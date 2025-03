Spiele-Releases im April: Diese Highlights erscheinen für PC, PS5, Xbox und Switch

Nach dem sowohl der Februar als auch der März bei den neuen Spielen ordentlich überzeugt haben, wird es ab April so langsam etwas ruhiger auf PC, PS5, Nintendo Switch und Xbox. Das heißt jedoch nicht, dass der neue Monat langweilig wird: Ganz im Gegenteil, das eine oder andere Highlight steht sehr wohl vor der Tür.

Auf der PS5 könnt ihr euch beispielsweise über eines der besten Arcade-Rennspiele der letzten Jahre freuen, während am PC endlich eine emotionale Story fortgesetzt wird. Und dazwischen gibt es noch ein unfassbar hübsches Rollenspiel, die Rückkehr einer Taktik-Strategie-Reihe sowie ein visuell aufregendes Xbox-Abenteuer. Also los geht’s mit unseren Highlights der neuen Spiele im April für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

South of Midnight – 8. April 2025

Dass das Studio Compulsion Games ein Händchen für abgefahrene Szenarien und wilde Artstyles hat, bewiesen die Kanadier bereits bei Contrast und We Happy Few. Mittlerweile unter der Schirmherrschaft der Xbox Game Studios wagt sich das Team mit South of Midnight an die Folklore der US-Südstaaten, insbesondere rund um den Mississippi.

Dort schlüpfen wir in die Rolle der jungen Hazel, die zu einer Weberin, also einer Art, Magierin werden will. Das klappt natürlich nicht von heute auf morgen, weshalb wir mit ihr eine fantastische, düstere und dadurch so faszinierende Welt erkunden – inklusive eines sprechenden Katzenwels, riesigen Gitarrenspielers und noch einigen weiteren beeindruckenden Charakterdesigns.

Lesetipp: Welche Action-Adventures erscheinen noch 2025? Hier erfahrt ihr es

Ob euch der bislang in vielen Trailern und Gameplay-Videos gezeigte Stop-Motion-Ansatz gefällt, könnt ihr ab dem 8. April 2025 auf dem PC und der Xbox Series X|S selbst herausfinden – optional auch im Xbox Game Pass. Ein riesiges Spiel solltet ihr allerdings nicht warten: Laut den Entwickler*innen ist South of Midnight um die zehn bis zwölf Stunden lang.

Commandos: Origins – 9. April 2025

Mit Shadow Tactics, Desperados 3 und Shadow Gambit belebte Mimimi Games die Echtzeit- beziehungsweise Schleichtaktik wieder – ehe 2023 die überraschende Schließung erfolgte. Fans des Genres müssen nun aber nicht wieder eine Ewigkeit warten, denn ein anderes deutsches Studio springt ein. Claymore Games aus Darmstadt wurden von Kalypso mit der Wiederbelebung von Commandos betreut.

Nach einiger Entwicklungszeit und einer Verschiebung erscheint am 9. April Commandos: Origins für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Wie es der Name schon andeutet erleben wir dieses Mal die Anfänge der berühmt-berüchtigten Einsatztruppe rund um den Green Beret. An Bord sind neben ihm natürlich der Scharfschütze, der Spion, der Marine, der Fahrer und der Pionier, welche zusammen erneut waghalsige Missionen im Zweiten Weltkrieg erleben.

Im Trailer seht ihr, wie sich Commandos: Origins spielt:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das funktioniert recht klassisch: Wir landen einer Karte, gehen langsam und bedacht voran, achten auf die Sichtkegel der Feinde und versuchen möglichst schleichend das jeweilige Auftragsziel hinter uns zu bringen. Wie für einen guten Genre-Vertreter üblich stehen uns gleich mehrere Wege dafür offen, ebenso können und sollten wir die speziellen Fähigkeiten unserer Charaktere nicht vergessen. Ob Commandos: Origins am Ende an die Stärken der Originale oder der Mimimi-Spiele heranreicht, bleibt abzuwarten – Fans sollten den Titel aber im Auge behalten.

Fatal Fury: City of the Wolves – 24. April 2025

Jetzt machen wir einen Sprung, sowohl in Sachen Releasetermin als auch Genre. Mit Fatal Fury: City of the Wolves veröffentlicht SNK nach stolzen 26 Jahren eine Fortsetzung zu seiner einst so erfolgreichen Prügelspiel-Reihe, die 1999 auf dem Neo Geo ihr Ende fand. Nun darf aber Terry Bogard tatsächlich sein großes Comeback feiern – am 24. April 2025 für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X|S.

