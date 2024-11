Von Landwirtschafts-Simulator bis Stalker 2: Diese 5 neuen Spiele dürft ihr im November nicht verpassen

Der Oktober war bereits ein reinstes Schaulaufen, der November bildet keine Ausnahme: Auch im vorletzten Monat des aktuellen Kalenderjahres erwarten euch noch einmal viele neue Spiele, darunter sogar ein paar richtig große Namen.

Immerhin erhält einer der wohl spannendsten Shooter der 2000er-Jahre endlich seinen wohlverdienten Nachfolger. Gleichzeitig dürfen sich auch Fans von Action-Rollenspielen freuen, denn nur einen Monat nach der Diablo 4-Erweiterung Vessel of Hatred wagt sich der größte Konkurrent mit einem Sequel ans Tageslicht. Wir stellen euch die Highlights der neuen Spiele im November vor.

Landwirtschafts-Simulator 25

Was der Bauer nicht kennt, das spielt er nicht: Deshalb folgt im November eine neue Ausgabe des Landwirtschafts-Simulators. Trotz der 25 im Namen handelt es sich aber weder um die 25. Version, noch um eine jährliche Fortsetzung wie bei so manchen Sportspielen. Eine riesige Revolution solltet ihr aber dennoch nicht erwarten, auch wenn es inhaltlich und technisch sehr wohl einige Neuerungen gibt.

So könnt ihr im Landwirtschafts-Simulator 25 erstmals auch in Asien eure Agrarwirtschaft starten. Passenderweise gibt es deshalb nun auch die Möglichkeit, Reis anzubauen. Wem das nicht reicht, der darf sich außerdem über weitere neue Feld-Früchte freuen, wie Erbsen und Spinat. Bei den Tieren gesellen sich Büffel und Tiere hinzu, außerdem gibt es endlich auch felligen Nachwuchs zu bestaunen.

Zudem haben die Entwickler*innen an der Technikschraube gedreht: Die jüngste Version der hauseigenen Giants-Engine erzeugt nun neblige Landschaften, es gibt schickere Licht- und Schatteneffekte und sogar ein wenig Bodenverformung, aber kein Terraforming, ist an Bord. Das Modding soll darüber hinaus noch zugänglicher werden. Wem es schon im Gerstenkorn juckt, darf ab dem 12. November auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S losmähen.

Lego Horizon Adventures

Die Horizon-Reihe ist für Sony eine der erfolgreichsten neuen Marken in der jüngeren Vergangenheit gewesen. Bevor es aber mit Protagonistin Aloy in ein drittes Abenteuer geht, wird sie erst einmal zur aufstrebenden Klötzchenheldin in Lego Horizon Adventures. Das erzählt im Grunde in kurz und knapp die wichtigsten Momente der bisherigen Story, allerdings garniert im typischen Slapstick-Humor der Lego-Spiele.

Wenig überraschend spielen wir deshalb auch in Lego Horizon Adventures die Nora-Kriegerin Aloy, wobei wir nicht auf uns allein gestellt. Stattdessen können wir die postapokalyptische Klemmbaustein-Welt auch im Koop-Modus mit einem Freund oder einer Freundin erleben – sogar online ist das nun möglich. Aber egal, ob alleine oder zusammen, am Ende erkundet man die wunderschöne, mithilfe von Lego-Bausteinen erschaffene Spielwelt und kämpft unter anderem gegen riesige Roboter-Dinos.

So umfangreich wie die Hauptspiele soll Lego Horizon Adventures übrigens nicht werden. Die Spielzeit wird mit bis zu zehn Stunden angegeben. Und auch bei den Plattformen gibt es durchaus eine Überraschung: Neben der PS5 und dem PC wird auch die Nintendo Switch am 14. November 2024 bedient.

