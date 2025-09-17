Dieser The Witcher-Download “sieht schrecklich aus“ – ist dafür komplett kostenlos

Nanu? Was steckt dahinter, wenn eine neue Gratis-Mod für das beliebte Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt urplötzlich mit Wortmeldungen wie „Das sieht schrecklich aus […]“, „Fühlt sich wie ein Fiebertraum an“, oder „Sieht wie ein Crossover mit dem Goat Simulator“ bedacht wird?

Um den Wirbel besser zu verstehen, lohnt ein Blick auf den Trailer zur Mod Let There Be Light. Der bündelt nämlich in gerade mal einer Minute und 48 Sekunden geballten Wahnsinn – wenn beispielsweise der gestiefelte Kater aus den Shrek-Filmen einen Gastauftritt hinlegt. Dabei hängt alles mit einem für die Witcher-Fans altvertrauten Örtlichkeit zusammen …

Neue The Witcher 3-Wahnsinn auf Nexus Mods

Eingetrudelt ist die Modifikation Let There Be Light von Modder*in NikitaBurkhan also am 9. September auf Nexus Mods – und wurde seither über 800 Mal heruntergeladen (Stand: 16. September). Die Download-Größe beläuft sich auf 469,5 Megabyte. Um das Ganze auszuprobieren, benötigt ihr – nebst des Hauptspiels The Witcher 3: Wild Hunt auf eurer Festplatte – ein gültiges Profil auf der beliebten Modding-Plattform. Ein solches lässt sich mithilfe einer Mailadresse aber unkompliziert einrichten. Bleibt die Frage: Welcher ungezügelter Wahnsinn erwartet euch mit dem knapp halben Gigabyte nun konkret?

Der Trailer zur Mod liefert eine erste Antwort:

Die Beschreibung zu Mod stellt „eine große, neue Quest in Aussicht, die euch ins Die Sieben Katzen zurückbringt“. Kenner*innen des von Andrzej Sapkowski erdachten Fantasy-Kosmos wissen natürlich: Bei dieser Örtlichkeit handelt es sich um ein Gasthaus, wo Protagonist Geralt auf zwielichtige Gesellen trifft. Neben einer gesunden Portion Verrücktheit, gehen mit dem Download vor allem neue Charaktere, Gegner, beziehungsweise ein komplett neues Abenteuer für den Schlächter von Blaviken einher. Bevor ihr loslegt, solltet ihr allerdings unbedingt eine wichtige Sache beachten.

Vor dem Download sind euch unbedingt die im entsprechenden Eintrag auf Nexus Mods hinterlegten Hinweise ans Herz zu legen. Denn dort erfahrt ihr, dass Spieler*innen mindestens bis zu Level 30 aufgestiegen sein, oder das Spiel auf die englische Sprache eingestellt haben sollten. Nebenbei bemerkt, steckt hinter der Mod ein gerade mal 18-jähriger, der aktuell Informatik studiert – und sich mit diesem Projekt um ein Praktikum bei CD Projekt Red bewerben möchte.

Ob der Kreativkopf die Verantwortlichen beim in Polen beheimateten Entwicklungsstudio überzeugen wird, bleibt abzuwarten. Das Feedback in der Nexus Mods-Community schwankt zwischen Begeisterung („[…] es ist beeindruckend“] und Kritik („Du hast Potenzial, […] aber es war einfach nicht gut“). So oder so ist NikitaBurkhan aber tüchtig, geht ausführlich auf die diversen Kommentarschreiber*innen ein. Apropos Fantasy-Epen: Baldur’s Gate 3 und Konsorten besorgen in Real Life (fast) noch mehr Spielspaß.

