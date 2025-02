Neue Spiele im Februar: Diese 6 Releases für PC, PS5, Xbox und Switch solltet ihr auf dem Schirm haben

Der Februar ist zwar der kürzeste Monat des Jahres, dennoch ist er rappelvoll mit neuen Spielen: Gleich mehrere Hochkaräter stehen vor der Tür und schnell kommt es zur Qual der Wahl. Für welchen Titel wird in die Tasche gegriffen?

Immerhin geht es sowohl auf dem PC, als auch auf der PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch regelrecht rund. Damit ihr zwischen all den Neuveröffentlichungen nicht untergeht, verraten wir euch hier unsere sechs Highlights der neuen Releases im Februar.

Kingdom Come: Deliverance 2

Böhmen im Mittelalter, die Zweite: Im Nachfolger zum Rollenspiel-Hit von 2018 schlüpfen wir abermals in die Haut von Heinrich. Dessen Geschichte wird in Kingdom Come: Deliverance 2 auf den ersten Blick klassisch fortgesetzt, aber lasst euch davon nicht täuschen. Die Warhorse Studios haben trotzdem die eine oder andere spannendere Neuerung parat.

Da wäre zum Beispiel die Spielwelt, die uns in das seinerzeit größentechnisch beachtliche Kuttenberg führt. Dort spielt sich ein Teil der Handlung ab, aber wir dürfen auch durch die Umgebung reisen und so abermals in die wohl hübschesten Wälder der Spielegeschichte abtauchen. Und natürlich gibt es wieder jede Menge Aufträge und Dialoge, in denen wir die Entscheidung treffen.

Lesetipp: Die wichtigsten Infos rund um Kingdom Come: Deliverance 2 findet ihr in unserer großen Übersicht

Neu in den Kämpfen sind zum einen Armbrüste und die ersten Schusswaffen – Letztere brauchen jedoch eine Ewigkeit zum Nachladen. Keine Sorge also, Kingdom Come 2 wird nicht zum Shooter. Zum anderen vereinfachen die Entwickler*innen ein wenig das Kampfsystem, wobei darunter keineswegs die taktischen Möglichkeiten leiden.

Falls ihr bereit seid, in einem neuen Spiel problemlos über 80 Stunden Spielzeit zu investieren, könnt ihr Kingdom Come: Deliverance 2 ab dem 4. Februar auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S einen Besuch abstatten.

Civilization 7

Apropos lange Spielzeit: Auch der jüngste Streich in der altehrwürdigen Civilization-Reihe dürfte wieder etliche Spieler*innen stundenlang in den Bann ziehen. Für den mittlerweile siebten großen Serienteil wagt das Studio Firaxis Games aber ein paar fast schon revolutionäre Neuerungen.

So können wir in Civilization 7 unseren Anführer unabhängig von der Zivilisation auswählen. Die Menschheitsgeschichte unterteilt sich nur noch in drei große Etappen, die dafür aber einen stärkeren Einfluss auf Strategie und Taktik haben sollen. Unter anderem wechselt ihr eure Zivilisation beim Übergang in eine neue Epoche, sprich pro komplettes Match erlebt ihr jetzt drei unterschiedliche Völker.

Einen ersten spielerischen Einblick erhaltet ihr im Trailer zu Civilization 7:

Ob das überarbeitete Konzept und die neuen Möglichkeiten bei den Spieler*innen gut ankommen, wird sich zeigen, wobei ihr in unserem Test zu Civ 7 bereits eine Antwort erhaltet. Spätestens am 11. Februar 2025 könnt ihr es anschließend selbst herausfinden, denn dann erscheint Civilization 7 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Wer die Deluxe- oder Gründer-Edition kauft, darf sogar bereits am 6. Februar loslegen.

Avowed

Das Jahr der neuen Spiele von Obsidian beginnt in diesem Februar: Mit Avowed erscheint eines von zwei geplanten Rollenspielen des kalifornischen Studios, welches in jenem Genre über viel Expertise verfügt. Für ihr jüngstes Werk greifen sie auf ihr eigenes Universum zurück, dem von Pillars of Eternity, wandeln aber trotzdem auf neuen Pfaden.

Statt eines isometrischen und klassischen Rollenspiels erwartet uns ein 3D-Abenteuer mit Echtzeitkampf-System, welches auf den ersten Blick fast schon wie The Elder Scrolls wirkt. Doch Avowed ist kleiner, setzt stärker auf Dialoge und Entscheidungen und vor allem auf die Interaktion mit den verschiedenen Begleiter*innen. Im Mittelpunkt steht die Erkundung des Land der Lebenden, einer mysteriösen wie gefährlichen Insel.

