Neuer Fallout 4-Release macht Fans wütend – „ist reine Abzocke“

Dass beliebte Blockbuster-Titel immer wieder neu aufgelegt werden, gehört in der Gaming-Branche längst zum guten Ton. Das betrifft nicht nur Neuauflagen wie Remakes und Remasters, sondern auch Jubiläums-Ausgaben, die unveränderte Klassiker nochmal um neue Dreingaben ergänzen. So jetzt geschehen bei Fallout 4.

Der Pferdefuß hier: Diese Anniversary Edition zum vierten Hauptteil des postapokalyptischen Ödlands scheitert gerade krachend in der Community. Schuld alleine ist nicht das stattliche Preisschild von knapp 60 Euro, sondern vor allem, was ihr für den zweistelligen Betrag bekommt – oder eher: lieblos aufgewärmt schon wieder bekommt.

Fallout 4 – Anniversary Edition: Bethesda feiert sich, die Fans nicht mit

Was eigentlich ein Grund sein sollte, sich die Partyhütchen aufzusetzen, führt dieser Tage eher für erhitze Gemüter in der Community. Am 10. November 2015, also vor ziemlich genau einer Dekade, erblickte Fallout 4 das Licht der Gaming-Welt, zieht bis heute unzählige Spieler*innen mit seiner einzigartigen Open World in den Bann, konnte wichtige Branchenpreise einheimsen – und dennoch: Fallout 4: Anniversary Edition für PC, PlayStation 5, Xbox Series & Co. sorgt momentan für alles andere als Jubelschreie.

Twitter-Posting des offiziellen Xbox-Accounts:

Wer sich beispielsweise durch die über 600 Kommentare unter der entsprechenden Bekanntmachung auf dem offiziellen Twitter-Account von Xbox umschaut, findet häufig solche Wortmeldungen: „Ich kaufe es nicht nochmal […]“, von RisingPhoenixTV, oder „Das ist rein Abzocke. […] Bravo, Bethesda!“, geschrieben von Rollo Savage. Für die miese Stimmung sorgt zweierlei: Was die Fallout 4 – Anniversary Edition an neuen Inhalten liefert – oder eher nicht. Und welcher Betrag dafür abgerufen wird.

Die Fallout 4 – Anniversary Edition setzt sich zusammen aus: dem Basisspiel, allen sechs offiziellen Erweiterungen, sowie dem sogenannten Creations Bundle – und genau bei Letztgenanntem liegt der redensartliche Hase im Pfeffer begraben. Schließlich ist das Creations Bundle die einzige Sache, die neu ist, oder nicht schon wie etwa die DLCs über die GOTY-Edition gebündelt erhältlich war. Dasselbe Bundle bekommt ihr allerdings auch gesondert für 20 Euro etwa auf Steam – wobei euch die meisten Fans wohl strengstens vom Kauf abraten würden.

Auf der einen Seite also, ist die neu beworbene Anniversary Edition für alle Fallout-Fans, die Fallout 4 inklusive aller DLCs längst in ihrer Sammlung wissen, blanke Augenwischerei – wie Bethesda vonseiten der Community angekreidet wird. Denn das Creations Bundle ist der einzige neue Inhalt, zudem einer, der zum Beispiel auf Steam aktuell mit einer größtenteils negativen Bewertung von Spieler*innen abgestraft wurde. Neben frecher Geldmacherei, beklagen nicht wenige auch technische Probleme mit dem Bundle. Wer einer neuartigen Postapokalypse vom Sniper Elite-Studio gegenüber aufgeschlossen ist, sollte daher Atomfall auf PlayStation & Co. vielleicht eine Chance geben.

