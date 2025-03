Neuer Shooter von GTA-Legende erscheint bald: Trailer verkündet den Release

Eigentlich sollte der Name Leslie Benzies in der Videospielbranche noch viel bekannter sein. Immerhin ist der Schotte jahrelang als Produzent für die GTA-Reihe verantwortlich gewesen, ehe er 2016 Rockstar Games verlassen hat – um einen neuen Shooter in Angriff zu nehmen.

Schon seit einiger Zeit werkelt das von Benzies gegründete Studio Build a Rocket Boy an einer Mischung aus Third-Person-Shooter und Thriller, die mit wilden Explosionen und kinoreifer Inszenierung glänzen möchte. Mithilfe eines neuen Trailers verrät das Team jetzt den finalen Releasetermin von MindsEye.

Neuer Shooter vom GTA-Produzenten: Dann erscheint MindsEye

Sofern auf den letzten Metern der Entwicklung nichts mehr schiefgeht, wird MindsEye am 10. Juni 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Kostenpunkt für den Shooter? 59,99 Euro, also etwas günstiger als die sonstige Riege an AAA-Produktionen.

Wer vorbestellt, darf sich zudem über ein kostenloses Upgrade auf die digitale Deluxe Edition freuen. Die umfasst ein paar zusätzliche Skins für Waffen und Autos und einen Premium-Pass. Letzterer gewährt euch Zugang auf Inhalte, die erst nach dem Erscheinen von MindsEye veröffentlicht werden.

So ist unter anderem von einem Horde-Modus die Rede, in der ihr euch gegen eine Vielzahl von Feinden im Shooter zur Wehr setzen müsst. Erwähnt werden zudem Bonus-Missionen, die mithilfe des vom Entwickler eigens entwickelten Arcadia-Tool entstehen. Auch das zweite Spiel von Build a Rocket Boy, der Baukasten Everywhere, nutzt Arcadia, um Inhalte zu erstellen.

Was erwartet euch in MindsEye?

Zurück aber zum neuen Shooter des früheren GTA-Produzenten: In MindsEye landen wir in der futuristischen Wüstenmetropole Redrock City, die vor allem von ihren technologischen Errungenschaften lebt. Mensch und Maschine sollen hier im Einklang miteinander existieren, aber längst läuft nicht alles nach Plan.

Im Trailer erhaltet ihr einen kurzen Einblick in die Geschichte von MindsEye:

Auf der einen Seite steht das Unternehmen Silva Industries, auf der anderen Seite der machthungrige Bürgermeister Vega. Beide möchten ihre eigenen Interessen durchboxen, während wir als Spieler*in in die Rolle des Protagonisten Jacob Diaz schlüpfen. Dessen Ziel ist es, die Wahrheit über seine Vergangenheit aufzudecken.

Darum dreht sich dann am Ende vordergründig der Singleplayer-Shooter, während wir uns mit Schusswaffen gegen etliche Feinde zur Wehr setzen. Hin und wieder müssen wir uns auch hinters Lenkrad schwingen, um in explosiven Verfolgungsjagden zu beweisen, dass die Führerscheinprüfung nicht umsonst gewesen ist.

Zwischendrin tröpfeln in den Shooter Themen wie Konzernspionage, politische Korruption, mehr oder weniger moralisch vertretbare Experimente und vieles weiteres, was ihr vielleicht schon aus anderen Geschichten dieser Art kennt. Falls ihr lieber ein Oldschool-GTA auf Steam haben wollt, kommt ihr ebenfalls bald auf eure Kosten.