SNK verspricht ein modernes Prügelspiel, wie ihr es auch von Street Fighter 6 kennt. Mit dem REV-System gibt es einerseits neue offensive Möglichkeiten für erfahrene Spieler*innen, aber andererseits sollen sich ebenso Einsteiger*innen zurechtfinden. Letztere können einen Smart-Stil aktivieren, mit dem es einfacher sein soll, bestimmte Kombos oder Angriffe auszuführen.

Aus irgendeinem Grund könnt ihr in Fatal Fury auch mit Cristiano Ronaldo spielen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Inhaltlich gibt es derweil ein gut gefülltes Paket: 17 Kämpfer*innen stehen zum Beginn zur Verfügung, später folgen noch fünf weitere mithilfe von DLCs. Darüber hinaus könnt ihr euch durch die Solokampagne Episodes of South Town prügeln, in dem ihr verschiedene Kontrahenten bezwingt und Erfahrungspunkte sammelt.

Clair Obscur: Expedition 33 – 24. April 2025

Kommen wir zu einem der wohl spannendsten Spiele des Jahres: Mit Claire Obscur: Expedition 33 erscheint Ende April das Debüt vom französischen Studio Sandfall Interactive – und die könnten ordentlich frischen Wind in das Rollenspiel-Genre bringen.

Da wäre zum einen das unverbrauchte und unheimlich faszinierende Setting. Clair Obscur erzählt von einer Welt, in der einmal pro Jahr eine Malerin erwacht und eine Zahl auf ihren Monolithen zeichnet. Jeder, der zu diesem Zeitpunkt ebenjenes Alter trägt, stirbt unweigerlich. Eine kleine Einsatztruppe, die Expedition 33, entschließt sich deshalb, die Malerin ein für alle Mal aufzuhalten und dem Tod Einhalt zu gebieten.

Die wunderschöne Welt des Rollenspiels seht ihr auch im Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum anderen beherbergt Clair Obscur ein rundenbasiertes, vielen JRPGs nicht unähnliches Kampfsystem, welches aber durch Echtzeit-Aktionen aufgelockert wird. Das sieht in den bisherigen Trailern schon durchaus vielversprechend aus und wird nur noch vom wirklich schönen Artstyle des Rollenspiels getoppt. Und haben wir schon erwähnt, dass ihr im Englischen unter anderem die Stimmen von Charlie Cox und Jennifer English zu hören bekommt, also von Daredevil und Shadowheart? Nein? Na dann wisst ihr es jetzt.

Forza Horizon 5 – 29. April 2025

Moment mal: Forza Horizon 5? Ist das nicht schon vor fast vier Jahren erschienen? Stimmt. Dennoch feiert das Open World-Rennspiel nun eine Art Comeback oder gewissermaßen einen Einstand. Denn zum ersten Mal überhaupt schafft die Reihe von Playground Games den Sprung auf die PlayStation 5 – ein Novum, denn in der Vergangenheit durften lediglich Xbox- und PC-Spieler*innen aufs Gaspedal drücken.

Dass es den PS-Besitzer*innen aber im Gamepad-Finger juckt, auch einmal mit 300 Sachen durch einen fiktiven Bereich Mexikos zu rasen, das zeigen bereits die ersten Verkaufszahlen – schon kurz nach Ankündigung rauschte Forza Horizon 5 in den Charts nach oben. Womöglich könnten bei Microsoft noch einmal die Kassen klingeln, und das, obwohl die Portierung erst einige Jahre später erscheint.

Ein Trailer von Forza Horizon 5 auf dem PlayStation-Kanal: Mittlerweile nicht mehr unmöglich.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kurz für all diejenigen, die gerade keine Ahnung worum es geht: Forza Horizon 5 ist purer Arcade-Rennspiel-Spaß in einer offenen Welt mit wunderschöner Grafik. Im Rahmen eines extravaganten und sehr bunten Renn-Festivals geht es vor allem um rasante Rennen, abgedrehte Stunts, unnötigen Dialog und jede Menge PS. Hunderte von Autos warten auf euch, dass ihr sie sammelt und mit ihnen Straßen, Dschungel und Vulkane unsicher macht – wer schon immer deswegen neidisch auf die Xbox schaute, kann ab dem 29. April diese Blicke sein lassen.

