Von Zelda bis EA Sports FC: Die neuen Spiele-Highlights im September 2024

Ein neuer Monat steht vor der Tür und das bedeutet natürlich auch jede Menge neue Spiele: Der September schiebt dem ohnehin nicht vorhandenen Sommerloch 2024 den Riegel vor.

Entsprechend stehen bereits potenzielle Kracher wie ein neues Zelda oder EA Sports FC 25 Schlange, um euch mit überzeugenden Argumenten zum Kauf zu verleiten. Welche Spiele ihr noch im Auge behalten solltet, verraten wir euch in der folgenden Übersicht – und am Ende folgt dann auch nochmal ein Link zu allen Neuerscheinungen im kommenden Monat.

Neue Spiele im September: Raketenstart mit Astro Bot

Am 6. September stürmt erneut ein kleiner Roboter auf die PlayStation 5, den Besitzer*innen der Konsole vermutlich bereits kurz nach dem Kauf kennengelernt haben – schließlich ist Astro Bot der Star eines kurzen und kostenlosen Spiels, das sich vorinstalliert auf jeder PS5 befindet und die Stärken des DualSense Controllers in den Vordergrund stellt. Nun bekommt Astro sein erstes vollwertiges Spiel, für das ihr keine VR-Brille benötigt.

Spielerisch erwartet euch dabei vermutlich das, was schon in Astros Playroom steckt – nur eben in einem ganz anderen Maßstab. Das kleine Maskottchen mit den leuchtenden Pixelaugen springt durch kunterbunte und vor allem kreativ wirkende Welten, findet oder sucht zumindest jede Menge versteckten Sammelkram und bedient sich dabei natürlich neuer Fähigkeiten. Der Ankündigungstrailer zeigt Astro beispielsweise mit Froschhandschuhen, einem Enterhaken oder vollgesogen wie einen Schwamm.

Ebenfalls mit dabei: Jede Menge Referenzen an die PlayStation. Die Konsolen sind genauso Teil des Spiels wie das Zubehör und auch die zahlreichen Held*innen der vielen Exklusiv-Titel im Laufe der Jahre finden ihren Weg in die Welt von Astro Bot. Macht euch also bereit, kurzzeitig in die Kostüme von Nathan Drake, Parappa the Rapper oder dem putzigen namenlosen Protagonisten von Journey zu schlüpfen.

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Wem Astro Bot viel zu putzig ist, darf sich am 9. September auf Warhammer 40.000: Space Marine 2 freuen, das den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X | S mit Tyraniden-Gedärmen und -Blut fluten will. Der aktuelle Ableger des alteingesessenen Warhammer-Universums setzt, genau wie sein Vorgänger, auf Third-Person-Gefechte, bei denen ihr euch durch ganze Gegnerhorden ballert und den Bildschirm mit Eingeweiden füllt.

Storytechnisch geht es direkt nach dem ersten Space Marine weiter: In der Rolle von Ultramarine Titus, der dank der kontroversen Rubicon Primaris-Operation nun noch deutlich stärker ist, stürzt ihr euch in den vierten Tyraniden-Krieg. Obwohl es sich um einen Third-Person-Shooter handelt, geht es zwischendurch auch in den Nahkampf: Kettensägenschwert, Schild und Hammer machen auf engem Raum Hackfleisch aus den Insektenmassen.

Ist euch das alleine zu stumpf, könnt ihr die gesamte Kampagne auch im Koop mit bis zu zwei Freund*innen erleben – dank Crossplay geht das sogar zwischen Konsole und PC, die Entwickler*innen wollen es euch also zumindest beim Setup denkbar leicht machen. Dazu kommen eigens kreierte Multiplayer-Modi, sodass ihr nach dem Abschluss oder zwischendurch auch mal ein wenig Abwechslung von den Story-fokussierten Missionen bekommt. Einen ersten Eindruck zum Gameplay liefert unsere Vorschau zu Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Frostpunk 2

Obwohl es den aktuellen Temperaturen zufolge auch Mitte September noch ziemlich warm sein soll, dürft ihr euch ab dem 20. September auf dem PC über klirrende Kälte freuen: Frostpunk 2 dreht das Thermometer nämlich ordentlich nach unten und konfrontiert euch mit dem unbarmherzigen Winter. Die Mischung aus Städtebau-Simulation und Survival macht euch zum Architekten oder zur Architektin einer aufstrebenden Metropole, die nicht nur mit dem Wetter, sondern auch mit aufeinanderprallenden Fraktionen zu kämpfen hat.

