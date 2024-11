Neue Unterklassen, Fotomodus und mehr – Das bietet der nächste Patch von Baldur’s Gate 3

Die Beliebtheit des umfangreichen RPGs Baldur‘s Gate 3 – seines Zeichens Game of the Year 2023 – hält auch in diesem Jahr weiter an. Und Entwickler Larian Studios lässt es sich nicht nehmen, die Fans weiterhin mit neuen Inhalten zu beglücken.

So hat dieser kürzlich auf Steam angekündigt, dass Spieler*innen mit dem nächsten Patch eine gehörige Menge neuer Inhalte und Quality-of-Life-Upgrades erwarten können – auf die einige sicher schon mit brennender Vorfreude gewartet haben.

Baldur’s Gate 3: 12 neue Unterklassen

Die größte Änderung dürften dabei die Unterklassen sein, die für eure Charaktere ab Patch 8 von Baldur’s Gate 3 auswählbar sind. Für jede der zwölf existierenden Professionen wird jeweils eine Unterkategorie zur Verfügung stehen, die nicht nur „einen neuen Weg, eure Lieblingsklasse zu spielen“ darstellen, sondern auch zusätzliche Fähigkeiten Animationen und Beschwörungen hinzufügen.

So können Barbaren vom Pfad des Riesen zusätzlichen Schaden durch Wurfangriffe verursachen und ihre Tragekapazität erhöhen; Hexenmeister, die die Hexenklinge beherrschen, können die Seelen bestimmter besiegter Gegner beschwören und sie an ihrer Seite kämpfen lassen; Mönche können als betrunkene Meister mit Hilfe von Alkohol ihre Ausrüstung buffen oder Ki wiederherstellen.

Was bei fast allen modernen Videospielen, besonders RPGs und Action-Adventures, eigentlich ein Muss ist, Baldur’s Gate 3 aber bisher vermissen ließ, ist der Foto-Modus. Dieser wird nun – lang ersehnt – integriert und macht Astarion, Shadowheart, Gale, Karlach und Co. endlich zu Stars von kunstvollen Bildkompositionen und frechen Schnappschüssen.

Blutspritzer und Katzenohren – Umfangreicher Fotomodus

Ihr werdet nicht nur Kamerawinkel neu Ausrichten sowie Belichtung und Schärfentiefe optimieren können, sondern dürfte auch eure Party die wildesten Posen einnehmen lassen und bestimmte Charaktere und NPCs ausblenden. Dazu kommen Rahmen, Blutspritzer, über 300 Aufkleber „und natürlich Katzenohren“, wie es heißt – also alles, was ein guter Foto-Modus zu bieten haben muss und zahlreiche Spielerinnen und Spieler bestimmt komplett freidrehen lässt.

Last but not least wird es eine Crossplay-Option für sämtliche Plattformen – PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac – geben. Sobald der Patch live gegangen ist, können Spieler*innen eine Crossplay-Lobby erstellen und ihre Freunde einladen, oder verfügbare Lobbys finden.

Anfang Januar 2025 will Larian die Stresstests für den Baldur’s Gate 3-Patch ausrollen; Interessierte können sich dafür anmelden – quasi als Early Access für das Update. Zusammen mit den neuen Inhalten wird das Update natürlich wieder zahlreiche Bugfixes und Grafikoptimierungen enthalten.

Quelle: Steam