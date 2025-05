Neuer Steam-Sale für Monstersammler: Schnapp sie dir alle!

Pokémon hat einst den Anfang gemacht und mit dem Erfolg von Palworld im letzten Jahr ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: Monstersammelspiele erfreuen sich seit Jahrzehnten ungebrochener Beliebtheit und sind in unzähligen Spielen – ob dreister Abklatsch oder kreative Neuorientierung – zu erleben. So ab jetzt auch auf Steam.

Dort wurde nämlich jetzt ein gesamter Sale um diesen Hype gebastelt und lädt zum „Festival der Kreaturensammler“, das noch bis zum kommenden Montag – teilweise zum Dumping-Preis – in fremde Welten mit den liebenswertesten Monstern entführt.

Sale auf Steam: Halber Preis für Cult of the Lamb – Schnäppchen bei Monster Sanctuary und World of Final Fantasy

Flaggschiff, weil wohl bekanntestes Spiel dieses Ausverkaufs ist eben erwähntes Palworld, das derzeit für 25 Prozent weniger zu haben ist, was einem Kaufpreis von 21,74 Euro entspricht. Wer sich noch nicht in das Survival-RPG mit den – vielen Pokémon auffällig ähnlichen – Pals begeben hat, kann jetzt also zuschlagen. Im Sommer soll das Spiel neben dem nächsten großen Update ein Crossover mit der Retro-Farming-Sim Terraria erhalten.

Im weitesten Sinne Kreaturensammelspiel, viel eher aber Aufbausimulation und Roguelike ist das gefeierte Indie-Spiel Cult of the Lamb. Als von den Toten zurückgekehrtes Opferlamm müsst ihr eine Sekte aufbauen, indem ihr fleißig Anhänger rekrutiert. Diese sind süße Katzen, Häschen, Füchse und andere Tierchen; sie haben ganz weltliche Bedürfnisse wie ein gemütliches Bett, tägliches Essen und ein Klohäuschen – brauchen aber auch die regelmäßige Dosis Gehirnwäsche. Und zwischendurch zieht ihr aus in die gefährlichen Labyrinthe, um eure Peiniger post mortem zu stellen. Auf Steam zahlt ihr für den Spaß derzeit mit 11,49 Euro nur die Hälfte.

Ob als Farming-Sim oder Rollenspiel – Monstersammelspaß ist das Salz in vielen Videospielsuppen und eigentlich daher für eine Menge Genre-Kreuzugen. Und diese Sale-Zusammenstellung bei Steam macht das mehr als deutlich. Ob der Pokémon-Klon TemTem (13,49 Euro, 70 Prozent Rabatt), das Metroidvania mit rundenbasierten Kämpfen Monster Sanctuary (7,49 Euro, 75 Prozent Rabatt), das Dinosaurier-Cozy-Game Paleo Pines (11,99 Euro, 60 Prozent Rabatt) oder der Final Fantasy-Ableger World of Final Fantasy (9,99 Euro, 60 Prozent Rabatt) – es sollte für jeden etwas dabei sein.

Auch der große Pokémon-Konkurrent der 2000er Digimon hat zwei Einträge in diesem Steam-Sale: Neben Digimon World: Next Order auch das JRPG Digimon Story: Cyber Sleuth, über das wir hier eine etwas ausführlichere Abhandlung präsentieren. Der Sale dauert noch bis Montag, 19. Mai um 19 Uhr an.

Quelle: Steam