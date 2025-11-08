Neuer Assassin’s Creed-Release ist ein wahr gewordener Fan-Traum – „Kauft es!“

Assassin’s Creed-Fans müssen sich, auch abseits der Videospiele, wahrlich nicht um Nachschub sorgen – schließlich gibt es Romane, Kochbücher, Kartenspiele und noch viel mehr, wofür ihr euer sauer verdientes Geld auf dem Verkaufstresen lassen dürft. Eine weitere Möglichkeit, das Portemonnaie um knapp 55 Euro zu erleichtern, bietet sich seit dem 28. Oktober mit dem neuen Boxset zu Assassin’s Creed: Dynasty.

Dass mehr als 50 Euro kein Taschengeld sind, dürfte klar sein. Für denselben Betrag besorgt ihr euch den einen oder andern Hochglanz-Titel für das schönste Hobby der Welt – doch genau genommen ist das bei Assassin’s Creed: Dynasty nicht anders. Der feine Unterschied: Anstelle von Gaming-Futter wird euch Lesestoff aufgetischt – und zwar gleich in fünffacher Ausführung.

Assassin’s Creed: Dynasty – Ab sofort als Boxset bei Amazon erhältlich

Für alle, die nicht bis zur Nasenspitze in Ubisofts Meuchelmörder-Kosmos drinstecken: Assassin’s Creed: Dynasty ist eine fünf Teile umfassende Manhua-Serie. Hinter dem Manhua-Begriff verbirgt sich vereinfacht gesagt das, was wir aus Japan als Manga kennen – also gezeichnete Comic-Geschichten. Protagonist der Dynasty-Reihe ist ein Assassine namens Li E, welcher während der Tang-Dynastie im 14. Jahrhundert „im Verborgenem für den Frieden und das einfache Volk“ kämpft, wie die Webseite des verantwortlich zeichnenden Verlags Tokyopop erzählt.

Wer sich als beinharter Assassin’s Creed-Fan das Boxset mit allen fünf Bänden gönnen möchte, kann das hierzulande beim Versandhausriesen Amazon tun – oder beim Comic-Händler des Vertrauens. Was die Kundenbewertungen beim namhaften Online-Händler angeht, ist die Lage aktuell noch ausgedünnt. Lediglich eine einzige Rezension aus den USA findet sich dort – die fällt dafür mit einer Fünf-von-Fünf-Sternen-Bewertung und überschwänglichen Formulierungen wie „Kauft es!“ auffallend positiv aus. Aber auch andernorts sind Fans voll des Lobes.

Lesetipp: Dieses Assassin’s Creed-Spiel bekommt eine neue Version

Assassin’s Creed: Dynasty geht wenig überraschend die Popularität der großen Videospiele aus dem Hause Ubisoft ab. Dafür finden sich beispielsweise in der Reddit-Community immer wieder mit Wohlwollen auf die Reihe blickende Leser*innen ein. „[…] Dynasty ist wirklich unterschätzt„, schrieb etwa PNWArtist – und schob hinterher, die Serie zeichne sich aus durch „Solide Charaktere und Geschichte, sowie großartiger Verbindung zur historischen Geschichte“.

Ob ihr jetzt also beim schick anzusehenden Pappschuber mit den fünf Büchlein zugreift, euch lieber vorsichtig mit dem allerersten Band herantastet, oder doch lieber jedwede Assassin’s Creed-Abenteuer vor dem Monitor erlebt, hängt sicherlich auch davon ab, wie sehr ihr das Meuchelmörder-Franchise feiert. Apropos Begeisterung für Franchises: Ein Fan hat schon vor einigen Monaten die Hingabe für Assassin’s Creed in ein beeindruckendes XXL-Projekt gegossen.

Quellen: Tokyopop, amazon.de, Reddit / PNWArtist22