Weitere neue Spiele im April

Neben den von uns fünf ausgesuchten Highlights gibt es übrigens noch weitere Veröffentlichungen im April für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Die wichtigsten fassen wir für euch kurz und knapp zusammen:

The Last of Us Part 2 Remastered : Die Neuauflage des Naughty Dog-Meisterwerks erscheint gut ein Jahr nach der PS5-Veröffentlichung nun am 3. April auch für den PC. Pünktlich zur ebenfalls im April startenden neuen Staffel der TV-Serie.

: Die Neuauflage des Naughty Dog-Meisterwerks erscheint gut ein Jahr nach der PS5-Veröffentlichung nun am 3. April auch für den PC. Pünktlich zur ebenfalls im April startenden neuen Staffel der TV-Serie. The Talos Principle Reawakened: Noch eine Neuauflage, dieses Mal aber gleich ein ganzes Remake. Das 2014 veröffentlichte Puzzle-Spiel bekommt eine grafische Überholung sowie neue Inhalte am 10. April spendiert.

Noch eine Neuauflage, dieses Mal aber gleich ein ganzes Remake. Das 2014 veröffentlichte Puzzle-Spiel bekommt eine grafische Überholung sowie neue Inhalte am 10. April spendiert. Blue Prince: Das optisch schicke Rätsel-Spiel, in dem ihr das mysteriöse Zimmer 46 eines Hotels erreichen müsst, fällt euch ebenfalls am 10. April vor die Füße. Kund*innen von PS Plus Extra und Premium oder des Xbox Game Pass können den Ausflug übrigens im Rahmen ihres Abos spielen.

Das optisch schicke Rätsel-Spiel, in dem ihr das mysteriöse Zimmer 46 eines Hotels erreichen müsst, fällt euch ebenfalls am 10. April vor die Füße. Kund*innen von PS Plus Extra und Premium oder des Xbox Game Pass können den Ausflug übrigens im Rahmen ihres Abos spielen. Lost Records – Bloom & Rage: Im Februar ist die erste Episode des Don’t Nod-Adventures zur überwiegenden Zufriedenheit der Spieler*innen gestartet. Mit der am 15. April folgenden zweiten und finalen Staffel soll die Geschichte ihr Ende finden. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

Im Februar ist die erste Episode des Don’t Nod-Adventures zur überwiegenden Zufriedenheit der Spieler*innen gestartet. Mit der am 15. April folgenden zweiten und finalen Staffel soll die Geschichte ihr Ende finden. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Mandragora: Ein bisschen Soulslike und eine gehörige Prise Metroidvania erwarten euch am 17. April, wenn das nun mit dem Untertitel Whisper of the Witch Tree versehene Indie-Kleinod erscheint.

Ein bisschen Soulslike und eine gehörige Prise Metroidvania erwarten euch am 17. April, wenn das nun mit dem Untertitel Whisper of the Witch Tree versehene Indie-Kleinod erscheint. Indiana Jones und der große Kreis: Microsoft lässt es im April auf der PS5 krachen und schickt neben dem schon angesprochenen Forza auch das erst im Dezember veröffentlichte Indy-Abenteuer zur Konkurrenz am 17. April rüber. Fans des berühmten Archäologen sollten das auf keinen Fall verpassen.

Microsoft lässt es im April auf der PS5 krachen und schickt neben dem schon angesprochenen Forza auch das erst im Dezember veröffentlichte Indy-Abenteuer zur Konkurrenz am 17. April rüber. Fans des berühmten Archäologen sollten das auf keinen Fall verpassen. Days Gone Remastered: Neuauflage von Sony, die zweite. Auch das Zombie-Open-World-Spektakel Days Gone bekommt eine kleinere grafische Überarbeitung für die PS5 spendiert. Neue Inhalte gibt es am 25. April noch obendrauf und fertig ist das Remastered-Paket.

Natürlich: Das ist auch noch nicht alles. Welche neuen Spiele euch sonst noch erwarten, erfahrt ihr unter anderem in unserem stets gepflegten Releasekalender. Eines ist aber definitiv klar: Der April wird ein spannender Gaming-Monat.