Neue Spiele im März: Die Highlights für PC, PS5, Xbox & Switch vorgestellt

Der Februar war bereits ein überaus starker Monat für neue Spiele, der März steht dem potenziell in nichts nach. Mit Assassin’s Creed Shadows steht ein riesiger Brocken vor der Tür, aber es ist definitiv nicht der einzig nennenswerte Release im dritten Monat des Jahres, so viel sei versprochen.

Sowohl Koop-Fans, Shooter-Begeisterte als auch diejenigen, die ein wenig Fallout-Flair in ihrem Leben brauchen, kommen demnächst auf ihre Kosten. Und damit jetzt direkt hinein in die neuen Spiele, die euch im März 2025 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erwarten.

Two Point Museum – 4. März 2025

Nachdem wir bereits ein Krankenhaus und eine Universität auf Vordermann gebracht haben, dürfen wir uns demnächst um ein Museum kümmern. In Two Point Museum liegt es ganz an uns, welche Ausstellungen wir interessierten Besucher*innen anbieten, wo welches Exponat steht und wie wir überhaupt an seltene Artefakte gelangen.

Für Letzteres müssen wir hoffentlich fähige Archäologen einstellen und diese auf Weltreise schicken. Vor Ort gilt es derweil fleischfressende Pflanzen, Dinos in Gelee und Urzeitmenschen zu pflegen, während wir gleichzeitig auch noch auf Diebe und Kinder aufpassen müssen. Und dann wollen die ganzen Besucher auch noch mehr als nur schauen: Souvenirläden, saubere Toiletten und für Snacks muss gesorgt sein.

Ihr seht: Auch in Two Point Museum muss wieder an allen Ecken und Kanten gearbeitet werden, während uns der typische Humor der Reihe entgegen strahlt. Ab dem 4. März geht es auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S los – Käufer der teureren Explorer Edition dürfen sogar schon am 27. Februar starten.

Split Fiction – 6. März 2025

Nach A Way Out und It Takes Two soll jetzt Split Fiction abermals unterstreichen: Das schwedische Studio Hazelight steht voll und ganz für reine Koop-Erfahrungen. Maximal zu zweit geht es in ein Abenteuer, welches abwechslungsreich, intensiv und spannend sein soll.

Worum geht’s? Als Spieler*innen schlüpfen wir in die Rolle von der jungen Schriftstellerinnen Mio und Zoe, die eigentlich sehr unterschiedlich sind. Erstere mag lieber Sci-Fi-Geschichten, Letztere fühlt sich in Fantasy-Umgebungen wohler. In Split Fiction müssen sie aber zusammenarbeiten, denn durch eine Maschine eines fiesen Unternehmens landen sie in ihren eigens ausgedachten Geschichten und müssen daraus entkommen.

Im Trailer bekommt ihr bereits einen Einblick in die abgefahrenen Welten von Split Fiction:

Spielerisch bedeutet das: Es passiert immer etwas Neues. In einem Level ziehen wir erst Drachenbabys groß, ehe wir auf ihnen sogar fliegen; wenig später sind wir auf einmal auf futuristischen Motorrädern in einer Cyberpunk-Stadt unterwegs oder springen als Schweine auf einen Grill… Wenn Split Fiction auch nur ansatzweise so gut wie der Vorgänger wird, dann steht am 6. März bereits ein Kandidat für das Spiel des Jahres fest – zumindest auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S.

Assassin’s Creed Shadows – 20. März 2025

Erst November, dann Februar und jetzt im März: Ubisoft hat Assassin’s Creed Shadows bereits zweimal verschoben. Kein Wunder, hängt doch mutmaßlich die Zukunft des französischen Publishers vom Erfolg des Open World-Action-Rollenspiels ab. Deshalb soll in den Release für PC, PS5 und Xbox Series X|S besonders viel Sorgfalt fließen.

Spielerisch wird Shadows aber vermutlich keine Revolution, auch wenn es in das von vielen Fans heißbegehrte japanische Setting geht. Genauer gesagt starten wir im Jahr 1579 und schlüpfen in die Rolle zweier verschiedener Protagonist*innen: Naoe, die sich aufs Schleichen und heimliche Morden spezialisiert, und der Samurai Yasuke, der im Dienste Nobunagas eher der Frontkämpfer ist.

Wie gut uns AC Shadows in der Preview gefallen hat, verraten wir euch im Video:

Zusammen geht es mit beiden in eine große offene Spielwelt voller Aktivitäten, in der wir wie üblich Jagd auf Templer machen und eine Verschwörung aufdecken. Optisch kann sich Assassin’s Creed Shadows auf jeden Fall sehen lassen, aber ob es auch zum Spielehit taugt, erfahrt ihr spätestens am 20. März bei uns im Test.

Atomfall – 27. März 2025

Fast 30 Jahre vor Tschernobyl hätte es in Windscale in England fast eine ähnliche Katastrophe gegeben: Im vor Ort gebauten Kernkraftwerk kam es zu einem Brand, der eine ordentliche Menge radioaktives Material freigesetzt hat, aber trotzdem am Ende unter Kontrolle gebracht werden konnte. Was wäre aber, wenn es zum GAU (größter anzunehmender Unfall) gekommen wäre?