Denn neben dem Klima werden die zwischenmenschlichen Beziehungen mitunter ebenfalls äußerst frostig: Ihr müsst also Streit schlichten und Lösungen finden, Gesetze verabschieden, die niemanden bevorteilen oder benachteiligen und schlussendlich dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen. Wenn eure Stadt sich von innen zerstört, dann helfen auch die dicksten Mauern nach außen nicht, um den Winter zu überleben.

Trotzdem ist das Sammeln von Ressourcen und das Entwickeln neuer Ressourcen natürlich unentbehrlich, wenn Väterchen Frost an eure verrammelten Türen klopft. Plant eure Stadt also strategisch, teilt die unterschiedlichen Bezirke nach ihren Aufgaben ein und erschafft ein System, das wie am Schnürchen von selbst funktioniert. Dann, und nur dann, werdet ihr die harte, unbarmherzige Welt von Frostpunk 2 überstehen – oder klirrend scheitern.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Wer gedacht hat, dass die Nintendo Switch auf den letzten Metern ihrer Lebenszeit schwächelt, hat die Rechnung ohne die kreativen Köpfe der japanischen Spieleschmiede gemacht. Denn obwohl noch in diesem Geschäftsjahr die Nachfolgekonsole angekündigt werden soll, erscheint am 26. September tatsächlich noch The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Das neue Hyrule-Abenteuer macht von der Optik des Link’s Awakening-Remakes Gebrauch, spielerisch wird aber nichts aufgewärmt.

Zum ersten Mal ist die Namensgeberin Zelda dabei nicht nur passiver NPC oder eine spielbare Nebenfigur, sondern tatsächlich auch die Heldin der Geschichte, die den von Ganon gefangenen Link retten muss. Statt mit Schwert und Schild bewaffnet, drücken die Entwickler*innen der Prinzessin allerdings einen Zauberstab in die Hand, mit der sie allerlei Gegenstände und Gegner in ganz Hyrule kopieren und wieder hervorbringen kann.

Wie vielfältig sich ein solches Wunderwerkzeug einsetzen lässt, zeigte bereits der erste Trailer, in dem Zelda ein Bett nutzt, um neue Höhen zu erreichen oder mit einem beschworenen Feind fiese Angriffe blocken kann. Im jüngsten Werbevideo enthüllte Nintendo dann noch eine Reihe weiterer Fähigkeiten, die der Prinzessin auf ihrem Abenteuer das Leben erleichtern – und ein verdammt niedliches Pferd ist auch mit dabei, um lange Laufwege zu vermeiden.

EA Sports FC 25

Die Europameisterschaft 2024 ist längst vorbei und Fußballfans haben sich anderen Turnieren zugewandt, um ihrer Leidenschaft zu frönen. Wer jedoch selbst kicken will, und sei es auch nur virtuell, der darf ab dem 27. September dank EA Sports FC 25 auf PC, PlayStation, Xbox und ja, sogar auf der Nintendo Switch ran. Denn natürlich hat Publisher EA auch dieses Jahr wieder ihre Gelddruckmaschine angeworfen und jagt neue sowie alte Spieler*innen über den Rasen.

Hübscher, besser, realistischer soll es auch bei der neuen Ausgabe von EA Sports FC wieder heißen und so erwarten euch die altbekannten Disziplinen wie Football Ultimate Team, bei dem ihr euer ganz eigenes Team zusammenstellt, um in der Welt des Fußball in Erinnerung zu bleiben. Weil sich neue Features, abseits des sogenannten 5-gegen-5-Rush, bei dem ihr euch in kleineren Teams miteinander messen könnt, in Grenzen halten, setzt auch der diesjährige Ableger wieder auf rohe Zahlen.

Entsprechend wirbt man mit mehr als 19.000 Profis, über 700 Teams, mehr als 120 Stadien und über 30 Ligen, die euch in Sachen Varianz ein ultimatives Erlebnis bieten wollen. Ob das reicht, um sich wie ein vollwertiges neues Spiel anzufühlen, müsst ihr selbst entscheiden – wer die aktuellste Fußballsimulation möchte, könnte mit EA Sports FC 25 aber vermutlich glücklich werden. Wenn ihr wissen wollt, welche Spiele noch im August das Licht der Welt erblicken, werdet ihr in unserer regelmäßig aktualisierten Release-Liste bestens informiert.