Um was geht es eigentlich in Avowed? Der Trailer gewährt einen Vorgeschmack:

Vor Ort breitet sich eine Seuche aus und ihr müsst herausfinden, warum. Doch schnell wird aus dem Auftrag eine persönliche Geschichte, in der ihr nicht nur Reden schwingt. Stattdessen wird ebenfalls zu Waffen und Zauberstäben gegriffen, damit ihr euch gegen die Bedrohungen vor Ort wehren könnt. Wer Lust darauf hat, darf ab dem 18. Februar 2025 auf PC und der Xbox Series X|S loslegen – Käufer der Premium-Edition starten schon fünf Tage früher.

Lost Records: Bloom & Rage

An Life is Strange durfte Don’t Nod nach dem zweiten Teil nicht mehr weiterarbeiten – das hält das französischsprachige Studio aber keineswegs davon, weiterhin Mystery und Coming-of-Age zu kombinieren. Mit ihrem neuen Spiel Lost Records: Bloom & Rage schickt sich zumindest an, in die Fußstapfen der einst erfolgreichen narrativen Adventure-Reihe zu treten.

Lost Records erzählt dabei eine Geschichte in zwei verschiedenen Zeitepochen: Wir beginnen in den 90er-Jahren und schlüpfen in die Rolle von Swann, die den Sommer über Freundschaft zu Nora, Autumn und Kat schließt. Es wird eine Punkband gegründet, Videos aufgenommen und Dialoge geführt, bei denen die Entscheidungen kurz- und langfristige Auswirkungen haben sollen.

Ihr wollt die 90s spüren? Dann schaut den Trailer zu Lost Records:

Und es kommt zu einem Mysterium, welches die vier Mädchen noch 27 Jahre später beschäftigt. Im Jahr 2022 kommen sie aufgrund dessen, was 1995 passiert ist, wieder zusammen – nur warum? Das gilt es zu klären, wobei wir am 18. Februar auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S erst einmal nur die erste Episode spielen können. Die zweite und finale Episode folgt am 15. April 2025.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Wenn das Ryu Ga Gotoku Studio aufdreht, dann wird es richtig wild: Das ist längst keine Neuigkeit mehr, doch beim jüngsten Ableger erreicht die Absurdität der SEGA-Tochter wohl ein neues Level. In Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii schlüpfen wir in die Rolle des Ex-Yakuza Goro Majima, der irgendwie am Strand der US-Insel landet – inklusive Gedächtnisverlust.

Macht aber nichts, denn vor Ort finden wir mit ihm eine neue Berufung. Wir werden zum Piraten, stellen unsere eigene Crew zusammen, bauen unser Schiff Stück für Stück weiter aus und begeben uns auf die Suche nach einem legendären Schatz. Unterwegs liefern wir uns Kämpfe auf offener See, die ein Stück weit an Assassin’s Creed 4: Black Flag erinnern, und prügeln uns mithilfe eines sehr actionreichen Kampfsystems durch die zahlreichen Gegner.

Absurder geht es kaum: Der Trailer zeigt, wie viel Irrsinn das neue Like a Dragon-Spiel ist.

Nebenbei verbessern wir unsere Crew und unsere Beziehungen, stürzen uns in Minispiele und einiges mehr. Dürfte problemlos ein Kandidat für das verrückteste Spiel des Jahres sein. Selbst ausprobieren könnt ihr Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ab dem 20. Februar 2025 auf dem PC, der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Monster Hunter Wilds

Ende Februar braucht ihr wieder eine Jagdlizenz, denn der Release von Monster Hunter Wilds steht auf der Matte. Das führt uns in eine neue Welt, in der wir, ganz dem Spieletitel gerecht, nach neuen Kreaturen Ausschau halten und sie bezwingen. Grundsätzlich ändert sich also erst einmal wenig am Spielprinzip, dennoch gibt es in Wilds ein paar Neuerungen.

So können wir fortan stets zwei Waffen mitnehmen und zwischen diesen während eines Auftrags wechseln. Außerdem können wir uns jetzt auf Knopfdruck die Wunden eines Monsters anzeigen lassen, um dann besonders viel Schaden auszuteilen. Zu guter Letzt soll das dynamische Wettersystem Einfluss nehmen, in dem es etwa eine Jagd auch mal eine Ecke kniffliger gestaltet.

Eine Jedi-Ritterin präsentiert euch das neue Monster Hunter: Hört im Trailer die Stimme von Daisy Ridley.

Ansonsten bleibt aber vieles beim Alten: Wir fangen ganz unten an, kämpfen uns nach und nach durch die große Anzahl der Monster, um die eigene Ausrüstung zu verbessern. Am Ende wartet dann ein besonders heftiger Kampf gegen den sogenannten „Weißen Geist“. Wem es in der Controller-Hand juckt, darf ab dem 28. Februar 2025 auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S zum Jäger in Monster Hunter Wilds werden.

Quellen: eigene Recherche