Mit diesem alternativen Szenario beschäftigt sich der Survival-Endzeit-Shooter Atomfall von Rebellion. Letztere kennt ihr wahrscheinlich von der Sniper Elite-Reihe. Als Heckenschütze sind wir aber dieses Mal nicht unterwegs, stattdessen erinnert Atomfall ein Stück weit an ein komprimiertes, noch etwas actionlastigeres UK-Fallout. Die Entwickler*innen versprechen skurrile Charaktere, eine ordentliche Prise Mysterium und Entscheidungen, die Konsequenzen nach sich ziehen.

Fallout in Großbritannien? Im Trailer zu Atomfall geht es auf jeden Fall heiß her:

Ob Atomfall mit der Endzeit-Konkurrenz mithalten kann, wissen wir noch nicht. Bislang hinterlässt der Shooter einen vielversprechenden Eindruck und bis zum nächsten großen Fallout dauert es ja ohnehin noch. Wer Lust hat, kann ab dem 27. März auf dem PC und den PlayStation-, sowie Xbox-Konsolen loslegen.

The First Berserker: Khazan – 27. März 2025

Eines der erfolgreichsten Spiele weltweit ist Dungeon Fighter Online, abgekürzt DNF. Sagt euch gar nichts? Das verwundert nicht, denn in den hiesigen Breitengraden hat das seit 2005 existierende MMO kaum Spuren hinterlassen, während es in China und Südkorea zu den absoluten Dauerbrennern zählt – mit mittlerweile über 22 Milliarden US-Dollar erzielten Umsatz.

Warum ich das euch erzähle? Weil das nächste Spiel, um das es hier geht, im Universum von DNF spielt. The First Berserker: Khazan hat jedoch auf den ersten Blick kaum etwas mit dem MMO am Hut. Stattdessen ist Khazan laut Beschreibung ein Action-Rollenspiel, dessen Kampfsystem wie eine Mischung aus Darksiders und Soulslike wirkt. Als Spieler*in erleben wir die Geschichte des titelgebenden ersten Berserkers Khazan und wehren uns in unzähligen knackigen Bosskämpfen.

Mächtige Schwerter und schicke Grafik gibt es im Trailer zu The First Berserker:

Die Story wirkt derweil wie eine ganz klassische Rachegeschichte: Als Großgeneral wurde Khazan verraten und verstoßen, weshalb er seinen Namen reinwaschen möchte – und wie geht das besser als mit Waffen, immer besser werdenden Fähigkeiten und dem Verstoß in eine Verschwörung, die permanent gefährlicher wird? Los geht die Reise am 27. März auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S.

Weitere Highlights

Neben unseren fünf vorgestellten Highlights an neuen Spielen im März wollen wir aber noch kurz den Blick auf ein paar weitere nennenswerte Titel werfen. Hier der Schnelldurchlauf:

Wanderstop: Wenn der Schöpfer von The Stanley Parable auf einmal ein gemütliches Spiel über Landwirtschaft und dem Brauen von Tee entwickelt, dann muss mehr dahinter stecken…, oder? Release ist am 11. März 2025 für PC und PS5.

Wenn der Schöpfer von The Stanley Parable auf einmal ein gemütliches Spiel über Landwirtschaft und dem Brauen von Tee entwickelt, dann muss mehr dahinter stecken…, oder? Release ist am 11. März 2025 für PC und PS5. Xenoblade Chronicles X: Fast zehn Jahre nach dem Release auf der Wii U schafft es das japanische Rollenspiel nun auch als Definitive Edition auf die Nintendo Switch. Mit an Bord sind am 20. März grafische Verbesserungen sowie neue spielerische Inhalte.

Fast zehn Jahre nach dem Release auf der Wii U schafft es das japanische Rollenspiel nun auch als Definitive Edition auf die Nintendo Switch. Mit an Bord sind am 20. März grafische Verbesserungen sowie neue spielerische Inhalte. Wreckfest 2: Als geistiger Nachfolger der Flatout-Reihe konnte sich Wreckfest über die Jahre eine starke Fanbase aufbauen. Am 20. März startet jetzt der Nachfolger des Vollkontakt-Rennspiels in den Early Access auf dem PC.

Als geistiger Nachfolger der Flatout-Reihe konnte sich Wreckfest über die Jahre eine starke Fanbase aufbauen. Am 20. März startet jetzt der Nachfolger des Vollkontakt-Rennspiels in den Early Access auf dem PC. Killing Floor 3: Die Shooter-Reihe steht seit ihren Tagen als Mod für Unreal Tournament dafür, dass ordentlich die Fetzen fliegen. Auch der dritte Teil will das weiterhin liefern und setzt dafür auf einen noch heftigeren Gewaltgrad. Der Start erfolgt am 25. März auf PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Die Shooter-Reihe steht seit ihren Tagen als Mod für Unreal Tournament dafür, dass ordentlich die Fetzen fliegen. Auch der dritte Teil will das weiterhin liefern und setzt dafür auf einen noch heftigeren Gewaltgrad. Der Start erfolgt am 25. März auf PC, PS5 und Xbox Series X|S. inZOI: Gibt es endlich bald richtig großen Konkurrenz für Die Sims? Vielleicht. Zumindest der Charakter-Editor von inZOI wusste bereits viele Spieler*innen zu begeistern, aber ob auch die Simulation da mithalten kann, wird sich das erste Mal am 28. März im Early Access auf dem PC beantworten lassen.

Natürlich sind das längst nicht alle neuen Spiele, die im März erscheinen. In unserer Releaseliste findet ihr noch mehr spannende Neuveröffentlichungen für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch – auch über den März hinaus.