nikki

Die Nikki-Reihe dürfte lange Zeit nur wenigen Spieler*innen etwas gesagt haben, doch schon seit 2012 treibt das Franchise vornehmlich auf Smartphones sein Unwesen. Angefangen als reines Dress Up-Game wurden die Fortsetzungen immer größer und boten zunehmend mehr Features.

Mit Infinity Nikki soll nun der nächste Schritt gewagt werden: Open World, schicke Grafik und abseits von stilvollen Kleidern auch eine Spielmechanik, die sich ums Erkunden dreht. So versprechen die Entwickler*innen zahllose Rätsel, Sprungeinlagen und natürlich jede Menge Geheimnisse. Daneben könnt ihr Angeln, sehr zum Ungunsten eines werten Kollegen, „niedlichen Tieren das Fell waschen“, Radfahren und einiges mehr.

Wie bereits die Vorgänger wird auch Infinity Nikki ein Free-2-Play-Spiel. Der Release erfolgt dieses Mal jedoch nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf dem PC und der PlayStation 5. Los geht es ab dem 5. Dezember 2024.

Path of Exile 2

Eigentlich hätte der Early Access von Path of Exile 2 bereits im November starten sollen, doch in letzter Sekunde zog Grinding Gear Games die Notbremse: Eine Verschiebung musste her, um unter anderem das überarbeitete Account-System auf den Weg zu bringen. Nun soll die Veröffentlichung aber tatsächlich über die Bühne gehen.

Am 6. Dezember startet der vorzeitige Zugang zum Action-Rollenspiel, sowohl auf dem PC als auch auf der PS5 und Xbox Series X|S. Kostenpunkt: Mindestens 30 Euro. Inhaltlich gibt es zwar noch nicht das komplette Spiel, dennoch dürft ihr euch auf ein mehr als nur üppiges Paket einstellen.

Die ersten drei von insgesamt sechs geplanten Akten sollen euch schon um die 25 Stunden beschäftigen. Danach wartet aber noch das Endgame, welches in der frühen Version schon sehr umfangreich ausfällt. So zumindest das Versprechen der Entwickler*innen aus Neuseeland. Wir sind definitiv gespannt, während Blizzard und Diablo 4 wohl ganz genau auf die Konkurrenz schauen.

Marvel Rivals

Das Helden-Shooter-Grundgerüst von Overwatch trifft auf eine zugkräftige Lizenz und fertig ist Marvel Rivals. Nun, ganz so einfach ist es sicherlich nicht gewesen, dennoch ist das Vorbild des kommenden Netease-Spiels offensichtlich.

Ab dem 6. Dezember schlüpft ihr in 6vs6-Matches in die Rolle von verschiedenen Marvel-Charakteren, darunter Doctor Strange, Spider-Man, Venom, Punisher oder auch Luna Snow. Jede*r verfügt über einzigartige Fähigkeiten, wodurch er oder sie unterschiedliche Rollen ausfüllt: Manche halten mehr aus, andere konzentrieren sich hingegen auf das Heilen und so weiter.

Klingt grundsätzlich nach dem bekannten Overwatch-Prinzip, aber Marvel Rivals hat auch ein paar eigene Ideen. So gibt es etwa ein wenig Zerstörung auf den Maps und bestimmte Held*innen können zusammen mächtige Kombo-Attacken auslösen. So kann der Hulk etwa Iron Mans Anzug aufladen, damit dieser einen besonders starken Laserstrahl abfeuert.

Indiana Jones und der große Kreis

Für Lara Croft und Nathan Drake galt er als Vorbild, aber in den letzten Jahren waren seine Ausflüge nicht unbedingt mit der notwendigen Qualität gesegnet: Die Rede ist von Indiana Jones, dem Lieblingsarchäologen zahlloser Film-Fans, entstanden aus der Zusammenarbeit von George Lucas und Steven Spielberg.

Und während das jüngste Kino-Abenteuer auf vielerlei Arten enttäuschte, soll es spielerisch für Indy im Dezember wieder in unterhaltsamere Regionen gehen. In Indiana Jones und der große Kreis ist zwar Harrison Ford nicht an Bord, optisch erinnert der digitale Doctor Jones trotzdem an die Schauspiellegende. Selbst inhaltlich orientieren sich MachineGames, die Macher der modernen Wolfenstein-Reihe, an den Stärken von früher: ein großes Geheimnis, eine Reise um die Welt und Nazis als Feindbild.

Wobei laut den Entwickler*innen der Fokus nicht auf den Kämpfen liegt. Hin und wieder muss zwar die Faust oder die Peitsche ausgepackt werden, aber die meiste Zeit soll es um Rätsel gehen. All das findet übrigens aus der First-Person-Perspektive statt, wodurch sich das Spiel von den eingangs erwähnten Abenteuern von Frau Croft und Herrn Drake unterscheidet. In unserer Preview wusste das Action-Adventure bereits zu überzeugen, aber nicht unbedingt zu überraschen.

Aber genug der vielen Worte, jetzt seid ihr gefragt: Auf welches neue Spiel freut ihr euch im Dezember am meisten? Oder nutzt ihr die Zeit lieber, um ein paar ältere Titel nachzuholen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Quelle: YouTube / Infinity Nikki, Delta Force Game, Path of Exile, Marvel Entertainment, BethesdaSoftworksDE