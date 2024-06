Neue Spiele im Juni 2024: Diese fünf Highlights solltet ihr nicht verpassen

Jeden Tag und jede Woche erscheinen neue Spiele und kämpfen um die Gunst eurer Brieftasche. Auch der Juni 2024 bildet hierbei keine Ausnahme, egal auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Wir stellen euch an dieser Stelle fünf Titel vor, die ihr definitiv im Auge behalten solltet.

Reicht euch das nicht, dann findet ihr auf unserer stetig aktualisierten Releaseliste eine komplette Übersicht. Gelistet sind dort die wichtigsten Neuveröffentlichungen für die nächsten Monate. Die Highlights der neuen Spiele vom Juni 2024 folgen aber jetzt.

Der Juni 2024 beginnt mit Destiny 2: The Final Shape

Eigentlich schon für Februar 2024 geplant, verschob Bungie die nächste große Erweiterung für Destiny 2. Nun erscheint The Final Shape am 4. Juni 2024 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Es ist aber nicht nur ein klassischer DLC, sondern vor allem das Ende der großen Licht- und Dunkelheit-Saga, die vor zehn Jahren ihren Anfang genommen hat.

In The Final Shape geht es jetzt in den Kampf gegen den Zeugen und die Dunkelheit, und zwar im Reisenden selbst. Die Erweiterung für Destiny 2 führt euch natürlich wieder in eine unbekannte Region, die inmitten des Herzen der Verkörperung des Lichts liegt. Dort bekommt es ihr auch mit neuen Feinden zu tun, erhaltet ein frisches Arsenal an Waffen und dürft erstmals eure Elementarfähigkeiten weitgehend frei kombinieren.

Für wen sich die Erweiterung lohnt und welche Neuerungen sie im Detail bietet, erfahrt ihr in unserer Vorschau zu Destiny 2: The Final Shape.

Shin Megami Tensei 5: Vengeance

Einst als Exklusivtitel für die Nintendo Switch veröffentlicht, legt Atlus mit Shin Megami Tensei 5: Vengeance am 14. Juni 2024 noch einmal nach – dieses Mal aber direkt für alle aktuellen Plattformen, sprich PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und natürlich auch Nintendos Hybridkonsole.

Inhaltlich bietet die erweiterte Version des JRPGs grundlegend das gleiche Erlebnis – allerdings auch eine komplett neue Handlungslinie. Grundsätzlich dreht sich aber erst einmal alles darum, dass ihr als Spieler*in ein zerstörtes Tokyo erkundet und in den Kampf zwischen Engel und Dämonen eingreift. Für euch an der Tagesordnung? Rundenbasierte Gefechte, das Erkunden einer postapokalpytischen Welt und das Aufsaugen einer düsteren Atmosphäre.

Neu in der Vengeance-Version sind zahlreiche weitere Dämonen, die ihr rekrutieren und befehligen könnt. Außerdem gibt es grafische Verbesserungen, neue Verbündete und viele weitere Quality of Life-Anpassungen. Anders ausgedrückt: Ihr bekommt die theoretisch beste Version von Shin Megami Tensei 5.

Still Wakes the Deep

Beim englischen Studio The Chinese Room entsteht derzeit nicht nur Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, sondern auch das Horror-Adventure Still Wakes the Deep. Jenes soll sich an den grundlegenden Stärken der Entwickler*innen orientieren, sprich starkes Worldbuildung, dichte Atmosphäre und eine spannende Erzählung.

Aber worum geht es überhaupt auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X|S? In Still Wakes the Deep seid ihr auf einer Bohrinsel in der Nordsee unterwegs. Das Problem: Ihr seid alleine, draußen tobt ein gewaltiger Sturm und irgendwas macht Jagd auf euch. Wehren könnt ihr euch nicht, sondern nur davonlaufen und mit eurer Entschlossenheit ums Überleben kämpfen.

Ob Still Wakes the Deep eine Spannung wie einst Amnesia: The Dark Descent oder SOMA aufrechterhalten kann, bleibt noch abzuwarten. In den bisherigen Trailern hat die Präsentation jedoch Lust gemacht, die Atmosphäre einmal selbst zu erleben – rein digital versteht sich.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Wenn eine Erweiterung das wohl meistgewünschte neue Spiel im Juni 2024 ist, dann muss das Original jede Menge richtig gemacht haben. Im Falle von Elden Ring lässt sich das wohl recht klar mit Ja beantworten, denn das knackige Action-Rollenspiel von From Software hat 2022 nachhaltig beeindruckt. Für Shadow of the Erdtree haben sich die Entwickler*innen rund um Creative Director Hidetaka Miyazaki entsprechend viel Zeit genommen.

Schließlich wird Shadow of the Erdtree nicht nur einfach ein paar neue Bosse in die offene Spielwelt pflanzen, hier und da ein paar frische Waffen platzieren und damit Adieu sagen. Nein: Der DLC bringt euch in ein bisher unbekanntes Gebiet und erzählt eine neue Handlung. Allerdings solltet ihr zuvor noch den einen oder anderen Job in den Zwischenlanden erledigt haben, denn ansonsten gibt es keinen Zutritt.

Wie das Hauptspiel wird auch Elden Ring: Shadow of the Erdree auf dem PC, der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S spielbar sein. Nach dem 21. Juni 2024 ist Schluss mit dem Epos von From Software – wobei ein Sequel natürlich im Rahmen der Möglichkeiten liegt.

Luigi’s Mansion 2 HD beendet den Juni 2024

Die Ära der Nintendo Switch neigt sich ihrem Ende: Das ist längst jedem klar, selbst der japanische Hersteller steht mehr oder weniger kurz davor den Nachfolger anzukündigen. Vorher dürft ihr euch aber noch einmal auf recht seichte Art hochauflösend gruseln, denn die Neuauflage von Luigi’s Mansion 2 steht vor der Tür.

Einst ist das zweite Solo-Abenteuer von Marios in grün gekleideten Bruder 2013 für den Nintendo 3DS erschienen. Mit dem grafisch verbesserten Remastered könnt ihr die Geschichte nun noch einmal oder vielleicht aber auch zum ersten Mal erleben. Inhaltlich gibt es derweil keine Änderungen oder Neuerungen: Stattdessen begebt ihr euch mit Luigi und seinem Schreckweg-Staubsauger auf Geisterjagd und versucht, die zahlreichen Finstermondstücke wieder in euren Besitz zu bringen.

Neben der Solo-Kampagne könnt ihr euch zudem in den Wirrwarrturm begeben und dort mit bis zu drei Freund*innen andere Geister in die Knie zwingen. Hier gibt es ebenso kaum wirkliche Änderungen im Vergleich zum Original, wenn ihr ab dem 27. Juni 2024 mit Luigi losgeht.

Und das war es auch bereits mit unseren fünf Highlights der neuen Spiele im Juni 2024. An dieser Stelle sei gefragt: Ist diesen Monat etwas für euch dabei oder schaut ihr lieber die Fußball-Europameisterschaft? Vielleicht sogar weder noch? Verratet uns doch gerne in den Kommentaren. Noch mehr geplante Neuveröffentlichen findet ihr derweil in unserem Releasekalender.