Path of Exile 2

Zugegeben: So richtig erscheint Path of Exile 2 im November noch nicht. Denn es ist noch nicht der vollständige Release des heißerwarteten Action-Rollenspiels, sondern erst einmal nur der Early Access. Der soll dennoch bereits ordentlich Inhalt umfassen: Mehrere Akte der neuen Kampagne sind spielbar, ebenso wie etliche der verschiedenen Klassen.

Der genaue Umfang ist allerdings noch ein Geheimnis. Klar ist nur, dass ihr euch als PoE-Veteran umstellen müsst: Das Sequel wird trotz vieler Ähnlichkeiten auch sehr verschieden, insbesondere was das Kampfsystem angeht. Dieses soll deutlich direkter ausfallen, aber keineswegs die Tiefe seines Vorgängers vermissen lassen. Der bekannte riesige Talentbaum, die Gems für Fähigkeiten und vieles mehr, sind natürlich weiterhin mit dabei.

Falls ihr Path of Exile 2 direkt ab dem 15. November im Early Access auf dem PC, der PS5 und Xbox Series X|S spielen wollt, müsst ihr allerdings in die Tasche greifen. Lediglich Spieler*innen, die ein entsprechendes Supporter-Paket oder schon bereits genügend Geld in den Vorgänger investiert haben, erhalten am Anfang einen Zugang.

Microsoft Flight Simulator 2024

Mit dem Microsoft Flight Simulator schaffte eine der ältesten Videospielreihen der Welt vor vier Jahren ein technisch mehr als nur beeindruckendes Comeback. Nun wagt das Team von Asobo den nächsten Schritt: Der Microsoft Flight Simulator 2024 soll noch mehr Spiel sein.

Dafür dürft ihr nicht nur wieder quasi die komplette Welt abfliegen und in einige der beeindruckendsten Flugzeuge der Welt einsteigen, sondern auch echten Jobs nachgehen. Ihr könnt medizinische Einsätze nachspielen, Frachtflüge absolvieren, Waldbrände löschen und noch einiges mehr. Auch die bekannten Red Bull Air Races und andere Herausforderungen stehen euch zur Verfügung.

Technisch wird der Microsoft Flight Simulator 2024 noch einmal detaillierter: Die Vegetation ist hübscher, die Tierwelt realistischer und unzählige Städte sollen stärker der Realität entsprechen. Wer sich also schon am Vorgänger an der Optik nicht sattgesehen hat, darf sich freudig die Hände reiben. Der Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint am 19. November 2024 für PC und die Xbox Series X|S.

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Die Entwicklungsgeschichte von Stalker 2: Heart of Chornobyl ist eine sehr schwierige: Erstmals 2010 angekündigt, wurde das ukrainische Studio GSC Game World nur wenig später aufgelöst. 2014 folgte die Rückkehr, 2018 die erneute Ankündigung des langersehnten Stalker-Sequels. Danach wurde es aber nicht viel ruhiger: Der von Russland initiierte Ukraine-Krieg, ein Feuer inmitten des Studios, mehrere Cyberangriffe, ein Umzug nach Prag – die Entwickler*innen hatten immer wieder mit extremen Hürden zu kämpfen, wie es auch in einer Doku ausführlich erwähnt wird.

Nun soll aber trotzdem alles gut werden: Am 20. November 2024 erscheint Stalker 2: Heart of Chornobyl für den PC und die Xbox Series X|S. Angetrieben von der Unreal Engine 5, wodurch die Rückkehr in die Zone rund um das Atomkraftwerk Tschernobyl grafisch ein Augenschmaus wird. Doch nicht nur die Optik soll beim Survival-Ego-Shooter überzeugen.

Denn die spielerische Seite soll trotz moderner Anpassungen kein Zuckerschlecken sein. Es ist noch immer eine Sandbox, in der ihr zwar einer Story folgt, aber auch vieles auf dynamische Art und Weise erlebt. Eigene Geschichten schreibt und euch Gefechte liefert, die an die Schmerzgrenze gehen. Ob das alles so klappt? Wir können den Entwickler*innen nur die Daumen drücken.