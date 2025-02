Resident Evil schlägt nächstes Kapitel auf – mit diesen zwei Horror-Experten

Die Resident Evil-Filmreihe mit Milla Jovovich als Titelheldin und Ehemann Paul W. S. Anderson als führender Kreativkopf dahinter, ist nicht jedermanns Sache. Für die einen sind die Filme leicht konsumierbares Actionkino mit einer Messerspitze Zombiehorror, für andere – vor allem auf Authentizität bedachte Fans – versündigen sich die Filme am Quellmaterial.

Egal, wo auf diesem Meinungsspektrum ihr euch selbst verortet: Mit Zech Cregger hat der in den Startlöchern stehende Spielfilm aus dem Resident Evil-Kosmos bereits seinen nächsten Filmemacher parat stehen. Damit tritt Cregger das Erbe von Regisseur Johannes Roberts (47 Meters Down, 47 Meters Down: Uncaged) an, der den weniger beliebten Resident Evil: Welcome to Racoon City realisierte. Doch was genau können sich Fans der Survival Horror-Reihe von Herrn Cregger erwarten?

Neuer Resident Evil-Film: Alle wichtigen Infos auf Residence of Evil

Die Antwort liefert ein nicht ganz sechsminütiges Video, dass jüngst auf dem YouTube-Kanal von Residence of Evil erschienen ist. Im Verlauf des von Fan-Euphorie getränkten Videos werden einige der wichtigsten Stichpunkte abgearbeitet, die Liebhaber*innen der nächsten Leinwandadaption von Capcoms Zombiehatz beschäftigen dürfte. Dreh- und Angelpunkt dieses Bewegtbildbeitrags ist ein Ende Januar veröffentlichter Artikel des Branchenblatts The Hollywood Reporter.

Nachstehend findet ihr das informative Video vom YouTube-Kanal Residence of Evil.

In dem Artikel wird dargelegt, wie Filmstudios sich für die Vertriebsrechte des nächsten, potenziellen Zombie-Schockers ins Geschirr werfen – während die Constantin Film, wie bei den vorangegangenen Jovovich-Filmen auch, produktionsseitig alles stemmt. Das Video macht den Punkt, dass sich für diesen nächsten Film zwei einzigartige Kreativköpfe verantworten – beide mit ihren eigenen Schwerpunkten.

Denn einerseits stellte Regisseur Zech Cregger mit seinem Achtungserfolg Barbarian (2022) unter Beweis, wie es ihm gelingt, Zuschauer*innen zunächst in Sicherheit zu wiegen, um ihnen dann Stück für Stück das Grauen näherzubringen. Hingegen der mitverantwortliche Drehbuchautor Shay Hatten ist einer, der – so viel lässt sich aus seiner bisherigen Filmografie entnehmen – sich darauf versteht, stylische Actionszene aufs Papier zu bannen. Hattens Arbeiten als Autor von John Wick: Kapitel 3 (2019) oder John Wick: Kapitel 4 (2023) stehen dafür.

Regisseur Zach Cregger und Drehbuchautor Shay Hatten – zwei Experten

Auch mit Zombies dürfte sich ein Hatten auskennen, schließlich mischte er als einer der Autoren von Zack Snyders Army of the Dead (2021) mit. Anders gesagt: Zech Creggar Machart dürfte besonders gut mit klassischem Survival Horror verschmelzen. Shay Hatten hingegen ist sowas wie ein Fachmann darin, zackige Action-Szenen ins Drehbuchformat zu pressen.

Was die Vorlage aus dem reichhaltigen Portfolio der Resident Evil-Gaming Franchise angeht, verweist der Sprecher des Videos auf eine Aussage des namhaften Insiders Dusk Golem, laut dem der neue Film auf dem Videospiel Resident Evil Zero basieren könnte. Auch die Möglichkeit, dass sich der Film erzählerisch an Resident Evil: Welcome to Racoon City von Regisseur Johannes Roberts anschließen könnte, wird aufgegriffen. Oder aber Creggars Film könnte ein gänzlich neue Geschichte im Resident Evil-Kosmos erzählen, wie der Sprecher ebenfalls meint.

Eine weitere Spekulation lautet, dass dieser nächste Spielfilm mit dem in Entwicklung befindlichen Resident Evil 9 verknüpft sein könnte. Keine Spekulation, sondern frisch einen Eintrag auf Steam bekommen hat: Ein neues Horror-Spiel, welches stark von Resident Evil und Silent Hill inspiriert wurde.

Quellen: YouTube / @ROEnetwork, The Hollywood Reporter