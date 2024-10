Von Rollenspiel-Highlight bis Horror-Remake: Diese Spiele dürft ihr im Oktober nicht verpassen

Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür: Das verrät nicht nur ein Blick auf den Kalender, sondern auch die neuen Spiele drücken es einem fast schon ins Gesicht. Im Oktober geht der AAA-Wahnsinn so richtig los, wobei sich dazwischen auch der eine oder andere Geheimtipp verbirgt.

Damit ihr nicht ganz ohne Führung durch die nächsten vier Wochen müsst, stellen wir euch in unserer Monatsvorschau fünf kommende Highlights vor. Dieses Mal sogar noch mit einem sechsten Spiel, welches vor allem Fans mit einer spanisch-künstlerischen Ader im Auge behalten sollten.

Neue Spiele im Oktober: Diablo 4 ist wieder da

Kaum zu glauben, aber Diablo 4 ist bereits über ein Jahr alt. Zeit für die erste Erweiterung, die am 8. Oktober 2024 für PC und Konsolen erscheint: Vessel of Hatred. Die setzt die Geschichte aus der Hauptkampagne nahezu nahtlos fort und führt euch in das neue Gebiet Nahatu.

Dort möchte sich Neyrelle freiwillig dem dort eingesperrten Mephisto stellen, aber ganz so simpel ist das Ganze natürlich wie immer nicht. In den dichten Dschungelgebieten von Nahatu gibt es ohnehin noch einige weitere Gefahren, denen ihr euch auf der Suche nach der jungen Frau stellen müsst. Zum Glück gibt es eine neue Klasse: Die Geistgeborenen verlassen sich auf mächtige Naturkräfte und Stangenwaffen, mit denen sie blitzschnell und kräftig zuhauen.

Außerdem mit an Bord von Diablo 4: Vessel of Hatred? Neue Dungeons, die Rückkehr der Söldner, ein neuer Koop-Inhalt im Endgame und einiges mehr. Darüber hinaus wird das komplette Fortschrittssystem auf links gedreht, und zwar in Form eines kostenlosen Updates. Die Expansion-Inhalte gibt es aber nur, wenn ihr zwischen 40 und 90 Euro auf den Tresen legt.

Silent Hill 2

Wem es so gar nicht nach Action-Rollenspiel mit Lootorgie zumute ist, der wird vielleicht beim Gruseln hellhörig: Am selben Tag wie die oben erwähnte Diablo-Erweiterung erscheint auch die Neuauflage von Silent Hill 2. Einst von Konami auf der PlayStation 2 veröffentlicht, liegt das Remake in den Händen von Team Blooper.

Das polnische Studio hat sich schon durch einige Horrorspiele in der Vergangenheit einen Namen gemacht, mit Silent Hill 2 haben sie nun aber einen echten Klassiker an der Angel. Optisch und spielerisch soll dieser nun in die Moderne gebracht werden, der Unreal Engine 5 sei Dank. Erzählerisch hingegen wird gar nicht so viel Hand angelegt, denn immerhin waren es die Story und die Atmosphäre, die dem zweiten Silent Hill zum Kultstatus verhalfen.

Die dreht sich um Protagonist James Sunderland, den es in das namensgebende Örtchen Silent Hill verschlägt, da er von dort einen Brief seiner verstorbenen Frau erhalten hat. In der Hoffnung, dass diese doch noch lebt, begibt er sich jedoch in ungeahnte Gefahren. Falls ihr das Original seinerzeit verpasst habt, könnt ihr Silent Hill 2 auf dem PC und der PS5 nachholen.

Metaphor: ReFantazio

Horror ist auch nicht euer Ding? Ja gut, dann vielleicht japanische Rollenspielkost! Mit Metaphor: ReFantazio erscheint zwar am 11. Oktober nicht Persona 6, ist aber dem Ganzen gar nicht so unähnlich. Klar, das Szenario ist deutlich mittelalterlicher, die Geschichte weit weg vom Teenager-Alltag und die Charaktere, zumindest auf dem Papier, ein wenig älter.

In Metaphor: ReFantazio geht es um politische Intrigen, um Ränkespiele und natürlich auch um Dämonen. Denn das rundenbasierte Kampfsystem der Persona-Reihe ist weiterhin am Start, wobei ihr dieses Mal auch in Echtzeit kämpfen könnt, wenn es die Situation zulässt. Ansonsten aber erwarten euch ein vermutlich um die hundert Stunden langes Rollenspiel-Abenteuer, bei dem auch viel gesprochen wird.

