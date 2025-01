Neuer Resident Evil-Film: topaktueller Trailer und Start jetzt schon – Schreckens-Legende

Alle Fans von Resident Evil aufgepasst! Dies ist keine Übung! Ich wiederhole: Dies ist keine Übung! Weswegen die ganze Aufregung, fragt ihr? Nun ja, der finale Trailer zur unheimlich sehenswerten Dokumentation George A. Romero’s Resident Evil wurde gerade frisch ins Internet geschossen.

Für diejenigen, die es bislang nicht wussten: Der legendäre Filmemacher George A. Romero (Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead) war ursprünglich im Gespräch dafür, eine Verfilmung zu Resident Evil auf die Leinwand zu werfen. Wieso daraus letztlich nichts wurde – wird der neue Dokumentar-Streifen mit jeder Menge Zombies sicherlich beantworten. Ein Manko: deutsche Filmfans müssen geduldiger sein als ihre Nachbar*innen aus Kanada und USA.

Neuen Trailer zu George A. Romero’s Resident Evil anschauen

Denn während George Romero’s Resident Evil bei unseren Freund*innen aus den Staaten und Kanada schon ab dem 7. Januar dieses Jahres einschlägt, muss unsereins noch ein wenig Geduld mitbringen. Wie wir euch vor kurzem berichtet haben, erfährt der Streifen erfreulicherweise auch hierzulande eine Auswertung – und zwar unter dem Label Dolphin Medien auf Blu-ray und DVD. Als Veröffentlichungsdatum hiesiger Silberscheiben wird der 27.02. angegeben.

Dann endlich dürfen wir während einer Filmdauer von knapp zwei Stunden erfahren, wieso „die erfolgreichste Horror-Reihe aller Zeiten“ und „der Altmeister des Zombie-Genres George A. Romero“ fast zueinander gefunden hätten, wie es in der dazugehörigen Beschreibung bei Plaion heißt. Und der brandneue Trailer? Rollt sich mit einer Gesamtlänge von etwas mehr als einer Minute und 40 Sekunden unter eure Netzhäute, wir ihr euch oben überzeugen könnt.

Zu sehen und zu hören gibt es: Ausschnitte aus Romeros unsterblichem, gesellschaftskritischem Klassiker Night of the Living Dead, Spielszenen aus dem allerersten Resident Evil aus Jahre 1996, ein Widersehen mit der Fan-Community von Residence of Evil – und Momentaufnahmen aus dem sagenumwobenen Live-Action-Trailer für Resident Evil 2, bei dem Meister Romero tatsächlich Regie geführt hat. Wer seine oder ihrer Vorfreude füttern möchte, sollte sich diesen finalen Trailer also nicht entgehen lassen.

Trailer zu Resident Evil 2 von George A. Romero angucken

Wo wir gerade bei jenem Trailer für das originale Resi 2 sind: Den könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Residence of Evil geben. Aber schraubt eure Erwartungshaltung runter; mit einer Lauflänge von gerade mal einer halben Minuten, augenscheinlich überschaubarem Budget, und mehr Dutch Angles, als Filmfans mitzählen können, ist dieser Trailer ein Kind seiner Zeit. Sehenswert bleibt dieser Werbespot nichtsdestoweniger, wenn sich Claire Redfield und Leon S. Kennedy der Zombiebrut in die Arme werfen.

Apropos nennenswerte, wertige Projekte aus dem Fandom: Der Begriff Panic Horror damals für Dino Crisis hat sich als Genre-Bezeichnung niemals durchgesetzt – Paleophage bringt die Urzeitviecher jetzt trotzdem zurück.

