Neuer Resident Evil-Film schon im Januar – Fan-Fest mit absoluter Horror-Ikone

Bereits im Januar also bricht ein waschechter und brandneuer Resident Evil-Film über uns herein. Aber in diesem neuen Streifen in Spielfilmlänge turnt weder Milla Jovovich über die Leinwand, noch handelt es sich um einen Spielfilm. Was uns stattdessen bevorsteht, ist ein nicht minder spannender Dokumentarfilm namens George A. Romero’s Resident Evil.

Zwei Vokabeln – George A. Romero und Resident Evil – bei denen geneigte Genre-Fans natürlich sofort mit den Ohren schlackern. Denn der eine ist der legendäre Filmemacher hinter solchen Zombie-Filmen wie Night of the Living Dead, Dawn of the Dead oder Steuererklärung der Lebenden Untoten (pssst … den letzten Film haben wir erfunden). Das andere ist natürlich das nicht minder legendäre Survival-Horror-Franchise. Wie kommen nun der Zombie-Übervater und die Resi-Reihe zusammen?

Wann erscheint der nächste Resident Evil-Film in Deutschland?

Während George A. Romero’s Resident Evil bei unseren Nachbar*innen aus Kanada und USA bereist ab dem 7. Januar verfügbar gemacht wird, müssen sich in Deutschland lebende Genre-Freund*innen ein wenig länger gedulden: Hierzulande presst Dolphin Medien den Streifen auf Silberscheibe – und auch auf Blu-ray. Beide mediale Darreichungsformen sind bei Online-Händler Amazon aktuell mit rund 20 Euro bepreist – berichten auch unsere Kolleg*innen von Collectors-Junkies.

Zum Film: In fast zwei Stunden zeichnet Regisseur Brandon Salisbury nach, wie die deutsche Filmgesellschaft Constantin Film während der ausgehenden 90er-Jahre an einem Resident Evil-Film geschraubt hat – und weswegen letztlich doch ein Paul W.S. Anderson (Event Horizon, Alien vs. Predator) den Zuschlag bekam.

In nichtmal eineinhalb Minuten schindet der Teaser-Trailer zu George A. Romero’s Resident Evil mächtig Eindruck.

Nach typischer Dokutainment-Art vermengt der Film Archivaufnahmen, zuvor noch nie gesehene Unterlagen und brandneue Interviews mit wichtigen Mitwirkenden, zu einem ultimativen Deep Dive für Resi- und Romero-Fans gleichermaßen. Kuriose Randbetrachtung unserer englischsprachigen Kolleg*innen von Bloody Disgusting: Regisseur Brandon Salisburys Inspiration entzündete sich im Schaffensprozess an der Doku Jodorowsky’s Dune – einer weiteren Legende des fantastischen Kinos, die Alejandro Jodorowskys (El Topo, Montana Sacra) gescheiterte, filmische Adaption von Frank Herberts Dune ausleuchtet.

Interview mit Regisseur Brandon Salisbury zu seinem George A. Romero’s Resident Evil

Wer jetzt angefixt ist, nicht bis zum hiesigen DVD-Release im Februar 2025 warten kann: Auf dem YouTube-Kanal Residence of Evil ist schon vor knapp einem halben Jahr ein über 40-minütiges, intensives Interview mit Filmemacher Brandon Salisbury aufgeschlagen – welches wir euch nur wärmstens ans Herz legen können.

