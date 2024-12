Neue Spiele im Januar: Kein lahmer Start – schon früh im Jahr wird uns eingeheizt

Normalerweise heißt es ja, dass ein neues Jahr eher gemächlich in die Gänge kommt. Bei Videospielen ist das nicht der Fall: Im Januar 2025 wird bereits das Tempo angezogen, egal auf welcher Plattform ihr unterwegs seid – neue Spiele sind im Anmarsch.

Ob auf dem PC, der PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch: Es gibt bereits früh Nachschub, und der erste Geheimhit könnte auch schon dabei sein. Hier sind unsere fünf Highlights der neuen Releases im Januar 2025.

Assetto Corsa Evo

Für Rennspiel-Fans war 2024 nicht unbedingt das stärkste Jahr, aber vielleicht wird 2025 besser. Zumindest der Januar setzt bereits ein erstes Ausrufezeichen, denn nach einer recht langen Entwicklungsphase und einer Verschiebung, soll endlich am 16. Januar der Early Access von Assetto Corsa Evo starten.

Die Fortsetzung soll dabei gewohnte Wege gehen: noch realistischer, noch genauer und mehr Inhalt. Dutzende Fahrzeuge sind laut den Entwickler*innen präzise nachgebildet und dank einer ausgeklügelten Fahrphysik soll das Erlebnis authentisch ausfallen. Das gilt ebenso für die verschiedenen Rennstrecken, die dank Laserscan haargenau im Spiel abgebildet werden.

Ganz neu in Assetto Corsa Evo ist eine offene Spielwelt. Jap, richtig gelesen: Auf über 1.600 Quadratkilometern rund um den Nürburgring sollt ihr richtig heizen können. Allerdings wird die offene Welt erst ab Sommer 2025 eingebaut.

Dynasty Warriors Origins

Apropos offene Spielwelt: Bei Dynasty Warriors Origins verabschiedet sich das Team wieder von diesem Gedanken, nachdem das Experiment beim Vorgänger schiefgegangen ist. Das heißt allerdings nicht, dass Koei Tecmo nun die sichere Schiene fährt und nur auf alte Stärken setzt.

Zugegeben: Auch der neue Serienteil versetzt uns wieder in die Zeit der Drei Reiche und ja, es dreht sich alles erneut um Massenschlachten. Wir gegen hunderte, gar tausende Feinde, die wir aufs Übelste verprügeln. Hinzu kommen 1vs1-Duelle gegen hochrangige Offiziere, bei denen wir auf die Angriffsmuster unserer Kontrahenten achten müssen. Zwischendurch verbessern wir unsere Waffen, treffen Entscheidungen und so weiter.

Größte Neuerung in Dynasty Warriors Origins? Wir erstellen unseren eigenen Charakter, der als namenloser Held zum tragenden Punkt der Geschichte wird. Im Zuge dieser müssen wir uns auch für eines der drei Reiche entscheiden, wodurch sich die Story ändern soll. Ob das tatsächlich motiviert, erfahren wir am 17. Januar 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Sniper Elite Resistance

Rebellions federführende Franchise geht in die nächste Runde: In Sniper Elite Resistance bleibt sich das Team komplett treu. Zweiter Weltkrieg, Fokus auf mehr oder weniger authentische Scharfschützenkost und eine X-Ray-Kamera, die den Einschlag in den Körper unangenehm detailliert wiedergibt.

Neu ist der Protagonist: Wir schlüpfen in die Rolle von Harry Hawker, der aber ähnlich wie Karl Fairburne ein gut ausgebildeter Distanzkämpfer ist. Dem Titel gerecht schießen wir uns durch das von den Nazis eroberte Frankreich, unterstützen den Widerstand und verhindern, dass die Faschisten eine mächtige Wunderwaffe in die Hände bekommen.

Große spielerische Änderungen sind insgesamt nicht zu erwarten. Immerhin der Invasionsmodus kehrt zurück, sprich ihr könnt als Soldat der Achsenmächte in die Kampagne anderer Spieler*innen eingreifen und eine spannende Katz-und-Maus-Jagd beginnen. Geschossen wird ab dem 30. Januar 2025 auf dem PC, der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Hello Kitty: Island Adventure

Als im Dezember der Releasetermin von Hello Kitty: Island Adventure verkündet wurde, ging ein Schrei durch unsere Berliner Redaktionshallen: Es war der von Arlene. Die ist nämlich ein riesiger Fan des weißen Kätzchens mit der rosa Schleife und war schon in heller Aufregung, als das einstige Apple Arcade-Spiel für weitere Plattformen angekündigt wurde.

Nun ist es am 30. Januar für die Nintendo Switch soweit und ihr könnt euch in das vom japanischen Unternehmen Sanrio ins Leben gerufene Franchise stürzen. Hello Kitty: Island Adventure lässt sich spielerisch am ehesten als zuckersüße Variante von Animal Crossing beschreiben, ohne dabei den Niedlichkeitsfaktor des Nintendo-Spiels kleinreden zu wollen. Und ähnlich wie bei Tom Nook und Co. dreht sich auch in Island Adventure alles darum, ein eigenes Leben zwischen Hello Kitty und ihren Freunden zu führen.

Wir erstellen unseren eigenen Tiercharakter, richten unser Zuhause ein, helfen anderen Bewohner*innen, nehmen an Events teil und, zu Ungunsten von Kollege Gerrit, wird auch mal geangelt. Wem es in den Fingern juckt, aber in den eigenen vier Wänden weder ein iOS-Gerät noch eine Switch vorhanden ist, muss nicht verzagen. Auch für den PC und die PS4 und PS5 soll Hello Kitty: Island Adventure 2025 noch erscheinen.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Der Vorgänger war 2022 ein völlig unterschätzter Rollenspiel-Geheimtipp und auch der Nachfolger schafft es bislang, eher unter dem Radar zu schweben. Dabei könnte das Sequel zu Citizen Sleeper eine noch spannendere und düstere Cyberpunk-Geschichte erzählen. Erneut versetzt es uns in die Rolle eines sogenannten Sleepers.

Das sind Androiden, die eigentlich im Besitz reicher und mächtiger Firmen sind. Dieses Konstrukt heißen wir nicht gut, weshalb sich unser Alter Ego dazu entscheidet, sein System am Rande des Helion-Systems zu überschreiben. Wirklich gut geht das nicht aus: Wir schaffen es zwar, einen freien Willen zu erhalten, dabei zerstören wir aber einige unserer Funktionen und verlieren auch noch das Gedächtnis – keine günstige Kombination.

Zu allem Überfluss wird noch ein Kopfgeld ausgesetzt. Jetzt heißt es: Bauteile sammeln, Verbündete finden, ein Schiff organisieren und das eine oder andere Mysterium ergründen. Nun, zumindest so lange uns die Würfel hold sind, denn Citizen Sleeper 2 hat wie sein Vorgänger die Wurzeln im Tabletop-Bereich. Die Reise beginnt übrigens am 31. Januar 2025 für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Das waren aber nur unsere Highlights an neuen Spielen im Januar 2025: Wie sieht es bei euch aus? Auf welchen Release freut ihr euch am meisten oder nutzt ihr die Zeit, um euch auf den noch heißeren Februar vorzubereiten? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