Wer also die Wartezeit auf Persona 6 etwas verkürzen möchte und wem es ohnehin nach einem neuen Atlus-Spiel dürstet, der sollte sich Metaphor: ReFantazio auf den PC, die PS5, PS4 oder Xbox Series X|S holen. Falls ihr noch mehr Überzeugung benötigt, dann könnt ihr zur kostenlosen Demo greifen.

Call of Duty: Black Ops 6

Jetzt machen wir kleinen Sprung, denn das diesjährige Call of Duty erscheint erst Ende des Monats, genauer gesagt am 25. Oktober. Los geht es wie immer auf dem PC, der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S, aber nicht auf der Nintendo Switch. Vielleicht ja dann im kommenden Jahr mit dem Nachfolger der Hybrid-Konsole.

Unabhängig von den Plattformen bietet Call of Duty: Black Ops 6 das übliche Inhaltspaket: In der Kampagne versetzt es euch in die 90er-Jahre, kurz nach Ende des Kalten Kriegs. Ruhig wird es dadurch aber nicht, denn trotz allem gibt es noch genügend Feinde und noch mehr Waffen, um für die übliche Blockbuster-Stimmung der Reihe zu sorgen. Darüber hinaus trefft ihr auf einige bekannte Gesichter, darunter Frank Woods und Russell Adler, die natürlich wieder mit an Bord sind.

Neben der Singleplayer-Kampagne gibt es ebenso wieder einen Mehrspieler-Modus mit 16 Karten und einen Zombie-Modus. Was wäre ein Call of Duty von Treyarch auch ohne die Untoten?! Richtig, deshalb dürft ihr auch in Black Ops 6 ein weiteres Mal auf die hirnlosen Feinde ballern.

Dragon Age: The Veilguard

Das letzte große Spiel im Oktober erscheint auch am letzten Tag, obwohl es passend zum 31. Oktober gar kein Horror-Erlebnis ist. Von Dragon Age: The Veilguard ist die Rede, dem ersten neuen Bioware-Rollenspiel seit sieben Jahren. Der Vorgänger, Inquisition, ist sogar bereits ganze zehn Jahre her. Eine Menge Zeit ist demnach vergangen und Bioware hat sich in der Zeit noch einmal deutlich verändert.

Das macht sich auch in The Veilguard bemerkbar: Erneut wandelt sich ein Stück weit der grafische Stil des Fantasy-Rollenspiels, das Kampfsystem ist sogar eine noch drastischere Abkehr vom einstigen Original. Fortan wird actionreich gekämpft, es muss aktiv ausgewichen werden und ein Wechsel zu euren Begleiter*innen gibt es nicht mehr. Ihnen könnt ihr nur noch wie einst in der Mass Effect-Reihe kleinere Befehle erteilen, aber nicht mehr selbst steuern.

Ob sich dazwischen nicht trotz allem ein fantastisches Rollenspiel verbirgt, das bleibt abzuwarten. Immerhin wissen wir noch gar nicht so viel zur Story und wie sich die Begleitern verhalten. Aber spätestens Ende Oktober werden wir es erfahren, sowohl auf dem PC als auch auf der PS5 und Xbox Series X|S.

Der Geheimtipp: Neva

Ein Spiel wollen wir aber zwischen all den großen AAA-Spielen auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen, auch weil der indirekte Vorgänger eines der schönsten Erlebnisse seinerzeit war. Neva, das neue Spiel vom spanischen Studio Nomada. Die haben 2018 das Kleinod Gris veröffentlicht, welches nicht nur wunderhübsch aussieht, sondern auch eine emotionale Geschichte erzählte.

Neva wird dem aller Voraussicht nach in nichts nachstehen. Das durften wir schon in Form einer ersten Preview selbst in Erfahrung bringen: Optisch ist das 2D-Spiel abermals ein echter Hingucker und auch die emotionalen Komponenten sind bereits zu greifen gewesen. Anders als Gris bietet Neva aber auch noch mehr klassische Spielmechaniken. Mit einem Schwert gilt es zu kämpfen, sowohl gegen normale Feinde als auch Bosse, die besonders fiese Attacken in Petto haben.

Wie lang Neva wird und ob die sich aufbauende Beziehung zwischen der Protagonistin und ihrem Begleiter, ein Wolfsjunges, bis zum Schluss überzeugt, bleibt abzuwarten. Dennoch solltet ihr Neva mit dem Release am 15. Oktober für PC, PS5 und Nintendo Switch im Auge behalten.

Falls euch die unsere vorgestellten Spiele vom Oktober noch nicht reichen, dann findet ihr unserer regelmäßig aktualisierten Release-Liste noch mehr spannende Titel. Ansonsten bleibt eine Frage bestehen: Was werdet ihr im Oktober zocken?

