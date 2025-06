Neue Xbox bestätigt – und sie wird völlig anders als bisherige Konsolen

Was macht ihr so an einem Nachmittag? Vermutlich sich auf den nahenden Feierabend vorbereiten, eventuell aber auch schon die Füße hochlegen. Microsoft verbringt die Zeit anders und kündigt, mal so ganz nebenbei, eine neue Xbox-Generation an – in Partnerschaft mit AMD.

Dass der Chiphersteller erneut an Bord ist, dürfte wohl kaum jemanden überraschen. Was die Xbox-Präsidenten Sarah Bond jedoch zwischen den Zeilen verrät, ist allemal interessant bezüglich der Zukunft des PlayStation-Konkurrenten. Der klare Tenor: Die nächste Konsole wird anders, als wir es bislang kennen – und Exklusivität wird definitiv kleingeschrieben.

Die neue Xbox: Das hat Microsoft schon verraten

In einem nur etwas mehr als eine Minute langen Video bestätigt Sarah Bond, dass Microsoft eine mehrjährige Hardware-Partnerschaft mit AMD eingegangen ist. Nach der Xbox One und Xbox Series X|S bekommt also auch die nächste Generation Grafikeinheiten und Prozessoren vom milliardenschweren kalifornischen Unternehmen geliefert.

Laut Bond arbeite Microsoft zusammen mit AMD, um eine „Reihe von Geräten“ zu unterstützen, darunter die nächsten Xbox-Konsolen „in eurem Wohnzimmer und in euren Händen“. Damit bestätigt die Xbox-Präsidentin, dass es definitiv eine weitere Xbox-Konsole gibt. Zudem steht der Handheld-Markt ebenso im Fokus, insbesondere nachdem das Team gerade erst in Zusammenarbeit mit Asus den Rog Ally (X) angekündigt hat.

Lesetipp: Der Rog Ally (X) ist der erste Handheld-Versuch von Xbox

Wesentlich spannender ist, dass im Video die Rede davon ist, dass diese Generation „nicht an einen einzigen Store oder ein Gerät gebunden ist“. Details nennt Bond zwar nicht, allerdings klingt es sehr danach, dass wir in Zukunft auf der Xbox-Hardware auch andere digitale Plattformen, wie zum Beispiel Steam oder den Epic Games Store, installieren und nutzen können.

Windows als zentraler Anker

Gewicht erhält die Spekulation, die schon seit Wochen von Insidern als Zukunftsszenario beschrieben werden, dadurch, dass die Xbox-Sparte eng mit dem Windows-Team zusammenarbeitet. Es soll sichergestellt werden, „dass Windows die beste Plattform für Spiele ist – und zwar überall“, so das kurze Ankündigungsvideo abschließend.

Die komplette Ankündigung der neuen Xbox-Generation seht ihr im Video:

Wie das im Endeffekt aussieht? Das wissen wir derzeit noch nicht. Einen ersten Anhaltspunkt dürfte der Handheld Rog Ally (X) liefern, der für das Weihnachtsgeschäft geplant ist. Dieser setzt auf ein angepasstes Windows 11, bei dem ihr ebenfalls die Möglichkeit erhaltet, alternative Stores zu installieren.

Wann wir übrigens mit den neuen Xbox-Konsolen rechnen können, steht noch in den Sternen. Vor 2027 erwarten wir aber keine Veröffentlichung – das gilt ebenso für die PlayStation 6, bei der laut Gerüchten ebenfalls AMD der Hardware-Partner ist.

Quelle: YouTube / Xbox